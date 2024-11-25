عندما يقوم الرجل بتدليك البروستاتا، هذا ما يحدث

مع مرور الوقت، يمكن أن يواجه الرجال مجموعة واسعة من المشكلات المتعلقة بالبروستاتا، وهو العضو ذو شكل الجوز الموجود أسفل المثانة (عبر Rex MD). مع تقدم الرجال في العمر، يمكن أن تتضخم البروستاتا أو تلتهب، مما يمنع تدفق البول ويسبب القذف المؤلم. كما يمكن أن تؤدي مشاكل البروستاتا، في بعض الحالات، إلى ضعف الانتصاب ومشاكل جنسية. على هذا النحو، أحد الحلول الموصى بها لمشاكل البروستاتا هو تدليك البروستاتا.

يمكن إجراء تدليك البروستاتا لعدد من الأسباب، على الرغم من أنه ليس شيئًا يمارس بشكل عام في المجتمع الطبي (عبر Healthline). ومع ذلك، يمكن للطبيب إجراؤها أحيانًا كوسيلة لتخفيف أعراض حالات مثل التهاب البروستاتا والقذف المؤلم. قد يكون التدليك قادرًا على إنتاج السوائل، والتي يمكن أن تساعد في تنظيف القنوات والسماح للسوائل بالتدفق بحرية أكبر وتقليل الانسداد والانزعاج. يمكن أيضًا أن يكون تحفيز البروستاتا أمرًا ممتعًا بالنسبة لبعض الرجال، ويتم تسويق بعض أجهزة تدليك البروستاتا على أنها ألعاب جنسية. ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يحاول إجراء تدليك البروستاتا دون درجة معينة من التدريب أو مناقشة الأمر مع أخصائي الرعاية الصحية أولاً. ولكن، سواء قمت بتجربته في عيادة طبيبك أو في المنزل، فإليك بعض الأشياء التي يمكن أن يساعدك فيها تدليك البروستاتا.