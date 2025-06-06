عندما يتم تجميع دواء القهوة ومرض السكري ، هذا ما يحدث لسكر السكر في الدم

وفقًا لـ Drive Research ، يستهلك ما يقرب من 3 من كل 4 أشخاص في الولايات المتحدة القهوة مرة واحدة على الأقل يوميًا. بالإضافة إلى ذلك ، قال 93 ٪ من المجيبين في الاستطلاع إنهم شربوا المشروبات البخارية أسبوعيًا على الأقل. مع إحصائيات كهذه ، هناك احتمالات جيدة لأنك تشرب القهوة. وإذا كنت كذلك ، فمن الجيد معرفة ما إذا كان يمكن أن يكون للقهوة تفاعلات سلبية مع أي أدوية تتناولها.
نوع واحد من الأدوية التي قد تتفاعل مع كوب الصباح من جو هو أدوية مرض السكري. تشرح شبكة اتصالات الرعاية الصحية أن شرب القهوة قد يصنع أدوية مثل Glimepiride (Amaryl) ، Glyburide (Dibeta ، Glynase Prestab ، Micronase) ، الأنسولين ، Pioglitazone (Actos) ، وروسيجليتازون (Avandia) أقل فعالية في السكر في الدم. الأسباب التي تصل إلى شيئين: ما من المحتمل أن تضيفه إلى قهوتك – مثل جرعة ضخمة من السكر و/أو كريمة – وتأثيرات الكافيين.
ما تضيفه إلى قهوتك يمكن أن يرفع نسبة السكر في الدم
يمكن أن تؤثر إضافة الحليب أو السكر إلى قهوتك على مدى نجاح دواء مرض السكري لأنها يمكن أن ترتفع نسبة السكر في الدم. يمكن أن يكون هذا صحيحًا بشكل خاص إذا كنت ترغب في الانغماس في مشروبات القهوة المتخصصة من المقهى المفضل لديك. على سبيل المثال ، يحزم Grande Caramel Frappuccino من Starbucks 60 جرامًا من السكر (حوالي 15 ملاعق صغيرة) في وجبة 16 أونصة (لكل Inspira Health).
خيار أفضل؟ أخبرت توبي سميثسون ، RDN ، CDCES ، Diatribe تعلم أن توصياتها العليا هي طلب قهوتك السوداء مع عدم إضافة حليب أو تحلية. (فيما يلي بعض النصائح حول كيفية طلب مشروب ستاربكس أكثر صحة.) ومع ذلك ، لا يتعين عليك التخلي عن كريدر تمامًا. خيارات منخفضة السكر ، منخفضة الكربوهيدرات المصنوعة من حليب اللوز ، كريم جوز الهند ، أو بدائل السكر جيدة. يمكنك أيضًا استخدام الكريمة نصف ونصف أو ثقيلة باعتدال.
بدائل السكر المقبولة ، وفقًا للأخبار الطبية اليوم ، هي المحليات مثل ستيفيا ، وفاكهة الراهب ، والتاجاتوز ، والسكرالوز ، والأسبارتام ، والبوتاسيوم ، والسكارين ، والنيوتامي ، واللولوز ، و Agave Nectar.
يمكن أن يؤثر الكافيين في القهوة على نسبة السكر في الدم أيضًا
يمكن أن يتداخل الكافيين في القهوة مع أدوية مرض السكري من خلال التأثير على كيفية معالجة الجسم الأنسولين وينظم نسبة السكر في الدم. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع 2 ، قد يقلل الكافيين من حساسية الأنسولين – مما يعني أن خلايا الجسم لا تستجيب أيضًا للأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم بعد الوجبات. يمكن أن يجعل هذا التأثير من الصعب على أدوية مرض السكري القيام بعملها ، نظرًا لأنها مصممة للمساعدة في خفض نسبة السكر في الدم أو تحسين عمل الأنسولين. قد يزيد الكافيين أيضًا من مستويات هرمونات الإجهاد مثل الإيبينيفرين ، مما يحد من امتصاص الجلوكوز من قبل الخلايا وقمع إنتاج الأنسولين. (من المفارقات ، إذا لم يكن لديك مرض السكري ، فإن بعض الأبحاث تظهر أن ارتفاع مستويات الدم من الكافيين قد تساعد في منع مرض السكري من النوع 2.)
ما مقدار القهوة التي يمكنك تناولها دون التأثير على نسبة السكر في الدم؟ تقول Mayo Clinic أن كل ما يتطلبه الأمر للتأثير على مستويات السكر في الدم هو حوالي 200 ملليغرام من الكافيين ، وهو المبلغ تقريبًا في كوب واحد إلى كوبين. عوامل مثل العمر والوزن وما إذا كنت تستهلك القهوة بانتظام قد تلعب دورًا أيضًا. على سبيل المثال ، تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص قد يصابون بالتسامح مع مرور الوقت ، لذلك فإن الكافيين له تأثير أقل على نسبة السكر في الدم. ومع ذلك ، تم خلط الأبحاث حول هذا الأمر مع وجود دراسات أخرى تبين أن طفرات السكر في الدم لا تزال تحدث ، حتى مع الاستهلاك اليومي. ومع ذلك ، قد يكون من الآمن لأولئك الذين يعانون من مرض السكري لشرب القهوة ، شريطة أن يحافظوا على محتوى السكر منخفض ، ويحد من الكافيين ، ويراقب السكر في الدم.