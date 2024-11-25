عندما يقوم الرجل بتدليك البروستاتا، هذا ما يحدث

مع مرور الوقت، يمكن أن يواجه الرجال مجموعة واسعة من المشكلات المتعلقة بالبروستاتا، وهو العضو ذو شكل الجوز الموجود أسفل المثانة (عبر Rex MD). مع تقدم الرجال في العمر، يمكن أن تتضخم البروستاتا أو تلتهب، مما يمنع تدفق البول ويسبب القذف المؤلم. كما يمكن أن تؤدي مشاكل البروستاتا، في بعض الحالات، إلى ضعف الانتصاب ومشاكل جنسية. على هذا النحو، أحد الحلول الموصى بها لمشاكل البروستاتا هو تدليك البروستاتا.
يمكن إجراء تدليك البروستاتا لعدد من الأسباب، على الرغم من أنه ليس شيئًا يمارس بشكل عام في المجتمع الطبي (عبر Healthline). ومع ذلك، يمكن للطبيب إجراؤها أحيانًا كوسيلة لتخفيف أعراض حالات مثل التهاب البروستاتا والقذف المؤلم. قد يكون التدليك قادرًا على إنتاج السوائل، والتي يمكن أن تساعد في تنظيف القنوات والسماح للسوائل بالتدفق بحرية أكبر وتقليل الانسداد والانزعاج. يمكن أيضًا أن يكون تحفيز البروستاتا أمرًا ممتعًا بالنسبة لبعض الرجال، ويتم تسويق بعض أجهزة تدليك البروستاتا على أنها ألعاب جنسية. ومع ذلك، لا ينبغي لأحد أن يحاول إجراء تدليك البروستاتا دون درجة معينة من التدريب أو مناقشة الأمر مع أخصائي الرعاية الصحية أولاً. ولكن، سواء قمت بتجربته في عيادة طبيبك أو في المنزل، فإليك بعض الأشياء التي يمكن أن يساعدك فيها تدليك البروستاتا.
التخفيف من التهاب البروستاتا
وفقا لمايو كلينيك، يحدث التهاب البروستاتا عادة نتيجة لالتهاب في البروستاتا. يمكن أن يشتعل نتيجة لعدوى بكتيرية، أو في بعض الحالات، يمكن أن تلتهب البروستاتا ببساطة من تلقاء نفسها دون وجود دليل على الإصابة. يمكن أن تسبب هذه الحالة مجموعة واسعة من الأعراض، بما في ذلك الرغبة المتكررة في التبول، وألم في الخصية والقضيب، وألم عند التبول والقذف.
أفادت دراسة نشرت عام 1999 في مجلة تقنيات المسالك البولية أن المرضى الذين تلقوا تدليك البروستاتا لعلاج التهاب البروستاتا أظهروا أن ما يقرب من نصفهم أظهروا انخفاضًا بنسبة 60٪ في شدة أعراض التهاب البروستاتا لديهم. وبعد عامين، لاحظ ما يقرب من 20% من المرضى تحسنًا ملحوظًا في تكرار الأعراض وشدتها. الأطباء الذين يختارون إجراء تدليك البروستاتا لتخفيف أعراض التهاب البروستاتا قد يستنزفون السوائل، مما قد يساعد في تخفيف الانزعاج (عبر أخبار طبية اليوم). يمكن للأطباء أيضًا فحص السائل، المعروف بإفراز البروستاتا، للبحث عن علامات العدوى.
تحسين تدفق البول
يمكن للعديد من الرجال، خاصة عند دخولهم الخمسينات من العمر، أن يجدوا أن البروستاتا لديهم تتضخم (عبر InformedHealth). عادة ما يكون هذا التضخم حميدًا، ولكنه يمكن أن يسبب مشاكل في المسالك البولية يمكن أن تتراوح من غير مريح إلى مزعج. غالبًا ما يبلغ الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا أنهم يضطرون إلى الاستيقاظ عدة مرات في الليلة للتبول بسبب ضغط البروستاتا على المثانة والإحليل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يخلق تيارًا أضعف ويتسبب في تسرب البول حتى بعد الانتهاء من التبول.
تُعرف البروستاتا المتضخمة بتضخم البروستاتا الحميد (BPH)، ووفقًا لمعهد جورجيا للبروستاتا، هناك أدلة غير مؤكدة تشير إلى أن تدليك البروستاتا يمكن أن يساعد في إدارة بعض أعراض الحالة. يمكن أن يساعد في تقليل تورم البروستاتا وتقليل الضغط على مجرى البول، وكذلك تحسين تدفق البول بينما يساعد في الوقت نفسه في إدارة القدرة على بدء التبول وإيقافه. ومع ذلك، يشير المعهد أيضًا إلى أن هناك خبراء يقللون من الفوائد الطبية لتدليك البروستاتا. من الحكمة استشارة أخصائي الرعاية الصحية لتقييم خياراتك قبل التفكير في تدليك البروستاتا لعلاج تضخم البروستاتا الحميد.
تحسين الدورة الدموية
يعد تدفق الدم أمرًا بالغ الأهمية لصحة البروستاتا، وقد يؤدي نقص الدورة الدموية إلى مجموعة من المشكلات بمرور الوقت. أظهرت دراسة نشرت عام 2005 في BJU International أن ضعف تدفق الدم يمكن أن يلعب دورًا مهمًا في تطور تضخم البروستاتا الحميد وعدم القدرة على الانتصاب. في الدراسة، كان تدفق الدم إلى البروستاتا لدى الرجال الذين يعانون من تضخم البروستاتا الحميد أقل من أولئك الذين لا يعانون من تضخم البروستاتا الحميد.
بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الحالات التي يمكن أن يكون فيها زيادة تدفق الدم مشكلة. أظهرت دراسة نشرت عام 2000 في مجلة جراحة المسالك البولية أن الرجال الذين عانوا من التهاب البروستاتا المزمن ومتلازمة آلام الحوض لديهم تدفق دم أعلى من الطبيعي إلى مناطق معينة من البروستاتا، وخاصة الطبقة الخارجية. وفقا للدكتور أمين أوزيبيك، فإن تدليك البروستاتا يمكن أن يساعد في إدارة تدفق الدم إلى المنطقة بشكل صحيح. يمكن أن يساعد تدفق الأكسجين والخلايا المناعية التي تحفزها الدورة الدموية المحسنة في تقليل الالتهاب وإدارة أعراض تضخم البروستاتا الحميد والتهاب البروستاتا المزمن.
التعبير عن سائل البروستاتا
يمكن أن يكون تراكم السوائل في البروستاتا أحد أعراض المشكلة المتعلقة بالبروستاتا. وفقا لجمعية السرطان الكندية، فإن السائل الغني بالإنزيم الذي تنتجه البروستاتا هو المفتاح في تغذية الحيوانات المنوية لدى الرجل. أثناء النشاط الجنسي، يتم دفع هذا السائل عبر قنوات البروستاتا إلى مجرى البول، حيث يتم إطلاقه في النهاية أثناء القذف. في بعض الحالات، يمكن أن تصبح قنوات البروستاتا مسدودة، خاصة في حالات التهاب البروستاتا أو نتيجة لقلة القذف (عبر جراحة المسالك البولية الداخلية).
وفقًا لدراسة أجريت عام 2023 في مجلة Research and Reports in Urology، تم علاج 48 مريضًا بتدليك البروستاتا باستخدام العلاج بالاهتزاز بمسبار المستقيم. بعد العلاج، أظهرت عينات البول التي تم جمعها مجموعات من خلايا الدم البيضاء القديمة، والرواسب المعدنية، والحيوانات المنوية غير النشطة. يشير هذا للباحثين إلى أن تدليك البروستاتا ربما كان مفيدًا في إزالة المواد المسدودة من البروستاتا وقنواتها. وعلى هذا النحو، خلصوا إلى أن تدليك البروستاتا يمكن أن يكون علاجًا مفيدًا في علاج حالات التهاب البروستاتا المزمن.
احتمالية تقليل الألم
أحد الفروع غير السارة بشكل خاص لالتهاب البروستاتا هو حالة تعرف باسم متلازمة آلام الحوض المزمنة، أو CPPS. ويتميز بعدد من الأعراض المختلفة، بما في ذلك آلام الأعضاء التناسلية، والألم أثناء أو بعد ممارسة الجنس، أو حتى الألم أثناء الجلوس (عبر Physiopedia). تميل هذه الحالة إلى التأثير على الرجال الأصغر سنًا، حيث يبلغ متوسط عمر المصابين حوالي 43 عامًا، وتؤثر على ما يتراوح بين 2 إلى 16٪ من الرجال في الولايات المتحدة.
وفقا لدراسة أجريت عام 2013 ونشرت في الطب التجريبي والعلاجي، فإن الرجال الذين عانوا من CPPS وتلقوا تدليك البروستاتا شهدوا انخفاضًا في أعراضهم وتحسن كل شيء بدءًا من أدائهم الجنسي وحتى حالتهم العقلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن المرضى الذين قاموا بتدليك البروستاتا لديهم تخلصوا من السوائل والرواسب والتخثر، مما خفف من التورم المؤلم والالتهاب. وبشكل عام فإن نسبة فعالية تدليك البروستاتا لأعراض متلازمة آلام الحوض المزمنة كانت أكثر من 70%.
تحسين وظيفة الانتصاب
قد يجد الرجال الذين يعانون من أمراض البروستاتا أيضًا أنه قد يصبح من الصعب الحصول على الانتصاب أو الحفاظ عليه. وفقًا لـ Harvard Health، فإن حالات مثل تضخم البروستاتا الحميد يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الانتصاب، ولكن ليس من الحالة نفسها ولكن من بعض العلاجات مثل فيناسترايد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الحالات الشديدة من التهاب البروستاتا مشاكل جنسية مثل القذف المؤلم ومشاكل في الانتصاب.
يمكن لتدليك البروستاتا إزالة الانسداد في القنوات وتحفيز تدفق الدم، وكل ذلك يمكن أن يساعد في علاج ضعف الانتصاب (حسب Healthline). وقد أظهرت الدراسات الأولية لاستخدام هذا النوع من العلاج نتائج واعدة. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث قبل أن يمكن اعتباره طريقة نهائية لعلاج مشاكل الانتصاب. إذا كنت تعاني من مشاكل في الانتصاب، فمن المستحسن مناقشة الأمر مع طبيبك. وقد يوصي بدورات علاجية أخرى، مثل الأدوية، قبل اللجوء إلى تدليك البروستاتا.
التخفيف من آلام القذف
من الآثار الجانبية التي يمكن أن تصيب الرجال الذين يعانون من التهاب البروستاتا هو ألم القذف. وفقًا لموقع Medical News Today، يمكن الشعور بألم القذف قبل أو أثناء أو بعد القذف ويمكن أن يؤثر على كل مكان من القضيب إلى المثانة وحتى المستقيم. يمكن أن يختلف الألم بدرجاته، وفي بعض الحالات، يمكن أن يكون قويًا ومكثفًا للغاية. ويمكن أن يستمر أيضًا لمدة تصل إلى 24 ساعة.
يمكن السيطرة على التهاب البروستاتا عن طريق تدليك البروستاتا، مما قد يخفف من أعراض القذف المؤلم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تتسبب البروستاتا الملتهبة في شد عضلات قاع الحوض، مما قد يجعل القذف مؤلمًا أيضًا. يمكن أن يساعد تدليك البروستاتا في تخفيف التوتر وتخفيف أعراض القذف المؤلمة. ومع ذلك، يجب التأكيد على أن علاج حالات قاع الحوض، وخاصة عن طريق تدليك البروستاتا، هو أمر يجب أن يقوم به متخصص يعرف ما يفعله.
خطر الإصابة أو العدوى
على الرغم من إمكانية وجود فوائد لتدليك البروستاتا، إلا أنه قد تكون هناك مخاطر أيضًا. تلاحظ MedicineNet أن تدليك البروستاتا الذي يقوم به شخص غير مدرب قد يؤدي عن غير قصد إلى ممارسة ضغط كبير على المنطقة، مما يتسبب في تلف الجهاز التناسلي. ويمكن أيضًا أن يؤدي إلى تفاقم الأعراض أو حتى ظهور أعراض جديدة تمامًا. ناقشت دراسة حالة نشرت عام 2003 في مجلة Die Urologie حالة مريض تلقى تدليك البروستاتا لعلاج التهاب البروستاتا المزمن. بعد التدليك، أصيب المريض بنزيف حول البروستاتا مما يتطلب دخول المستشفى.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على المرضى الذين يعانون من التهاب البروستاتا الجرثومي الحاد تجنب تدليك البروستاتا. وفقا لطبيب الأسرة الأمريكي، فإن التدليك يمكن أن يسبب انتشار البكتيريا إلى المسالك البولية. وأشار تقرير عام 2015 المنشور في Case Reports in Transplantation إلى أن تدليك البروستاتا قد يؤدي أيضًا إلى صدمة إنتانية لدى المرضى الذين يعانون من التهاب البروستاتا الجرثومي.
تفاقم البواسير
البواسير، وهي حالة تتميز بتورم الأوردة في فتحة الشرج والمستقيم، يمكن أن تكون حالة مؤلمة وغير مريحة (عبر مايو كلينك). يمكن أن يسبب مجموعة واسعة من الأعراض غير السارة، بما في ذلك الحكة والألم والتورم والنزيف. في الحالات الخطيرة، يمكن أن يصاب الشخص بجلطة دموية، تُعرف بالخثرة، والتي غالبًا ما تتميز بألم شديد وتورم.
وفقًا لمعهد جورجيا للبروستاتا، هناك احتمال أن يؤدي تدليك البروستاتا إلى تفاقم حالة البواسير لديك، وقد يؤدي أيضًا إلى إصابة المستقيم. ويتفق معه الدكتور أمين أوزبيك، مشيرًا إلى أن إدخال الإصبع في المستقيم يمكن أن يسبب الألم والانزعاج للمرضى الذين يعانون من البواسير أو الشقوق الشرجية. بالنسبة للأشخاص الذين يعانون أيضًا من نزيف أو التهاب في المستقيم، يمكن أن يجدوا أن هذه الحالات تتفاقم بالمثل بسبب تدليك البروستاتا. على هذا النحو، فمن المستحسن أن يقوم أي شخص يفكر في تدليك البروستاتا لأي سبب من الأسباب باستشارة طبيبه أولاً وعدم محاولة القيام بذلك بنفسه أو مع شخص ليس متخصصًا مدربًا.