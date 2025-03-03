عوامل غير متوقعة يمكن أن تقلل من متوسط ​​العمر المتوقع

إذا كان لديهم برد أو أنفلونزا أو Covid-19 ، فقد يطلب بعض الناس أطبائهم وصفهم بالمضادات الحيوية. أخبر دكتور سكوت نوردا ، طبيب طول العمر ، Health Digest أن المضادات الحيوية لا تهدف إلى علاج هذه الأنواع من الفيروسات والأمراض غير البكتيرية ، وغالبًا ما تكون مبالغ فيها على الرغم من أنها لن تجعلك تشعر بتحسن. بدلاً من ذلك ، فإن المضادات الحيوية مخصصة للالتهابات البكتيرية مثل الالتهابات البولية أو التهابات المسالك البولية (UTI). على الرغم من أن التهابات الجيوب الأنفية والأذن ناتجة أيضًا عن البكتيريا ، فقد لا تحتاج إلى مضادات حيوية للعديد من هذه الالتهابات أيضًا.

كيف يمكن أن يكون أخذ الكثير من دورات المضادات الحيوية ضارة بطول العمر؟ وقال نوردا: “يمكن أن يكون للإفراط في استخدام المضادات الحيوية عواقب صحية طويلة الأجل خطيرة ، مما يقلل من كل من صحة العمل والعمر”. “تظهر الأبحاث أن استخدام المضادات الحيوية الطويلة يعطل الميكروبيوم الأمعاء ، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الالتهاب ، والتمثيل الغذائي ، ووظيفة المناعة. وقد تم ربط هذا الخلل بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.”

أشار نوردا إلى دراسة عام 2020 في أبحاث التداول التي تتبعت أكثر من 37000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فما فوق لمدة 10 سنوات. سألت الدراسة النساء عن عدد المرات التي استخدموا فيها المضادات الحيوية خلال منتصف سن البلوغ. كان لدى النساء اللائي استخدمن المضادات الحيوية لمدة شهرين أو أكثر في مرحلة البلوغ اللاحقة عرضًا أعلى بنسبة 16 ٪ للموت من أي سبب وزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 49 ٪.