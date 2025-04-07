عندما يتم تجميع المغنيسيوم والميلاتونين ، هذا ما يحدث لنومك

إنه عالم مزدحم. في بعض الأسابيع ، قد يكون من الصعب الغفوة كثيرًا ، ناهيك عن تعطل الساعات السبع من النوم التي يوصى بها الخبراء الصحيون للبالغين. ولكن ماذا يحدث إذا كانت جودة النوم الرديئة هي تجربة يومية؟ في هذه الحالة ، قد تتساءل عما إذا كانت المنتجات الطبيعية مثل الميلاتونين والمغنيسيوم يمكن أن تساعد ، خاصة إذا كانت مجتمعة.
لماذا إقران هذين المنتجين كاستراتيجية لاستعادة دورة نومك إلى المسار الصحيح؟ لأحد ، تم دراسة فعالية إضافة الميلاتونين (الهرمون المسؤول عن إيقاعك البيولوجي) إلى روتينك الذي قبل سريرك على نطاق واسع.
وجدت مراجعة 2022 لـ 23 تجربة سريرية في مجلة علم الأعصاب أن الميلاتونين أثر بشكل كبير وإيجابية على جودة النوم لدى البالغين. عكست هذه النتائج بعضًا من مراجعة 2013 من PLOS والتي خلصت أيضًا إلى أن الميلاتونين يمكن أن يساعد الناس على النوم بشكل أسرع ، والبقاء نائمين لفترة أطول ، ويشعرون بأنهم كان لديهم نوم أفضل في الليل.
المغنيسيوم ، وهو معدن يعتمد عليه جسمك على مجموعة من الوظائف ، أظهر وعدًا كمساعدات مفيدة للنوم أيضًا. كما أظهرت مراجعة 2023 من أبحاث عنصر التتبع البيولوجي ، قد يعزز استخدام المغنيسيوم جودة النوم لدى البالغين. ومع ذلك ، حذرت المراجعة من أن المغنيسيوم قد لا يعمل مع جميع المشكلات المتعلقة بالنوم ودراسات مستقبلية تستحقها.
المغنيسيوم والميلاتونين فريق أحلام محتمل
تم اختبار الميلاتونين والمغنيسيوم من أجل فعاليتهما كمساعدات للنوم “فريق العلامات” في التجارب. على سبيل المثال ، كشفت تجربة عام 2011 من مجلة جمعية طب الشيخوخة الأمريكية أنه عندما أخذ كبار السن مزيجًا من الميلاتونين والمغنيسيوم والزنك لمدة ثمانية أسابيع ، أظهروا ردود أقل من الأرق من أقرانهم الذين أخذوا دواءًا وهميًا.
ومع ذلك ، هذا لا يعني أن جميع تجارب الميلاتونين-ماجنيسيوم مواتية بلا شك. استكشفت تجربة عام 2024 من chronobiology International نتائج أخذ الميلاتونين والمغنيسيوم لمدة أربعة أسابيع في البالغين الذين يعانون من ضعف النوم. على الرغم من أن الأشخاص كانوا قادرين على النوم بسرعة أكبر والنوم لفترة أطول ، إلا أنهم لم يشعروا بأن جودة نومهم قد تحسنت.
بالنظر إلى هذه النتائج غير الحاسمة إلى حد ما ، قد تتساءل عما إذا كان يجب عليك الاستثمار في مكملات اثنين. وفقًا للدكتور أبهيناف سينغ في مقال من مؤسسة النوم ، قد ترغب في عمل نسخة احتياطية من الميلاتونين مع المغنيسيوم إذا كانت مشكلات نومك ناتجة عن حالة محددة. أوضح سينغ: “قد يساعد المغنيسيوم في مشاكل النوم ، خاصةً إذا كانت مرتبطة بالسيناريوهات التي تسببها نقص المغنيسيوم ، مثل تقلصات الساق”.
مرساة أهداف نومك بملحق واحد
في مقابلة مع CNBC ، اجعل ذلك ، تضاعف عالم النفس السريري المرخص شيلبي هاريس فكرة تركيز الاهتمام الأولي على الميلاتونين ثم معرفة ما إذا كان المغنيسيوم يجلب أي آثار إيجابية أخرى. وأشار هاريس إلى أن “الميلاتونين هو أكثر المساعدات الطبيعية شيوعًا التي يمكن أن تساعد تدريجياً في تحويل إيقاع الجسم البيولوجي تدريجياً عند أخذها بشكل صحيح”. “قد تكون مكملات المغنيسيوم مفيدة لطرح النوم ، ولكن الحقيقة هي أن هذا لم يثبت بشكل روتيني في البحث.”
بالطبع ، طالما أن أنت ومزود الرعاية الصحية الخاص بك تشعر أن الميلاتونين والمغنيسيوم قد يكونان مفيدين ، فقد ترغب في إعطاء الثنائي. فقط تأكد من البقاء في حدود المغنيسيوم اليومية من 310-420 ملليغرام (اعتمادًا على عمرك وجنسك) لتجنب أعراض الإفراط في استخدام أعراض الجهاز الهضمي ، وفي الحالات القصوى ، السكتة القلبية. تتمثل طريقة سهلة – وصحية – للبقاء ضمن هذه الحدود في تناول الأطعمة لزيادة المغنيسيوم بدلاً من الحصول على المغنيسيوم من زجاجة مكملة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى تناول أكثر مما تحتاج.