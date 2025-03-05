عندما تنام عالياً ، هذا ما يحدث لجسمك

يلجأ الكثير من الناس إلى الحشيش للاسترخاء أو تخفيف القلق أو التخلص من الألم ، ولكن ليس كل منتجات القنب تؤثر على الجسم بنفس الطريقة ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنوم. غالبًا ما يكون Cannabidiol (CBD) هو الانتقال إلى أولئك الذين يسعون للاسترخاء دون ارتفاع ، في حين أن رباعي هيدروكانابينول (THC) يقدم التأثيرات ذات التأثير النفسي الذي يشتهر به القنب. على الرغم من أن القليل من THC قد يهدئك إلى حالة تشبه الحلم ، إلا أن الكثير يمكن أن يتركك ترمي وتتحول بالقلق أو جنون العظمة بدلاً من ذلك.
قد يؤدي الذهاب إلى النوم على THC إلى النوم بشكل أسرع ، لكن الدكتور جيسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين في مجموعة طبية من خشب البلوط ، أخبر Health Digest أنه يمكن أن يؤثر على المراحل المختلفة من نومك لأنه يؤثر على المستقبلات في عقلك. وقال: “على الرغم من أن THC يقلل في البداية من وقت بداية النوم من خلال التفاعل مع مستقبلات القنب وتعديل أنظمة النقل العصبي ، فإنه يغير بنية النوم العادية بشكل كبير – عادةً ما يزيد من النوم العميق مع قمع نوم REM الحاسم”. يمكن أن يؤثر THC أيضًا على نومك بشكل مختلف على المدى الطويل.
كيف يؤثر THC على النوم
تقول مؤسسة النوم إن 70 ٪ من الشباب يستخدمون الحشيش بشكل ترفيهي لتحسين نومهم ، و 85 ٪ من مستخدمي الماريجوانا الطبية يزعمون أنه يساعدهم على النوم لأنه يخفف من الألم. قال سينغ إن مرضاه يتفقون ، لكن هناك صيد. وقال “على الرغم من أن مرضاي يبلغون عن تحسينات ذاتية في جودة النوم ، فإن القياسات الموضوعية تكشف عن أنماط نوم أكثر تجزئًا”.
وبشكل أكثر تحديداً ، قد تجد أن النوم نائمًا يزيد من نومك غير المقيد ، مما قد يجعلك تشعر بأنك قد نمت ليلة سعيدة. ومع ذلك ، فإن المزيد من الوقت في النوم غير المعني يعني وقتًا أقل في مرحلة REM (حركة العين السريعة) ، حيث تحلم عادةً. نوم REM لا يتعلق فقط بالحلم ، ولكن. نوم REM مهم لأن عقلك يعالج العواطف ويحسن ذاكرتك. تقول مؤسسة النوم أنك تحتاج إلى حوالي ساعتين من نوم الريم كل ليلة.
وأضاف سينغ أنك إذا نمت في كثير من الأحيان ، فقد يستغرق الأمر وقتًا أطول لكي تنام. وقال “مع الاستخدام المنتظم ، يتطور التسامح مع انخفاض مستقبلات CB1 في الدماغ وهذا يقلل من آثار القنب التي تحفز النوم مع مرور الوقت”. “عند الاستخدام ، يتوقف الانسحاب عادةً إلى انتعاش REM والأرق.”
كيف يمكن أن يؤثر القنب عليك على المدى الطويل
على الرغم من أن الأشخاص الذين يعانون من الألم المزمن قد يلاحظون نومًا أفضل أثناء استخدام الحشيش ، إلا أن سينغ ينصح بعدم استخدام القنب على وجه التحديد كمساعدات للنوم. وقال “عادةً ما أخبر مرضاي أنه على الرغم من أن الحشيش قد يحسن بشكل مؤقت بدء النوم ، فإن تعطيله في ركوب الدراجات الطبيعية على المدى الطويل ليس مفيدًا لجودة النوم”. تقول مؤسسة النوم إن الأطفال والمراهقين يجب أن يتجنبوا استخدام الحشيش للنوم لأنه يمكن أن يؤثر على نمو الدماغ.
سواء كنت تستخدم الحشيش لمساعدتك على النوم أو لتخفيف الألم ، فإن استخدام القنب لفترات أطول يمكن أن يغير بنية عقلك. وجدت مراجعة 2018 في المجلة الأمريكية لتعاطي المخدرات والكحول أن استخدام القنب الثقيل يمكن أن يؤثر على تفكيرك وذاكرتك لمدة أسبوع على الأقل بعد الاستخدام. لقد وجدت دراسات تصوير الدماغ أن مستخدمي القنب لديهم مناطق أصغر من الدماغ مرتبطة بالذاكرة والتعلم والتنظيم العاطفي.
إذا كنت تستخدم القنب بانتظام لفترة طويلة لمساعدتك على النوم ، فقد تواجه أعراض انسحاب معتدلة إلى معتدلة عند التوقف عن استخدامه. وفقًا لمراجعة 2017 في تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل ، يمكن أن تشمل أعراض الانسحاب التهيج ، ومزاج مكتئب ، وتقليل الشهية ، والمشاكل في النوم. على الرغم من أن استخدام القنب يمكن أن يؤثر على مستقبلات الدماغ ، فإن هذه المستقبلات ستبدأ في التعافي بعد يومين وتعود إلى طبيعتها بعد أربعة أسابيع.