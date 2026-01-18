عنصر شجرة الدولار الذي يجعل فوضى المخزن شيئًا من الماضي

فوضى المخزن هي نوع معين من الصداع. في بعض الأحيان تعود من جولة تسوق البقالة المزدحمة، فقط لتفتح خزائنك وتدرك أنه لا توجد مساحة كافية للإمدادات التي حصلت عليها للتو. تقوم بتكديس البضائع المعلبة، وتحاول وضع كل شيء فيها، وتنسى في النهاية كل ما يختبئ في الخلف. لحسن الحظ، هناك طريقة أفضل للحفاظ على مخزن المؤن الخاص بك أنيقًا. مع حامل زجاجة نبيذ بسيط من Dollar Tree، يمكنك جلب النظام إلى الفوضى.
الاختراق هو استخدام حاملات زجاجات النبيذ الشفافة الخالية من الكسر والقابلة للتكديس من Dollar Tree، والتي تباع بسعر 1.50 دولار فقط لكل منها. كما يوحي الاسم، فهي تأتي بفائدة كبيرة: فهي قابلة للتكديس. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على العديد منها وبناء منظم مخزن متعدد الطبقات. إنه الشكل والحجم المثاليان لأي شيء ذو حافة مستديرة، بدءًا من الأطعمة المعلبة وحتى زجاجات المياه ولفائف المناشف الورقية.
يعد حامل زجاجات النبيذ هذا طريقة رائعة لحل واحدة من أكثر مشكلات تنظيم خزانة المؤن والخزانة شيوعًا: وجود الكثير من المساحة غير المستخدمة في الأعلى. بدون هيكل تنظيمي مخصص، تميل الخزانات إلى الفوضى في الأسفل، بينما تظل المساحة الفارغة فوق العناصر غير مستخدمة. إذا حاولت حل هذه المشكلة عن طريق تكديس الأشياء فوق بعضها البعض، فقد يبدو الأمر بمثابة مهمة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أي شيء في الأسفل دون الإطاحة بعناصر المخزن الأخرى. من خلال تكديس منظمات زجاجات النبيذ بدلاً من ذلك، يمكن الوصول إلى العناصر الموجودة في الأسفل دون التسبب في ضجة. بهذه الطريقة، أنت تستغل كل بوصة من مساحة تخزين الخزانة وتجعل حياتك أسهل.
كيفية استخدام منظمات زجاجات النبيذ لتنظيم مخزنك
هذا الاختراق بسيط إلى حد ما، ولكن للحصول على أفضل النتائج، من الضروري بعض التخطيط. السؤال الأول هو، مع العلم أن كل حامل نبيذ يبلغ طوله 4 بوصات، ما عدد مستويات حاملات النبيذ التي يمكن وضعها في خزانتك أو على رف مخزن المؤن الخاص بك؟ قم بقياس الارتفاع المتاح، وتقسيمه على أربعة، ثم تقريبه للأسفل. على سبيل المثال، إذا كان لديك ارتفاع 14 بوصة، فيمكنك تركيب ثلاثة حاملات زجاجات عموديًا. ثم اضرب هذا بعدد الصفوف التي تريدها أفقيًا. على سبيل المثال، يمكن لستة حاملات لزجاجات النبيذ إنشاء منظم ثنائي في ثلاثة.
الشيء الرئيسي الآخر الذي يجب قياسه قبل شراء حاملات زجاجات النبيذ هو عمق خزانة المؤن أو أرفف الخزانة. طالما أن عمقها يزيد عن 8 بوصات، فإن المنظمات القابلة للتكديس ستكون مناسبة. إذا لم يكن لديك هذه المساحة، ففكر في حيل أخرى سهلة وبأسعار معقولة للحفاظ على الخزانات مرتبة، مثل حاملات الرفوف. يمكنك أيضًا اختيار ترك المنظم على طاولة مطبخك، خاصة إذا كانت لديك مساحة محدودة في الخزانة. إذا اخترت تركه على المنضدة، ففكر في تغطية البلاستيك الشفاف ببعض الديكوباج أو طلاء الرش لجعله أكثر جاذبية من الناحية البصرية.
على الرغم من أن هذا الحيلة رائع لتنظيم الأطعمة المعلبة، إلا أنه يمكن استخدامه لأشياء أخرى أيضًا. على سبيل المثال، استخدمها لتنظيم الأدوات أو عيدان تناول الطعام أو المصاصات أو زجاجات المياه. يمكنك حتى استخدام هذا الاختراق خارج المطبخ أو حجرة المؤن لجلب النظام إلى الغرف الأخرى. يمكن أن تكون طريقة غير متوقعة لتنظيم أدوات شعر الحمام الخاصة بك نظرًا لأن حجم حاملات زجاجات النبيذ مثالي للحفاظ على أدوات تمليس الشعر أو تجعيد الشعر أو الفرش باردة.