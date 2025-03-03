عوامل غير متوقعة يمكن أن تقلل من متوسط ​​العمر المتوقع

أنت تعرف بالفعل أساسيات العيش حياة طويلة وصحية. تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا محملاً بالفواكه والخضروات النابضة بالحياة ، والبروتينات الخالية من العجاف ، والحبوب الكاملة لتزويد جسمك ومكافحة المرض. حافظ على قلبك قويًا مع ما لا يقل عن 150 دقيقة من التمارين الرياضية المعتدلة في الأسبوع ، ولا تهمل تدريب القوة للحفاظ على صحة العضلات وصحة العظام. تخلص من السجائر ، والحفاظ على وزن صحي ، وستكون في طريقك إلى إضافة سنوات عالية الجودة إلى حياتك.
ولكن ماذا لو كانت بعض العوامل التي تؤثر على متوسط حياتك المتوقعة خارج سيطرتك إلى حد ما؟ من المثير للدهشة أن الأبحاث تشير إلى أن بعض العناصر غير المتوقعة-مثل الأحداث من طفولتك-يمكن أن يكون لها عواقب طويلة الأجل على صحتك. على سبيل المثال ، إذا طلق والديك قبل بلوغك سن الثامنة عشرة ، فقد تكون في خطر أعلى بنسبة 61 ٪ من السكتة الدماغية في وقت لاحق من الحياة ، وفقًا لدراسة أجريت في عام 2025 في PLOS One. استشرت Health Digest مع اثنين من الخبراء الطبيين للكشف عن عوامل أكثر إثارة للدهشة يمكن أن تؤثر على حياتك.
في كثير من الأحيان أخذ المضادات الحيوية
إذا كان لديهم برد أو أنفلونزا أو Covid-19 ، فقد يطلب بعض الناس أطبائهم وصفهم بالمضادات الحيوية. أخبر دكتور سكوت نوردا ، طبيب طول العمر ، Health Digest أن المضادات الحيوية لا تهدف إلى علاج هذه الأنواع من الفيروسات والأمراض غير البكتيرية ، وغالبًا ما تكون مبالغ فيها على الرغم من أنها لن تجعلك تشعر بتحسن. بدلاً من ذلك ، فإن المضادات الحيوية مخصصة للالتهابات البكتيرية مثل الالتهابات البولية أو التهابات المسالك البولية (UTI). على الرغم من أن التهابات الجيوب الأنفية والأذن ناتجة أيضًا عن البكتيريا ، فقد لا تحتاج إلى مضادات حيوية للعديد من هذه الالتهابات أيضًا.
كيف يمكن أن يكون أخذ الكثير من دورات المضادات الحيوية ضارة بطول العمر؟ وقال نوردا: “يمكن أن يكون للإفراط في استخدام المضادات الحيوية عواقب صحية طويلة الأجل خطيرة ، مما يقلل من كل من صحة العمل والعمر”. “تظهر الأبحاث أن استخدام المضادات الحيوية الطويلة يعطل الميكروبيوم الأمعاء ، الذي يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم الالتهاب ، والتمثيل الغذائي ، ووظيفة المناعة. وقد تم ربط هذا الخلل بزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة ، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية.”
أشار نوردا إلى دراسة عام 2020 في أبحاث التداول التي تتبعت أكثر من 37000 امرأة تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا فما فوق لمدة 10 سنوات. سألت الدراسة النساء عن عدد المرات التي استخدموا فيها المضادات الحيوية خلال منتصف سن البلوغ. كان لدى النساء اللائي استخدمن المضادات الحيوية لمدة شهرين أو أكثر في مرحلة البلوغ اللاحقة عرضًا أعلى بنسبة 16 ٪ للموت من أي سبب وزيادة خطر الوفاة من أمراض القلب بنسبة 49 ٪.
تخطي وجبة الإفطار
قد يبدو الإفطار وكأنه فكرة لاحقة هذه الأيام. قد يكون التخطي استراتيجية محددة لمساعدتك على إنقاص الوزن – بعد كل شيء ، من يحتاج إلى تلك السعرات الحرارية الإضافية في الصباح عندما لا تكون جائعًا وتسرع في العمل؟ سيخبرك أخصائيو التغذية بمدى أهمية الإفطار في تأجيج عقلك وجسمك لهذا اليوم ، لكن نوردا تقول إن الإفطار الغني بالمغذيات يمكن أن يكون أيضًا في حياتك. وقال: “تشير الأبحاث إلى أن تناول وجبة فطور أكبر وعشاء أصغر يمكن أن يدعم طول العمر ويقلل من خطر وفاة مرض السكري والقلب والأوعية الدموية ، وكذلك مرض الزهايمر”.
هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلي عن الصيام المتقطع. قد يعني تحويل نافذة الأكل الخاصة بك إلى وقت مبكر من اليوم عندما يكون التمثيل الغذائي الخاص بك أكثر كفاءة. وجدت دراسة أجريت عام 2020 في رعاية مرضى السكري أن الأشخاص الذين لديهم أكبر فرق في السعرات الحرارية بين الإفطار والعشاء (مع وجود عشاء أكبر وجبة) كان لديهم ما يقرب من ضعف خطر الموت من مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بأولئك الذين قاموا بتوازن السعرات الحرارية طوال اليوم. مجرد تحويل 5 ٪ من السعرات الحرارية من العشاء إلى وجبة الإفطار يمكن أن يقلل من خطر الموت من مرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 4 ٪ (ولكن تجنب طعام الإفطار هذا إذا كنت ترغب في العيش لفترة أطول).
وقال نوردا: “تتماشى السعرات الحرارية المحملة الأمامية والمغذيات الكبيرة في وقت سابق من اليوم مع تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية ، وتحسين حساسية الأنسولين ، وانخفاض طفرات الجلوكوز بين عشية وضحاها ، والتي تسهم وكلها في صحة التمثيل الغذائي”. كما يعطل تناول الطعام في وقت متأخر من الليل قدرة جسمك على إزالة الخلايا التالفة.
لا تبقي عقلك مخطوبًا بعد التقاعد
بمجرد أن تصل إلى سن معينة ، تبدأ في التفكير في التقاعد ، حيث يمكن أن يشعر كل يوم يوم السبت. قد يقرر بعض الناس التقاعد قبل بضع سنوات ، لكن نوردا يقول أن البقاء مشاركين في العمل بدوام جزئي والهوايات والروابط الاجتماعية. وقال “أولئك الذين يتقاعدون مبكرًا دون البقاء جسديًا أو عقليًا أو اجتماعيًا ، يواجهون خطرًا أكبر من الخرف وأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة مقارنة بأولئك الذين يظلون مشاركين في عمل أو هوايات ذات معنى”.
في تحليل عام 2018 في نشرة الشيخوخة والصحة ، وجد الباحثون أن خطر الوفاة للرجل يزداد بنسبة 2 ٪ بحلول سن 62 ، وهو العمر المؤهلون لتلقي مزايا الضمان الاجتماعي. يمكن أن يعزى حوالي نصف هذه الزيادة في خطر الوفاة إلى حوادث المرور ، والمرض الرئوي ، وسرطان الرئة. وقال نوردا: “في حين أن التقاعد يمكن أن يقدم العديد من الفوائد ، فإن الانسحاب المفاجئ من القوى العاملة قد يؤثر سلبًا على طول العمر ، وخاصة في الرجال”.
قد تكون وظيفتك مرهقة ، لكنها تبقي عقلك مخطوبًا. عند التقاعد ، لا يزال يجب تحفيز عقلك لتجنب الانخفاض المعرفي. على الرغم من أن ذاكرة الجميع تبدأ في الانخفاض إلى حد ما مع تقدم العمر ، إلا أن ذاكرتك قد تنخفض بشكل أسرع بنسبة 38 ٪ بعد التقاعد ، وفقًا لمقال نشرته مجلة الأوبئة الأوروبية لعام 2017. وقال نوردا: “تشير هذه النتائج إلى أنه ينبغي التعامل مع التقاعد المبكر بعناية ، خاصة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم هياكل اجتماعية أو نمط حياة قوي”.
كونها معزولة اجتماعيا
اكتشف الجميع خلال تأمين Covid-19 مدى صعوبة البقاء في المنزل دون تفاعلات اجتماعية مع الأصدقاء والأحباء. بالنسبة لبعض الناس ، هذا حقيقة يومية ، خاصة عندما يكبرون. يمكن أن تبقيك الروابط الاجتماعية لا تشارك عقلياً فحسب ، بل أيضًا صحية عاطفياً.
قال الدكتور جيسون سينغ ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيبين في One Oak Medical ، إن العزلة الاجتماعية يمكن أن تسبب لنا ضررًا فسيولوجيًا. وقال: “عندما نختبر عزلًا اجتماعيًا مستمرًا ، تزيد أجسامنا من إنتاج الكورتيزول والنورادرينفرين – هرموناتنا الأساسية في الإجهاد”. “هذا الارتفاع المزمن له العديد من التأثيرات الضارة التي تشمل علامات الالتهابات المتزايدة ، وتضعف وظيفة الجهاز المناعي (يقلل من نشاط الخلايا القاتلة الطبيعية) ، وارتفاع ضغط الدم (من خلال تنشيط الجهاز العصبي الودي) ، ونمط النوم المضطرب.”
للتعامل مع الإجهاد الفسيولوجي للعزلة الاجتماعية ، يمكننا أحيانًا اللجوء إلى سلوكيات غير صحية مثل التدخين ، وشرب فائض من الكحول ، وتناول الأطعمة المنخفضة في المواد الغذائية ، وعدم النشاط البدني. وفقًا للتحليل التلوي لعام 2023 في PLOS واحد الذي قام بتجميع البيانات من 1.3 مليون شخص ، تم ربط العزلة الاجتماعية بنسبة 33 ٪ من خطر الوفاة.
لا تنام ثابت
لقد سمعت عدة مرات مدى أهمية النوم لصحتك. يحتاج معظم البالغين إلى حوالي سبع ساعات من النوم كل ليلة للسماح لجسدهم والدماغ بإصلاح وإصلاح من الضغوطات في اليوم. إن جودة نومك مهمة أيضًا ، مع التأكد من أن تغفو في غضون 20 دقيقة تقريبًا مع عدم الاستيقاظ عدة مرات طوال الليل. بالتأكيد ، يمكنك التعافي من القليل من ديون النوم من خلال النوم في عطلات نهاية الأسبوع ، لكن سينغ يقول إن الإفراط في النبض لا ينبغي أن يكون عادة. بمعنى آخر ، من الأفضل الحفاظ على نمط نوم ثابت.
وقال “الأساس الكيميائي الحيوي هو أن هذا يضعف حساسية الأنسولين وتحمل الجلوكوز الذي يعطل عملية استقلاب الجلوكوز”. “كما أنه يغير مستويات الليبتين والجرلين ، والتي ترتبط بالشهية والتمثيل الغذائي.”
حللت مقالة 2024 في النوم ساعات النوم التي تزيد عن 60،000 من البالغين في منتصف العمر أو أكبر من كبار السن لمدة ست سنوات. أولئك الذين حافظوا على جداول نوم أكثر اتساقًا ، مما يعني أن الذهاب إلى الفراش والاستيقاظ في نفس الوقت تقريبًا كل يوم ، كان لديهم خطر أقل من الوفاة من جميع الأسباب والسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. على وجه الخصوص ، كان لدى النائمون الأكثر اتساقًا مخاطر أقل بنسبة 48 ٪ من الموت من أي سبب مقارنة بأولئك الذين لديهم جداول نوم أكثر إلغاءًا. ومن المثير للاهتمام ، وجدت الدراسة أن اتساق النوم كان أكثر أهمية لطول العمر من ساعات النوم.