عنصر شجرة الدولار الذي يجعل فوضى المخزن شيئًا من الماضي

فوضى المخزن هي نوع معين من الصداع. في بعض الأحيان تعود من جولة تسوق البقالة المزدحمة، فقط لتفتح خزائنك وتدرك أنه لا توجد مساحة كافية للإمدادات التي حصلت عليها للتو. تقوم بتكديس البضائع المعلبة، وتحاول وضع كل شيء فيها، وتنسى في النهاية كل ما يختبئ في الخلف. لحسن الحظ، هناك طريقة أفضل للحفاظ على مخزن المؤن الخاص بك أنيقًا. مع حامل زجاجة نبيذ بسيط من Dollar Tree، يمكنك جلب النظام إلى الفوضى.

الاختراق هو استخدام حاملات زجاجات النبيذ الشفافة الخالية من الكسر والقابلة للتكديس من Dollar Tree، والتي تباع بسعر 1.50 دولار فقط لكل منها. كما يوحي الاسم، فهي تأتي بفائدة كبيرة: فهي قابلة للتكديس. هذا يعني أنه يمكنك الحصول على العديد منها وبناء منظم مخزن متعدد الطبقات. إنه الشكل والحجم المثاليان لأي شيء ذو حافة مستديرة، بدءًا من الأطعمة المعلبة وحتى زجاجات المياه ولفائف المناشف الورقية.

يعد حامل زجاجات النبيذ هذا طريقة رائعة لحل واحدة من أكثر مشكلات تنظيم خزانة المؤن والخزانة شيوعًا: وجود الكثير من المساحة غير المستخدمة في الأعلى. بدون هيكل تنظيمي مخصص، تميل الخزانات إلى الفوضى في الأسفل، بينما تظل المساحة الفارغة فوق العناصر غير مستخدمة. إذا حاولت حل هذه المشكلة عن طريق تكديس الأشياء فوق بعضها البعض، فقد يبدو الأمر بمثابة مهمة محفوفة بالمخاطر للوصول إلى أي شيء في الأسفل دون الإطاحة بعناصر المخزن الأخرى. من خلال تكديس منظمات زجاجات النبيذ بدلاً من ذلك، يمكن الوصول إلى العناصر الموجودة في الأسفل دون التسبب في ضجة. بهذه الطريقة، أنت تستغل كل بوصة من مساحة تخزين الخزانة وتجعل حياتك أسهل.