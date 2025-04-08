عندما لا تحصل على ما يكفي من الزنك ، هذا ما يمكن أن يحدث لحياتك الجنسية

تعد فيتامين (د) ، والمغنيسيوم ، وأوميغا 3s ، بعض المكملات الغذائية الأكثر شعبية هناك ، ولكن خلال الوباء المتجول ، بدأ المزيد والمزيد من الناس في الوصول إلى الزنك ، وفقًا لمختبر المستهلك. يلعب الزنك دورًا كبيرًا في الحفاظ على نظام المناعة لديك قويًا ومساعدة الجروح على الشفاء. بالنسبة لكبار السن ، قد يساعد الحصول على ما يكفي من الزنك في خفض الالتهاب ، وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات ، وحتى الحماية من الانحطاط البقعي المرتبط بالعمر.

إذا لم تحصل على ما يكفي من الزنك ، فقد تلاحظ بعض الآثار الجانبية غير السارة مثل الإسهال أو الشعر الرقيق أو الأظافر الهشة أو الطاقة المنخفضة أو فقدان الشهية. يخبر أخصائي المسالك البولية الصحية للرجال جوستين هومان دكتوراه في الطب ، شركة Health Digest أن الرجال الذين يعانون من نقص في الزنك قد يلاحظون أيضًا مشاكل مع صحتهم الجنسية. هناك حاجة إلى الزنك لإنتاج هرمون تستوستيرون ، لذلك قد يؤدي نقص الزنك إلى انخفاض هرمون تستوستيرون.

وقال هومان: “نظرًا لأن هرمون تستوستيرون هو مفتاح الرغبة الجنسية ، وظائف الانتصاب ، وإنتاج الحيوانات المنوية ، فقد يؤدي نقص الدافع الجنسي إلى انخفاض صعوبات الانتصاب ، وحتى قضايا الخصوبة”. “قد يعاني الرجال الذين يعانون من نقص الزنك من التعب والمزاج ، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الرغبة الجنسية والأداء”.