عنصر الجمال غير المتوقع الذي يزيل شعر الحيوانات الأليفة العنيد من السجاد

الحيوانات الأليفة هي رفاق محبوبون، لكنها تقدم شيئين بقدر الحب هما الوبر والفراء. يمكن أن يكون التخلص من شعر الحيوانات الأليفة في منزلك أمرًا صعبًا بما فيه الكفاية مع الأرضيات الصلبة، لكن المشكلة تتفاقم مع السجاد. يمكن أن يندمج شعر الحيوانات الأليفة المتساقط بسرعة في ألياف السجاد ويصبح من الصعب إزالته. أحد العناصر غير المتوقعة التي يمكنك استخدامها لإزالة شعر الحيوانات الأليفة من أرضيات السجاد الخاص بك قد يكون موجودًا بالفعل في خزانة حمامك: حجر الخفاف. تعتبر أداة التجميل الشائعة هذه كاشطة بدرجة كافية لتلميع الشعر وإزالته بأقل جهد.

أحجار الخفاف مصنوعة من الصخور البركانية ويمكن أن تكون سلاحًا مفيدًا ضد الفوضى المنزلية المختلفة. بعيدًا عن تقشير بشرتك، يمكنك استخدام حجر الخفاف للمساعدة أحيانًا في تنظيف الفرن وأداء مهام التنظيف الأخرى في جميع أنحاء المنزل. إنها ميسورة التكلفة ويسهل العثور عليها في أي متجر لمستلزمات التجميل أو قسم التجميل الكبير، وكذلك عبر الإنترنت. قد يبدو استخدام حجر الخفاف أمرًا غير عادي، ولكن هذه خدعة شائعة يستخدمها متخصصو السيارات لتنظيف سيارات العملاء من رواسب الفراء. استخدم بعض أصحاب الحيوانات الأليفة أيضًا حجر الخفاف لإنقاذ الأثاث من شعر الكلاب، ويمكنك فعل الشيء نفسه مع سجادتك.

يلتصق فراء الحيوانات الأليفة بسهولة بألياف السجاد بفضل الكهرباء الساكنة. أي حركة للأقدام على السجادة تؤدي إلى تفاقم المشكلة، مما يدفع الشعر إلى عمق الألياف، كما أن بعض السجاد المزخرف قد يحبس الشعر بسهولة أكبر. إذا خسرت مكنستك الكهربائية بشكل متكرر معركتها ضد إزالة شعر الحيوانات الأليفة من السجاد، فاستخدم أداتك المفضلة الجديدة لإنجاز المهمة.