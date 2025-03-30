عندما يتم علاج ارتفاع ضغط الدم ، هذا ما يحدث لعقلك

عندما تكون صغيراً ، قد لا يكون ضغط الدم المرتفع والكوليسترول على رادارك. مع تقدمك في السن ، يمكنهم الزحف ببطء دون أن تلاحظ. ارتفاع ضغط الدم عادة لا يسبب الأعراض ، لذلك قد لا تدرك أن ضغط الدم الخاص بك يرتفع إلا إذا حصلت على فحوصات منتظمة. ارتفاع ضغط الدم غير المعالج يمكن أن يزيد من خطر حدوث مشاكل صحية خطيرة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومرض السكري.
ولكن هناك سبب آخر لمراقبة ضغط دمك ، حتى في الثلاثينيات من العمر. وجدت دراسة أجريت في عام 2023 في شبكة JAMA Open أن ارتفاع ضغط الدم في الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي قد يؤدي إلى انكماش الدماغ في وقت لاحق من الحياة ، وخاصة في المجالات المسؤولة عن التفكير والذاكرة. وجد الباحثون أنه لكل زيادة من 5 نقاط في ضغط الدم الانقباضي (العدد الأعلى) ، أظهر القشرة الزمنية ، وهو أمر مهم للغة والذاكرة ، علامات على تدهور. وبالمثل ، تم ربط كل زيادة من 5 نقاط في ضغط الدم الانبساطي (الرقم السفلي) بالانكماش في القشرة الجدارية ، مما يساعد في الوعي المكاني والحركة.
كيف يؤثر ضغط الدم على الدماغ
الأوعية الدموية الصحية مهمة في توصيل الأكسجين والمغذيات الرئيسية إلى أعضائك ، بما في ذلك عقلك. عندما يزداد ضغط الدم ، يمكن أن يضر بجدران الأوعية الدموية ، حيث يمكن للدهون والمواد الأخرى أن تسد تدفق الدم. إذا تضررت الأوعية الدموية في الدماغ ، فقد يؤدي تدفق الدم المحدود إلى الدماغ إلى السكتة الدماغية. يمكن أن يحدث هذا أيضًا إذا كانت جلطة الدم تتشكل وتمنع تدفق الدم. يمكن أن يسبب تقييد تدفق الدم إلى الدماغ أيضًا نوعًا واحدًا من الخرف يسمى الخرف الوعائي.
حوالي 20 ٪ من حالات السكتة الدماغية و 45 ٪ من حالات الخرف مرتبطة بحالة تسمى مرض الدماغ الصغير الوعائي (CSVD) ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يتسبب CSVD في نزيف في الدماغ والسكتات الدماغية التي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ وتسبب الخرف. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مرتفع على المدى الطويل لديهم خطر أعلى من تطوير CSVD من أولئك الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي.
يحتاج عقلك إلى دوران صحي لإزالة النفايات والسموم. إذا لم تنجح هذه العملية بشكل جيد ، يمكن أن تتراكم تلك السموم وزيادة خطر الخرف. اتبعت دراسة عام 2023 في السكتة الدماغية الناس لمدة أربع سنوات لترى كيف أثر التحكم في ضغط الدم على أدمغتهم. اتبعت مجموعة واحدة خطة علاج ضغط الدم المكثفة ، في حين أن الآخر كان لديه رعاية قياسية. بحلول نهاية الدراسة ، كان لدى أولئك الذين لديهم التحكم في ضغط الدم بشكل أفضل مساحات محورية أصغر قليلاً (PVS) ، وهي مناطق مملوءة بالسوائل تساعد على إزالة النفايات من الدماغ. هذا يشير إلى أن الحفاظ على ضغط الدم قيد الفحص قد يساعد الدماغ على البقاء أكثر صحة وتقليل خطر الإصابة بالخرف.
السيطرة على ضغط الدم الخاص بك للحفاظ على صحة دماغك
سواء كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أم لا ، يمكنك المساعدة في تقليل خطر الإصابة بالخرف والانكسار العصبي عن طريق التحكم في ضغط الدم. تقترح جمعية القلب الأمريكية ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين المعتدلة أو 75 دقيقة من التمرين القوي في الأسبوع للسيطرة على وزنك ، وتقليل التوتر ، وخفض ضغط الدم. إذا كانت وظيفتك تتطلب منك الجلوس لفترات طويلة من الوقت ، فتأكد من الاستيقاظ والتجول كثيرًا.
إن اتباع نظام غذائي صحية للقلب يحد من الصوديوم والسكر والكحول واللحوم المصنعة والدهون المشبعة يمكن أن يساعد أيضًا في إدارة ضغط الدم. يركز نظام Dash Dash ، الذي يرمز إلى الأساليب الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم ، على الحبوب الكاملة ، ومصادر البروتين الهزيل ، والفاصوليا ، والمكسرات ، والفواكه ، والخضروات. نظرًا لأن هذه الأطعمة تميل إلى أن تكون عالية في البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والألياف ، فلن تقلل فقط من ضغط الدم ولكن أيضًا في الكوليسترول.
يمكن أن يرفع الإجهاد أيضًا ضغط الدم عن طريق إرسال هرمونات الإجهاد من خلال نظامك. على الرغم من أن هذه استجابة مؤقتة ، إلا أن الإجهاد المزمن يمكن أن يتراكم ويؤدي إلى حالات مثل الصداع ، والمشكلات الهضمية ، ومتاعب النوم ، وارتفاع ضغط الدم. يمكنك إدارة الإجهاد وضغط الدم عن طريق الحصول على نوم كافٍ ، والانخراط في اتصالات اجتماعية صحية ، وربما تجرب التنفس (إليك ما يحدث لجسمك عند ممارسة التنفس).