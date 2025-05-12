عندما يتم تجميع الكرياتين والكافيين ، إليك ما يمكن أن يحدث لأنبوبك

يدرك معظم الناس عمومًا أن إضافة السكر إلى قهوتك أمر سيء بالنسبة لك. مع ذلك ، لم يمنع هذا المجتمع بشكل عام من وضع طرق جديدة وغير تقليدية لإضافة بعض التوابل إلى القهوة ، حرفيًا ومجازيًا. مع ارتفاع شعبية مختلف الوجبات الغذائية والمؤثرين الصحيين ، فإن قائمة إضافات القهوة المحتملة والمعززات تستمر في الحصول على أطول وأطول. (اقرأ هذا لمعرفة ما إذا كان يجب عليك إضافة الزبدة إلى قهوة الصباح.)
بالنسبة لبعض الأشخاص ، فإن إضافة شيء إضافي إلى قهوهم هو وسيلة فعالة لزيادة أدائهم. وهذا ما يفسر سبب أن التحرير والسرد الكرياتين كوجي خيارًا شائعًا بين عشاق القهوة النشطين بدنيًا والوعي. يضيف البعض مغرفة أو ملعقة من الكرياتين إلى كوب جديد. ومع ذلك ، فيما يتعلق بالفوائد المزعومة المتمثلة في أخذ الكافيين والكرياتين معًا ، فإن الاستنتاجات ليست واضحة كما قد يعتقد المرء ، حيث يبدو أن الدراسات المختلفة تظهر نتائج مختلفة.
الأهم من ذلك ، سترغب في أن تكون ضمن نطاق المرحاض عند تجربة هذا المزيج-لأن هناك فرصة لأن استهلاك الكرياتين والكافيين معًا سيؤثر على نظامك الهضمي بطرق أقل من اللازم.
الكافيين والكرياتين: لكمة واحدة على هضمك؟
بشكل منفصل ، لوحظ أن كل من الكرياتين والكافيين يؤثران على حركة الأمعاء لبعض الناس. شهد ما يقرب من ثلث المشاركين في دراسة أجريت عام 2008 المنشورة في الأبحاث في الطب الرياضي الإسهال بعد تناول جرعتين من الكرياتين 5 غرامات ، مع زيادة خطر الإسهال بنسبة 56 ٪ عندما تضاعفت الجرعة.
الكافيين ، من ناحية أخرى ، من المعروف أنه يسبب في بعض الأحيان اضطراب في المعدة ، في دراسة عام 2022 في المجلة الدولية للتغذية الرياضية وممارسة التمثيل الغذائي. قد يكون هذا بسبب التأثير التمعجي للمادة ، مما يتسبب في تحريك الطعام عبر الأمعاء ، مما قد يعني بدوره المزيد من الرحلات إلى الحمام (عبر دراسة 2020 في المواد الغذائية).
كما هو موضح في مقال عام 2017 في مجلة أبحاث القوة والتكييف ، يمنع الكافيين استرخاء العضلات ، في حين أن الكرياتين يفعل العكس. علاوة على ذلك ، فإن الكافيين هو مدر للبول معروف ، في حين أن الكرياتين قد يعزز بالفعل الاحتفاظ بالماء (وهو ما يفسر سبب قيام بعض مستخدمي الكرياتين بزيادة طفيفة في الوزن). وبالتالي ، عندما يتم استهلاك المادتين معًا ، قد تكون هذه التأثيرات المتضاربة بمثابة المحفز المحتمل لضائقة الجهاز الهضمي ، على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث قبل أن يتمكن أي شخص من قول هذا بالتأكيد.
آثار أخرى لاستهلاك الكرياتين والقهوة معًا
ولكن ماذا عن المزايا الأخرى لتلفيق الكريات الكرياتين؟
في دراسة أجريت عام 2024 المنشورة في العناصر الغذائية ، أظهر الرياضيون المدربون على المقاومة الذين استهلكوا 5 غرامات من نترات الكرياتين و 400 ملليغرام من الكافيين يوميًا لمدة أسبوع أداء أفضل في المهام المتعلقة بالإدراك ، مع عدم وجود آثار جانبية. من ناحية أخرى ، لاحظ مؤلفو مراجعة عام 2022 في المجلة الدولية للتغذية الرياضية وممارسة التمثيل الغذائي أنه عندما يتم استهلاك الكرياتين والكافيين معًا ، بمرور الوقت ، يمكن أن يكون لهذا الأخير تأثير سلبي على إمكانات تعزيز الأداء في السابق. لكل مراجعة أخرى في عام 2022 في مجلة الجمعية الدولية للتغذية الرياضية ، قد يكون الاستهلاك المزمن لجرعات عالية من الكافيين ضارًا بالآثار الإيجابية للكرياتين على إنتاج الطاقة وأداء العضلات.
من المعروف أن كلمة تحذير قبل تجربة التحرير والسرد الخكر للكافيين: الأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية) لها تأثير محتمل على وظيفة الكلى ، حتى يتمكن من تناولها مع الكافيين أو الكرياتين أو كليهما. أيضًا ، انتبه إلى الآثار الجانبية المحتملة (خاصة إذا كان لديك أي حالات طبية موجودة).
في نهاية المطاف ، من الحكمة استشارة أخصائي طبي قبل أن تصنع القهوة المملوءة بالكرار جزءًا من نظامك الغذائي ، حيث قد ينتهي الأمر إلى أن تكون في مصلحتك من المصلحة للاستمتاع بالمرياتين والقهوة بشكل منفصل. (لا تقلق ، على الرغم من أن هناك طرقًا أخرى لجعل قهوة الصباح أكثر صحة.)