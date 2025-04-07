عندما يتم تجميع المغنيسيوم والميلاتونين ، هذا ما يحدث لنومك

إنه عالم مزدحم. في بعض الأسابيع ، قد يكون من الصعب الغفوة كثيرًا ، ناهيك عن تعطل الساعات السبع من النوم التي يوصى بها الخبراء الصحيون للبالغين. ولكن ماذا يحدث إذا كانت جودة النوم الرديئة هي تجربة يومية؟ في هذه الحالة ، قد تتساءل عما إذا كانت المنتجات الطبيعية مثل الميلاتونين والمغنيسيوم يمكن أن تساعد ، خاصة إذا كانت مجتمعة.

لماذا إقران هذين المنتجين كاستراتيجية لاستعادة دورة نومك إلى المسار الصحيح؟ لأحد ، تم دراسة فعالية إضافة الميلاتونين (الهرمون المسؤول عن إيقاعك البيولوجي) إلى روتينك الذي قبل سريرك على نطاق واسع.

وجدت مراجعة 2022 لـ 23 تجربة سريرية في مجلة علم الأعصاب أن الميلاتونين أثر بشكل كبير وإيجابية على جودة النوم لدى البالغين. عكست هذه النتائج بعضًا من مراجعة 2013 من PLOS والتي خلصت أيضًا إلى أن الميلاتونين يمكن أن يساعد الناس على النوم بشكل أسرع ، والبقاء نائمين لفترة أطول ، ويشعرون بأنهم كان لديهم نوم أفضل في الليل.

المغنيسيوم ، وهو معدن يعتمد عليه جسمك على مجموعة من الوظائف ، أظهر وعدًا كمساعدات مفيدة للنوم أيضًا. كما أظهرت مراجعة 2023 من أبحاث عنصر التتبع البيولوجي ، قد يعزز استخدام المغنيسيوم جودة النوم لدى البالغين. ومع ذلك ، حذرت المراجعة من أن المغنيسيوم قد لا يعمل مع جميع المشكلات المتعلقة بالنوم ودراسات مستقبلية تستحقها.