عندما يتم تجميع دواء القهوة ومرض السكري ، هذا ما يحدث لسكر السكر في الدم

يمكن أن يتداخل الكافيين في القهوة مع أدوية مرض السكري من خلال التأثير على كيفية معالجة الجسم الأنسولين وينظم نسبة السكر في الدم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، قد يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين – مما يعني أن خلايا الجسم لا تستجيب أيضًا للأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. يمكن أن يجعل هذا التأثير من الصعب على أدوية مرض السكري القيام بعملها ، نظرًا لأنها مصممة للمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم أو تحسين عمل الأنسولين. قد يزيد الكافيين أيضًا من مستويات هرمونات الإجهاد مثل الإيبينيفرين ، مما يحد من امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا وقمع إنتاج الأنسولين. (من المفارقات ، إذا لم يكن لديك مرض السكري ، فإن بعض الأبحاث تظهر أن ارتفاع مستويات الدم من الكافيين قد تساعد في منع مرض السكري من النوع 2.)

ما مقدار القهوة التي يمكنك تناولها دون التأثير على نسبة السكر في الدم؟ تقول Mayo Clinic أن كل ما يتطلبه الأمر للتأثير على مستويات السكر في الدم هو حوالي 200 ملليغرام من الكافيين ، وهو المبلغ تقريبًا في كوب واحد إلى كوبين. عوامل مثل العمر والوزن وما إذا كنت تستهلك القهوة بانتظام قد تلعب دورًا أيضًا. على سبيل المثال ، تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص قد يصابون بالتسامح مع مرور الوقت ، لذلك فإن الكافيين له تأثير أقل على نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، تم خلط الأبحاث حول هذا الأمر مع وجود دراسات أخرى تبين أن طفرات السكر في الدم لا تزال تحدث ، حتى مع الاستهلاك اليومي. ومع ذلك ، قد يكون من الآمن لأولئك الذين يعانون من مرض السكري لشرب القهوة ، شريطة أن يحافظوا على محتوى السكر منخفض ، ويحد من الكافيين ، ويراقب السكر في الدم.