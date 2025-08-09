عودة آرون جادف لم تقفز بعد تشكيلة يانكيز

لا يمكن حتى لقاضي هارون إنقاذ يانكيز هذه الأيام.

بعد أن تعادل فريق Slugger في الشوط السادس ، عندما كانت تشكيلة Yankees قد حققت لحظة واحدة من حياتها يوم الجمعة ، جاء القاضي مرة أخرى في الجزء السفلي من النتيجة مع النتيجة.

هذه المرة ، على الرغم من ذلك ، انطلق إلى شورتستوب ضد هيوستن الأقرب جوش هادر قبل انهيار ديفين ويليامز الذي يمكن التنبؤ به في العاشر إلى خسارة أخرى ، هذا 5-3 إلى هيوستن.

خسر Yankees مباراتين من ثلاث مباريات منذ أن عاد القاضي من 10 مباريات مع سلالة الكوع اليمنى.

لم يحصل وجوده على Yankee ، حيث دخل اللعبة بضربة واحدة في ستة خفافيش ولم يسجل الفريق أكثر من ثلاثة أشواط في أي من مبارياته الثلاث.

جاء القاضي في الجزء الأول من الأول مع بن رايس في المركز الثاني بعد مضاعفة واحدة-العداء الأساسي الوحيد الذي كان يانكيز ضد هاندر هاندر براون في هيوستن حتى السادس-وتهتم باختصار ، حيث فشل يانكيز في التسجيل في الشوط.

هرب إلى اليسار لإنهاء قاع الرابع قبل أن يسلم سجل الركض في السادس.

جاء ذلك بعد أن واجه يانكيز أخيرًا براون ، الذي سمح لأربعة من المقاتلين الخمسة الذين واجهوا ذلك الشوط للوصول إلى القاعدة.

مشى ريان مكماهون ، ضاعف أوستن ويلز خط الأساس الأول لإرسال مكماهون إلى المركز الثالث قبل أن يخرج ترينت جريشام إلى اليسار الضحلة.

ثم جاء رايس مع أغنية RBI لليمين للحصول على Yankees داخل الجري وتبعه القاضي بضربة في المركز الذي قاد في ويلز لربط اللعبة بنتيجة 2-2.

ولكن كما كان الحال في كثير من الأحيان مع يانكيز في الآونة الأخيرة ، لم يتمكنوا من إنهاء المهمة في الشوط.

مع وجود المتسابقين على الزوايا وواحد خارج ، تمت إزالة Brown إلى Bennett Sousa وحصل Lefty على Cody Bellinger Swinging و Jazz Chisholm Jr. ليطير إلى اليمين للحفاظ على اللعبة.

بقيت على هذا النحو حتى العاشرة ، عندما تخلى ويليامز عن ثلاثة أشواط في الجزء العلوي من الشوط ، وتجمع يانكيز فقط لواحد في الجزء السفلي من الشوط ليتراجع للمرة السادسة في سبع مباريات.