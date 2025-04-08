عندما لا تحصل على ما يكفي من الزنك ، هذا ما يمكن أن يحدث لحياتك الجنسية

تعد فيتامين (د) ، والمغنيسيوم ، وأوميغا 3s ، بعض المكملات الغذائية الأكثر شعبية هناك ، ولكن خلال الوباء المتجول ، بدأ المزيد والمزيد من الناس في الوصول إلى الزنك ، وفقًا لمختبر المستهلك. يلعب الزنك دورًا كبيرًا في الحفاظ على نظام المناعة لديك قويًا ومساعدة الجروح على الشفاء. بالنسبة لكبار السن ، قد يساعد الحصول على ما يكفي من الزنك في خفض الالتهاب ، وتقليل خطر الإصابة بالالتهابات ، وحتى الحماية من الانحطاط البقعي المرتبط بالعمر.
إذا لم تحصل على ما يكفي من الزنك ، فقد تلاحظ بعض الآثار الجانبية غير السارة مثل الإسهال أو الشعر الرقيق أو الأظافر الهشة أو الطاقة المنخفضة أو فقدان الشهية. يخبر أخصائي المسالك البولية الصحية للرجال جوستين هومان دكتوراه في الطب ، شركة Health Digest أن الرجال الذين يعانون من نقص في الزنك قد يلاحظون أيضًا مشاكل مع صحتهم الجنسية. هناك حاجة إلى الزنك لإنتاج هرمون تستوستيرون ، لذلك قد يؤدي نقص الزنك إلى انخفاض هرمون تستوستيرون.
وقال هومان: “نظرًا لأن هرمون تستوستيرون هو مفتاح الرغبة الجنسية ، وظائف الانتصاب ، وإنتاج الحيوانات المنوية ، فقد يؤدي نقص الدافع الجنسي إلى انخفاض صعوبات الانتصاب ، وحتى قضايا الخصوبة”. “قد يعاني الرجال الذين يعانون من نقص الزنك من التعب والمزاج ، مما يؤثر بشكل غير مباشر على الرغبة الجنسية والأداء”.
دور الزنك في الصحة الجنسية
تحتاج إلى الزنك للحفاظ على الرغبة الجنسية الخاصة بك ، ودعم وظيفة الانتصاب ، وتحسين الحيوية الجنسية. “وقال هومان: “إن الزنك هو واحد من أهم المعادن النزرة للصحة الجنسية للذكور.
قد يواجه بعض الرجال مشاكل في العقم بسبب الحيوانات المنوية غير الصحية. وقال هومان: “يلعب الزنك أيضًا دورًا في تنمية الحيوانات المنوية وحركته وعدده – مما يجعله مهمًا بشكل خاص للرجال المعنيين بالخصوبة”. وفقًا لمراجعة 2018 في مجلة التكاثر والعقم ، يمكن أن يؤدي نقص الزنك إلى تشوهات الحيوانات المنوية وانخفاض عدد الحيوانات المنوية. يحمي الزنك أنسجةك الإنجابية وتساعد على تمكين الحيوانات المنوية من تخصيب البيض. “بالإضافة إلى ذلك ، (الزنك) لديه خصائص مضادة للأكسدة تساعد على حماية الجهاز التناسلي من الإجهاد التأكسدي ، والتي يمكن أن تضعف توازن الهرمون وجودة الحيوانات المنوية”.
قد تلعب الزنك أيضًا دورًا مهمًا في صحة البروستاتا ، وفقًا لمراجعة عام 2020 في الحدود في علم الأورام. تعتمد البروستاتا على الزنك لإنتاج وإطلاق سترات ، وهو مكون رئيسي لسائل البروستاتا. الزنك أيضا يعدل إنتاج الطاقة في خلايا البروستاتا. غالبًا ما يكون لدى الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد (BPH) وسرطان البروستاتا مستويات أقل من الزنك ، مما قد يمكّن نمو خلايا البروستاتا الصحية وغير الطبيعية.
ما هي الكمية المثلى للزنك لخلط التستوستيرون المنخفض؟
يقول هومان إن معظم الرجال البالغين يحتاجون إلى 11 ملليغرام من الزنك كل يوم. يمكنك بسهولة تلبية متطلبات الزنك اليومية عن طريق تناول الأطعمة مثل المحار واللحوم والمكسرات والبقوليات. وقال “ومع ذلك ، بالنسبة للرجال الذين يعانون من انخفاض في هرمون التستوستيرون أو مشاكل الخصوبة ، قد يكون مكملات من 15 إلى 30 ملليغرام يوميًا مفيدًا – على الرغم من أن هذا يجب أن يتم دائمًا تحت إشراف طبي لتجنب تناوله المفرط”.
قد يكون من السهل المبالغة في مكملات الزنك. تذكر أن الفيتامينات المتعددة للرجال والمكملات المناعية مثل Airborne لكل منها إمدادات كاملة من الزنك ، وقد تحتوي مكملات الزنك على 30 ملليغرام. إذا أخذت الثلاثة ، فقد تحصل على أكثر من 50 ملليغرام من الزنك. وقال هومان: “إن تناول الكثير من الزنك (عادة ما يكون أعلى من 40 ملغ/يوم طويل على المدى الطويل) يمكن أن يؤدي إلى آثار سلبية ، بما في ذلك ضعف الوظيفة المناعية وانخفاض مستويات المعادن الأساسية الأخرى مثل النحاس”. “لذلك ، الأمر كله يتعلق بإيجاد التوازن الصحيح.” يمكن أن تتفاعل مكملات الزنك أيضًا مع الأدوية مثل المضادات الحيوية ومدرات البول الثيازيد ، لذلك تأكد من التحقق من الأدوية الحالية لأي تفاعلات الزنك.