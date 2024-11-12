عودة ألكسندر رومانوف إلى ممارسة سكان الجزيرة ليست كلها أخبارًا إيجابية

إدمونتون، ألبرتا – الخبر السار لسكان الجزيرة هو أن ألكسندر رومانوف عاد إلى التدريبات يوم الاثنين، وهي علامة إيجابية على أن رجل الدفاع سيعود من إصابة في الجزء العلوي من الجسم عاجلاً وليس آجلاً.

الخبر السيئ هو أن عودته لن تأتي في الوقت المناسب لمباراة ليلة الثلاثاء ضد فريق أويلرز، حيث سيحتاج سكان الجزيرة إلى إيجاد طريقة لإبطاء الجمع بين كونور مكديفيد وليون درايسيتل مع فريق دفاعي لا يزال أقل من نصف قدراته. تشكيلة ليلة الافتتاح.

وقال رومانوف لصحيفة The Post بعد أن تدرب سكان الجزيرة في إدمونتون يوم الاثنين: “ليس غدًا بنسبة 100 بالمائة”. “لا أستطيع حقًا التنبؤ (بالجدول الزمني) لأنني إذا قلت ذلك، فلا أريد أن أكون مخطئًا”.

إنها أخبار جيدة أن رومانوف، الذي ارتدى سترة برتقالية غير ملامسة أثناء التدريب، سافر مع الفريق إلى ألبرتا، وهو ما قد يعني أن العودة في مرحلة ما خلال رحلة من خمس مباريات ستشهد عبور سكان الجزيرة للولايات المتحدة. -حدود كندا أربع مرات قبل أن يعودوا إلى الوطن بعد أسبوع من الجمعة.

وقال رومانوف: “الأمر يعتمد على مشاعري (قدرة تحمل الألم) وما إذا كان الأطباء سيسمحون لي باللعب أم لا”. “يستغرق الأمر وقتا. هذه الإصابة تستغرق وقتا”.

ما يثير القلق يوم الثلاثاء هو كيفية تعامل سكان الجزيرة مع المباريات مع ماكديفيد ودرايسيتل وما إذا كان إشعياء جورج البالغ من العمر 20 عامًا – والذي لم يكن أقل من مذهل خلال أول ثلاث مباريات له في دوري الهوكي الوطني – يمكنه التعامل مع ما سيكون أصعب اختبار تم إلقاؤه عليه حتى الآن.

قال المدرب باتريك روي: “أنت لا تريدهم أن يتزلجوا بالقرص”. “إنه مثل (ناثان) ماكينون، أفضل اللاعبين، مثل (جاك) هيوز. كلما كان لديهم مساحة أكبر، كلما أصبحوا أكثر خطورة، وعلينا أن نكون جيدين جدًا في المنطقة المحايدة، وعلينا أن نكون جيدين في منطقتنا D. إنهم يحبون امتلاك الكرة، وعلينا أن نقوم بعمل جيد”.

منذ عودته من مهمته في AHL Bridgeport، واصل بيير إنجفال ارتداء واقي الرقبة – وهو أمر إلزامي لجميع لاعبي AHLers – مما يجعله أول من سكان الجزيرة يفعل ذلك في الألعاب.

وقال إنجفال لصحيفة The Post: “أنا لا أمانع ذلك”. “أشعر أنه إذا حصلت على القليل من الحماية الإضافية، أعتقد أن هذا أفضل من عدم الحصول عليها. لا أنزعج من ذلك. إنه شعور جيد جدًا بالحصول عليه.

كان إيليا سوروكين هو أول حارس مرمى يخرج من الجليد في تدريب يوم الاثنين، مما يشير إلى بداية محتملة ليلة الثلاثاء.