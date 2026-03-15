عودة ديريك كار المثيرة للاهتمام إلى الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية لم تجذب اهتمام الفرق

أفاد Pro Football Talk مساء السبت أن عودة الجنرال السابق للقديسين ديريك كار إلى اتحاد كرة القدم الأميركي لم تولد الحماس بعد في جميع أنحاء الدوري.

أعلن لاعب Pro Bowler، البالغ من العمر 34 عامًا، الذي شارك أربع مرات، اعتزاله بعد حملة 2024 بسبب إصابة في الكتف، لكنه صرح في منتصف فبراير أنه سيعود إلى الملعب للحصول على فرصة للمنافسة على Super Bowl.

وقال كار في البودكاست الخاص به: “هل سأفعل ذلك؟ نعم. هل سأفعل ذلك من أجل أي شخص؟ بالتأكيد لا”.

“يجب أن أكون بصحة جيدة وأريد الحصول على فرصة للفوز بلقب Super Bowl. ومن الواضح أنه من الصعب العثور على هذا الشيء. من الصعب القيام بذلك. هذا ليس بالأمر السهل.”

ألمح كار إلى أنه عاد إلى قوته الكاملة – وأنه رفض بالفعل بعض الفرص التي لم تناسب رؤيته.

وقال كار: “كان علي أن أقول لا عدة مرات حتى الآن”.

لا يزال اللاعب المخضرم البالغ من العمر 11 عامًا متعاقدًا مع القديسين – المزروع في قائمة المتقاعدين المحجوزين في نيو أورليانز – مما يعني أن الفرق المهتمة سيتعين عليها العمل على التجارة.

وصل منتج Fresno State إلى التصفيات مرتين فقط في مسيرته، وكلاهما مع فريق Raiders. لقد غاب عن البطاقة الجامحة لعام 2016 بسبب كسر في ساقه قبل أن يسقط أمام فريق بنغلس في الجولة الافتتاحية لعام 2021.

خلال الأسبوع الأول من الوكالة المجانية، قامت العديد من الفرق بالفعل بتلبية احتياجات الوسط، بما في ذلك Dolphins (Malik Willis)، Jets (Geno Smith)، Vikings (Kyler Murray)، وFalcons (Tua Tagovailoa).

يبدو أن فريق Raiders – فريق كار السابق – يستعد لأخذ فرناندو ميندوزا، الفائز بجائزة Heisman، مع الاختيار الشامل الأول، تاركًا ستيلرز وكاردينالز باعتبارهما الفريقين الوحيدين المتبقيين اللذين يحتاجان إلى سلسلة QB الأولى.

ليس بالضبط العنوان المفضل.

يمكن أن يجذب كار الاهتمام من بيتسبرغ إذا غادر آرون رودجرز في وكالة مجانية، أو إذا لم ينضم ستيلرز إلى لاعب وسط، وهو لاعب الوسط في ألاباما تاي سيمبسون، في المسودة.

ولكن يبدو أن الطريق الأوضح لعودة كار إلى المحترفين سيخرج من بداية الفريق المنافس الذي يعاني من إصابة – فكر في تولي فيليب ريفرز مسؤولية فريق كولتس بعد أن مزق دانييل جونز وتر العرقوب – ويحتاج إلى فجوة مؤقتة مخضرمة.

قاد كار القديسين إلى الرقم القياسي 5-5 قبل أن يضرب الخطوط الجانبية بارتجاج في المخ وإصابة في اليد في عام 2024، وأكمل 67.7٪ من تمريراته لمسافة 2145 ياردة و15 هبوطًا وخمسة اعتراضات.

لقد عانى لأول مرة من ألم في كتفه أثناء الاستعداد لحملة 2025.