عنصر الحمام ذو شجرة الدولار الذي يمكن استخدامه كمزهرية مركزية مثالية

أيًا كان حامل فرشاة الأسنان الذي تختار استخدامه، ضع مكانته في الاعتبار عند تحديد نمط الباقة المركزية الخاصة بك. إن الوعاء القصير القرفصاء يفسح المجال بشكل أفضل لترتيبات الأزهار المنزلية المدمجة والغريبة. إنها مثالية لاستخدام كل تلك البراعم ذات السيقان المكسورة التي لا يمكنك تحمل التخلص منها أو تحويلها إلى سماد. على الجانب الآخر، توفر حوامل فرشاة الأسنان الطويلة الدعم الذي تشتد الحاجة إليه للترتيبات الدرامية باستخدام الزهور ذات السيقان المائية، مثل زهور التوليب واللوتس والزنابق.

لست منزعجًا جدًا من كل الرعاية المطلوبة للزهور المقطوفة؟ تعتبر الزهور الاصطناعية وأوراق الشجر والزخارف المصنوعة من الأسلاك خيارات رائعة لمزهريتك المؤقتة. هناك العديد من الطرق لجعل زهورك المزيفة تبدو حقيقية، بدءًا من تقليمها وتشكيلها كما تقطع الزهور إلى إبقائها خالية من الغبار. للحصول على قطعة مركزية للطاولة للاستخدام اليومي (والاستخدام العملي لكل تلك المساحة المسطحة القيمة)، استخدم واحدًا أو أكثر من حاملات فرشاة الأسنان لنشر الفسائل في حديقتك الداخلية أو الخارجية.

في حين أن ألوان حاملات فرشاة الأسنان Dollar Tree هذه ستعمل مع أي لوحة طاولات تقريبًا، يمكنك بسهولة تعديل المظهر الخارجي ليناسب تصميمك. يمكنك، على سبيل المثال، طلاء الوعاء بطلاء مقاوم للماء. اختر لونًا ثابتًا للقاعدة، ثم أضف أنماطًا تناسب الجمال الذي اخترته. استنسلات زينة عيد الميلاد الصغيرة من Yhslmh أو استنسل طلاء Boxob Mandala تجعل المهمة سهلة. يمكنك أيضًا إنشاء مزهرية ذات ملمس جميل باستخدام حيلة طلاء نشا الذرة. وبالطبع، لا يوجد ما يمنعك من الحصول على حامل فرشاة الأسنان من متجر التوفير المحلي الخاص بك أو إعادة تدوير حامل فرشاة الأسنان الموجود لديك بالفعل في المنزل للقيام بهذه الأعمال اليدوية البسيطة.