عنصر متجر التوفير الرخيص وسهل العثور عليه والذي يمثل القطعة المميزة

إذا كنت تقوم بتزيين منزلك بميزانية محدودة، فإن متجر التوفير هو أحد أفضل الأماكن لشراء العناصر الفريدة. عند البحث عن الزينة، ابقِ عينيك مفتوحتين بحثًا عن أطباق فضية ومطلية بالفضة، والتي تعد من أكثر العناصر قيمة في متاجر التوفير. من السهل جدًا تحويل هذه العناصر إلى قطع مميزة لمنزلك. سواء كنت تعيد استخدامها كشمعدانات حائط أو تحولها إلى قطع فنية فريدة من نوعها، فإن الصواني الفضية تضيف الأناقة والإبداع والاهتمام إلى أي غرفة. تأتي الصواني الفضية أيضًا في مجموعة من الأساليب، بدءًا من السلاسة والمتطورة إلى المزخرفة والمفصلة للغاية، بحيث يمكنك اختيار ما يناسب منزلك بشكل أفضل. كما أنها تختلف في الوزن، لذا ضع ذلك في الاعتبار بالنسبة لنوع المشروع الذي تفكر فيه.
للعثور على طبق فضي أو مطلي بالفضة، انظر إلى الجزء السفلي من القطعة، والذي سيكون عليه معلومات مختومة. يمكن ختمها بشيء مثل “Sterling” أو “925” أو “800”، وكلها تشير إلى نقاء تركيبة الفضة الحقيقية. كما يحمل بعضها نقوشًا مثل “EPNS” أو “Silver on Copper”، مما يدل على أنها قطعة مطلية بالفضة. سواء عثرت على صينية أصلية فضية أو مطلية بالفضة، فكلاهما يتمتع بسحر وجمال لا يصدق ويمكن أن يصبح قطعًا مذهلة. بمجرد التقاط العناصر الفضية الخاصة بك، سوف تحتاج إلى تنظيفها بشكل صحيح. إذا وجدت قطعة مطلية بالفضة، فتعرف على أفضل طريقة لتنظيف هذه العناصر دون استخدام أي مواد كيميائية. بعد ذلك، قرر كيفية تزيين الصينية في منزلك.
قطع بيان من أطباق الفضة
إحدى أسهل الطرق لاستخدام أطباق الفضة هي تعليقها على الحائط. يمكن للأطباق ذات الأحجام والأشكال المختلفة إنشاء جدار معرض مثالي من خلال ترتيبها في دوائر أو في تخطيط مجرد لعرض أسلوبك الشخصي. قم بتركيبها على الحائط باستخدام خطافات لاصقة قوية مثل شماعات الألواح اللاصقة غير المرئية Sawysine. إذا كنت تبحث عن فكرة ديكور فاخرة، يمكنك تحويل الأطباق الفضية المُقتصدة إلى شمعدانات حائط أنيقة. اختر زوجًا من الأطباق المتشابهة في الحجم والشكل، وقم بتعليقهما، ثم قم بتثبيت حاملات الشموع أو مصابيح LED الصغيرة في وسط الأطباق.
إحدى الطرق العملية لاستخدام الصواني الفضية القديمة هي إعادة استخدامها كلوحات مذكرات مغناطيسية. السطح المعدني للأطباق المطلية بالفضة مغناطيسي لذلك يمكن أن يكون مثاليًا لحفظ الصور أو الملاحظات أو القوائم. الاستخدام الإبداعي الآخر للأطباق الفضية هو إنشاء ساعات ذات طراز عتيق. تعد الساعات التي تصنعها بنفسك دائمًا خيارًا فريدًا وتتطلب فقط أدوات صنع الساعات. اتبع نفس الخطوات التي تتبعها عند إعادة استخدام كتاب قديم وتحويله إلى ساعة تزيينية مذهلة، باستخدام صينية فقط. حدد طبقًا بمركز مسطح وقم بالحفر في المنتصف حيث يمكن أن تدخل عقارب الساعة مع الأرقام. في حين أن هذا أمر بديهي جدًا، إلا أنه يمكن أيضًا استخدام الأطباق الفضية كصواني مع القليل من الالتواء. بدلاً من استخدام الطبق للطعام، ضعي عليه أشياء زخرفية. قم بترتيب الشموع أو المزهريات أو المنحوتات الصغيرة على الطبق للحصول على ترتيب أنيق يبدو رائعًا على طاولة القهوة أو حامل المدخل.