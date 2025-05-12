عندما يتم تجميع الكرياتين والكافيين ، إليك ما يمكن أن يحدث لأنبوبك

يدرك معظم الناس عمومًا أن إضافة السكر إلى قهوتك أمر سيء بالنسبة لك. مع ذلك ، لم يمنع هذا المجتمع بشكل عام من وضع طرق جديدة وغير تقليدية لإضافة بعض التوابل إلى القهوة ، حرفيًا ومجازيًا. مع ارتفاع شعبية مختلف الوجبات الغذائية والمؤثرين الصحيين ، فإن قائمة إضافات القهوة المحتملة والمعززات تستمر في الحصول على أطول وأطول. (اقرأ هذا لمعرفة ما إذا كان يجب عليك إضافة الزبدة إلى قهوة الصباح.)

بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن إضافة شيء إضافي إلى قهوهم هو وسيلة فعالة لزيادة أدائهم. وهذا ما يفسر سبب أن التحرير والسرد الكرياتين كوجي خيارًا شائعًا بين عشاق القهوة النشطين بدنيًا والوعي. يضيف البعض مغرفة أو ملعقة من الكرياتين إلى كوب جديد. ومع ذلك ، فيما يتعلق بالفوائد المزعومة المتمثلة في أخذ الكافيين والكرياتين معًا ، فإن الاستنتاجات ليست واضحة كما قد يعتقد المرء ، حيث يبدو أن الدراسات المختلفة تظهر نتائج مختلفة.

الأهم من ذلك ، سترغب في أن تكون ضمن نطاق المرحاض عند تجربة هذا المزيج-لأن هناك فرصة لأن استهلاك الكرياتين والكافيين معًا سيؤثر على نظامك الهضمي بطرق أقل من اللازم.