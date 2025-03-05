عندما تنام عالياً ، هذا ما يحدث لجسمك

يلجأ الكثير من الناس إلى الحشيش للاسترخاء أو تخفيف القلق أو التخلص من الألم ، ولكن ليس كل منتجات القنب تؤثر على الجسم بنفس الطريقة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنوم. غالبًا ما يكون Cannabidiol (CBD) هو الانتقال إلى أولئك الذين يسعون للاسترخاء دون ارتفاع ، في حين أن رباعي هيدروكانابينول (THC) يقدم التأثيرات ذات التأثير النفسي الذي يشتهر به القنب. على الرغم من أن القليل من THC قد يهدئك إلى حالة تشبه الحلم ، إلا أن الكثير يمكن أن يتركك ترمي وتتحول بالقلق أو جنون العظمة بدلاً من ذلك.

قد يؤدي الذهاب إلى النوم على THC إلى النوم بشكل أسرع ، لكن الدكتور جيسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة طبية من خشب البلوط ، أخبر Health Digest أنه يمكن أن يؤثر على المراحل المختلفة من نومك لأنه يؤثر على المستقبلات في عقلك. وقال: “على الرغم من أن THC يقلل في البداية من وقت بداية النوم من خلال التفاعل مع مستقبلات القنب وتعديل أنظمة النقل العصبي ، فإنه يغير بنية النوم العادية بشكل كبير – عادةً ما يزيد من النوم العميق مع قمع نوم REM الحاسم”. يمكن أن يؤثر THC أيضًا على نومك بشكل مختلف على المدى الطويل.