عنصر متجر التوفير القديم الذي يحافظ على المناشف منظمة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.

إذا شعرت أن مناشفك تبدو دائمًا فوضوية على شريط المناشف المخصص للبناء، فهذا ليس أنك فوضوي؛ إنه أن الشريط لا يوفر مساحة كافية. لا تخطئ في فهمنا: قضبان المناشف رائعة في تجفيف المناشف المفردة (ناهيك عن أن قضبان المناشف هي سلاح التنظيم السري الذي تحتاجه خزانتك). ولكن إذا كانت أسرتك تستخدم الكثير من المناشف يوميًا وتحتاج إلى طريقة سهلة للحفاظ عليها منظمة، فحاول تحويل رف اللحاف الخشبي العتيق إلى منظم المناشف المثالي.

بالتأكيد، يمكنك استخدام رف اللحاف للبطانيات، ولكن هناك بالفعل الكثير من الأفكار الفريدة لتخزين البطانيات للحفاظ على مساحة المعيشة الخاصة بك منظمة. لماذا لا تجرب شيئًا مختلفًا؟ في حين أن “تنظيم المناشف” قد لا يتبادر إلى ذهنك على الفور عندما تفكر في رفوف اللحاف، إلا أنه أمر منطقي. تم تصميم قطع الأثاث العتيقة هذه لعرض قطعتين أو أكثر من المنسوجات الكبيرة، مما يعني وجود مساحة كبيرة للحفاظ على مناشفك منظمة بأناقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على رفوف لحاف خشبية قائمة بذاتها مستعملة بسعر يصل إلى 25 دولارًا، لذلك يتبقى الكثير في ميزانية DIY لتخصيص القطعة لتتناسب مع ديكور حمامك. كل ما تحتاجه هو بعض الطلاء المقاوم للعفن، ومانع تسرب من مادة البولي يوريثين، وعطلة نهاية أسبوع مجانية.