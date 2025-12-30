عندما يتوقع رينجرز عودة جي تي ميلر المصاب

رالي، نورث كارولاينا – غاب الكابتن جي تي ميلر عن مباراته الرابعة على التوالي بسبب إصابة في الجزء العلوي من الجسم ليلة الاثنين، عندما خسر رينجرز أمام الأعاصير 3-2 في الوقت الإضافي في مركز لينوفو.

وفقًا للمدرب الرئيسي مايك سوليفان، يتوقع فريق Blueshirts أن ينضم ميلر إلى الفريق في مرحلة ما مع استمرار الرحلة البرية في واشنطن ثم ميامي لحضور بطولة الشتاء الكلاسيكية لعام 2026.

تم تصنيف ميلر، الذي هو حاليا في الاحتياط المصاب، على أنه من أسبوع إلى أسبوع بعد أن استوعب فحص الجليد المفتوح من فلايرز نيك سيلر في 20 ديسمبر. وخرج اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا من تلك المباراة في الفترة الثالثة ولم يعد.

يوم الأحد، قال سوليفان إن ميلر كان يتزلج بمفرده قبل تدريب الفريق.

غاب ديفينسمان آدم فوكس عن الملاعب للمباراة الرابعة عشرة على التوالي بسبب إصابة في الكتف الأيسر تعرض لها في الخسارة 4-1 أمام لايتنينغ في نهاية الشهر الماضي.

أثناء المشاركة في التزلج الصباحي الاختياري يوم الاثنين، لم يعد فوكس يرتدي قميصًا أحمر غير ملامس.

اعتبارًا من يوم السبت، أصبح Fox مؤهلاً للتنشيط من احتياطي المصابين طويل الأمد في أي وقت الآن.

بالإضافة إلى ذلك، تزلج سام كاريك في موقعه المعتاد على الخط الرابع ليلة الاثنين بعد أن غاب عن التدريب الأخير بسبب المرض. يستمر مرض يشبه الأنفلونزا في شق طريقه عبر غرفة خلع الملابس.

أرتيمي بانارين، مات ريمبي، غابي بيرولت ومساعد المدرب ديفيد كوين جميعهم وقعوا ضحية لنفس المرض أيضًا.

بعد سلسلة من خمس مباريات، كان برينان عثمان بمثابة خدش صحي ليلة الاثنين.

عاد كونور شيري إلى التشكيلة للمرة الأولى منذ 21 ديسمبر.

مع اقتراب موعد قوائم هوكي الجليد للرجال لدورة الألعاب الأولمبية 2026 يوم الأربعاء، قال سوليفان إنه سيتم إجراء محادثات بين إدارة فريق الولايات المتحدة الأمريكية في الأيام المقبلة.

يتنافس كل من فوكس وميلر على تحقيق ذلك لكنهما لم يتمكنا من المنافسة مؤخرًا بسبب الإصابات.

وقال سوليفان عندما سئل كيف ستؤثر إصاباتهم على فرصهم: “أعتقد أن هناك عملية تم وضعها لمراعاة هذه الأنواع من الظروف”. “في حالة إصابة اللاعبين على طول الطريق، هناك فرصة لإضافة لاعبين إلى القائمة، وكل هذا يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ هذا النوع من القرارات. … أعتقد أنه عندما تنظر إلى الكثير من هؤلاء اللاعبين، فإن هناك قدرًا كبيرًا من العمل الذي قام هؤلاء الرجال ببنائه على مدار السنوات القليلة الماضية، ومؤخرًا، وكل هذه الأشياء يتم أخذها في الاعتبار.”

ظهر الرينجرز في الوقت الإضافي الثاني عشر للموسم ليلة الاثنين.

في آخر 14 مباراة، احتاج فريق رينجرز إلى أكثر من 60 دقيقة لتحديد المسابقة سبع مرات. إنهم يمتلكون حاليًا الرقم القياسي 7-5 في الوقت الإضافي وركلات الترجيح.