عندما يتم علاج ارتفاع ضغط الدم ، هذا ما يحدث لعقلك

الأوعية الدموية الصحية مهمة في توصيل الأكسجين والمغذيات الرئيسية إلى أعضائك ، بما في ذلك عقلك. عندما يزداد ضغط الدم ، يمكن أن يضر بجدران الأوعية الدموية ، حيث يمكن للدهون والمواد الأخرى أن تسد تدفق الدم. إذا تضررت الأوعية الدموية في الدماغ ، فقد يؤدي تدفق الدم المحدود إلى الدماغ إلى السكتة الدماغية. يمكن أن يحدث هذا أيضًا إذا كانت جلطة الدم تتشكل وتمنع تدفق الدم. يمكن أن يسبب تقييد تدفق الدم إلى الدماغ أيضًا نوعًا واحدًا من الخرف يسمى الخرف الوعائي.

حوالي 20 ٪ من حالات السكتة الدماغية و 45 ٪ من حالات الخرف مرتبطة بحالة تسمى مرض الدماغ الصغير الوعائي (CSVD) ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2020 في ارتفاع ضغط الدم. يمكن أن يتسبب CSVD في نزيف في الدماغ والسكتات الدماغية التي يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ وتسبب الخرف. ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم مرتفع على المدى الطويل لديهم خطر أعلى من تطوير CSVD من أولئك الذين يعانون من ضغط الدم الطبيعي.

يحتاج عقلك إلى دوران صحي لإزالة النفايات والسموم. إذا لم تنجح هذه العملية بشكل جيد ، يمكن أن تتراكم تلك السموم وزيادة خطر الخرف. اتبعت دراسة عام 2023 في السكتة الدماغية الناس لمدة أربع سنوات لترى كيف أثر التحكم في ضغط الدم على أدمغتهم. اتبعت مجموعة واحدة خطة علاج ضغط الدم المكثفة ، في حين أن الآخر كان لديه رعاية قياسية. بحلول نهاية الدراسة ، كان لدى أولئك الذين لديهم التحكم في ضغط الدم بشكل أفضل مساحات محورية أصغر قليلاً (PVS) ، وهي مناطق مملوءة بالسوائل تساعد على إزالة النفايات من الدماغ. هذا يشير إلى أن الحفاظ على ضغط الدم قيد الفحص قد يساعد الدماغ على البقاء أكثر صحة وتقليل خطر الإصابة بالخرف.