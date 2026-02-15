عنصر متجر التوفير القديم الذي يحافظ على المناشف منظمة

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
إذا شعرت أن مناشفك تبدو دائمًا فوضوية على شريط المناشف المخصص للبناء، فهذا ليس أنك فوضوي؛ إنه أن الشريط لا يوفر مساحة كافية. لا تخطئ في فهمنا: قضبان المناشف رائعة في تجفيف المناشف المفردة (ناهيك عن أن قضبان المناشف هي سلاح التنظيم السري الذي تحتاجه خزانتك). ولكن إذا كانت أسرتك تستخدم الكثير من المناشف يوميًا وتحتاج إلى طريقة سهلة للحفاظ عليها منظمة، فحاول تحويل رف اللحاف الخشبي العتيق إلى منظم المناشف المثالي.
بالتأكيد، يمكنك استخدام رف اللحاف للبطانيات، ولكن هناك بالفعل الكثير من الأفكار الفريدة لتخزين البطانيات للحفاظ على مساحة المعيشة الخاصة بك منظمة. لماذا لا تجرب شيئًا مختلفًا؟ في حين أن “تنظيم المناشف” قد لا يتبادر إلى ذهنك على الفور عندما تفكر في رفوف اللحاف، إلا أنه أمر منطقي. تم تصميم قطع الأثاث العتيقة هذه لعرض قطعتين أو أكثر من المنسوجات الكبيرة، مما يعني وجود مساحة كبيرة للحفاظ على مناشفك منظمة بأناقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن العثور على رفوف لحاف خشبية قائمة بذاتها مستعملة بسعر يصل إلى 25 دولارًا، لذلك يتبقى الكثير في ميزانية DIY لتخصيص القطعة لتتناسب مع ديكور حمامك. كل ما تحتاجه هو بعض الطلاء المقاوم للعفن، ومانع تسرب من مادة البولي يوريثين، وعطلة نهاية أسبوع مجانية.
قم بتحويل رف اللحاف العتيق إلى منظم المناشف المثالي
ليس سرًا أن الخشب والماء لا يختلطان، فهل رف اللحاف الخشبي العتيق هو حقًا الخيار الأفضل للحفاظ على تنظيم المناشف الخاصة بك؟ نعم، مع الإعداد المناسب. ابدأ بتحضير الطلاء: امسح الرف تمامًا باستخدام المنظف المفضل لديك متعدد الأغراض، ثم قم بالصنفرة بخفة باستخدام ورق الصنفرة ذو حبيبات رملية 220. قم بتنظيف الغبار بقطعة قماش مبللة، ثم افركه حتى يجف. بعد ذلك، قم بسد مفاصل الحامل باستخدام مادة مطاطية قابلة للطلاء لمنع الرطوبة من الزحف إلى الخشب.
أضف طبقتين من الطلاء المقاوم للعفن باستخدام فرشاة رغوية. يعد طلاء الطباشير، مثل طلاء الطباشير الداخلي BEHR PREMIUM، هو المفضل لدى أصحاب الأعمال اليدوية، ولكن نظرًا لأن هذه القطعة ستعيش في مناخ حمامك الرطب، فقد يكون من المفيد اختيار طلاء ذو تشطيب لامع، مثل Zinsser Mould & Mildew Proof Interior Paint، للمساعدة في الحفاظ على العفن بعيدًا. بمجرد تجفيفه ومعالجته، قم بإغلاقه بطبقة أو طبقتين من مادة البولي يوريثين المانعة للتسرب ذات الأساس المائي، مثل مادة البولي يوريثين النهائية ذات الأساس المائي.
بمجرد تجفيف المادة المانعة للتسرب الموجودة في مخزن اللحاف الذي تحول إلى منشفة ومعالجتها (اتبع تعليمات الشركة المصنعة)، فهي جاهزة للانتقال إلى الحمام. إذا أمكن، ضعه على بعد حوالي قدمين من الدش أو حوض الاستحمام للحد من تعرض الحامل للماء. قم بتنظيم المناشف الخاصة بك حسب اللون أو الحجم، أو امنح كل شخص في منزلك شريطًا خاصًا به على الرف، وستكون جاهزًا للانطلاق! لتزيينه، جربي خدعة طي المناشف الذكية التي ستضيف بعض الأناقة إلى حمامك. تأكد من فحص الحامل كل شهر أو شهرين للتأكد من عدم تحرك العفن، وإضافة طبقة أخرى من المادة المانعة للتسرب إذا لاحظت أن الطبقة الواقية بدأت في التآكل.