عندما يتعلق الأمر بتكريم ديفيد رايت، ميتس “يفعلون هذا بشكل صحيح”

كليف فلويد لا يتذكر المباراة بالضبط، التاريخ المحدد.

يقول ضاحكًا: “لقد كانت واحدة من تلك الأوقات التي تعرضت فيها للأذى”. “الكثير من هؤلاء.”

ما يتذكره، بدقة عالية ودقة عالية، هو ما حدث عندما خرج من سيارته في ساحة انتظار اللاعب، والتي كانت خارج الملعب في ملعب شيا. كان ذلك في منتصف المباراة، في منتصف الموسم – “بعض الثلاثاء العشوائي في مايو أو يوليو”، كما يقول فلويد – وعندما بدأ فلويد في السير إلى نادي ميتس، حدث ذلك.

الزئير هو ما صدمه أولاً، الصوت الذي حاول الصعود إلى السماء. ثم الهز. لو لم يكن يعرف ذلك لأقسم أن الجدران كانت على وشك أن تسقط عليه.