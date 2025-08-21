عودة يانكيز جوناثان لويزيجا هذا الموسم موضع شك

تامبا – بينما ينتظرون تشخيصًا رسميًا ، يعيق يانكيز من الاعتراف علنًا بما يعنيه إصابة جوناثان لويزيجا الأخيرة بالنسبة له.

وقال المدير آرون بون يوم الأربعاء ، إن يبدو أن لويزيجا قد يتعرض لضغوط شديدة للضغوط لليانكيز مرة أخرى هذا الموسم ، إنه يبدو أنه يشبه المخلص “على الأرجح لديه إجهاد ثني”.

وقال بون في حقل شتاينبرنر قبل أن يتغلب يانكيز على الأشعة 6-4 في 10 أدوار: “نحصل على المزيد من الآراء حول ذلك”. “لذلك سنرى ماذا لدينا.”

تعامل Loáisiga مع إصابات لا تعد ولا تحصى خلال حياته المهنية في Yankees ، وآخرها جراحة UCL مع دعامة داخلية في أبريل الماضي والتي أدى إلى تهميشه حتى شهر مايو.

غالبًا ما تكون سلالة الثني مقدمة لإصابة UCL ، على الرغم من عدم وجود مؤشر حتى الآن على أن Loáisiga يتعامل مع ذلك.

كان بون ينتظر الآراء الإضافية قبل التعليق.

وقال “لا أريد أن أتقدم على نفسي قبل أن أعرف أن الأطباء المختلفين يجمعون الآراء الآن وكل شيء”. “سنرى”.

بعد ليلة من سحق Giancarlo Stanton زوجًا من المنزل أثناء لعب خمسة أدوار في الملعب الصحيح ، عاد إلى مقاعد البدلاء يوم الأربعاء ، حيث تمسك يانكيز بخطتهم الأولية المتمثلة في لعب اللاعب البالغ من العمر 35 عامًا فقط في المباراة الأولى في هذه السلسلة.

لكن المخضرم قام بوجر بحزام هوميروس الحائز على المباراة في يوم الأربعاء الفوز الإضافي.

ادعى بون أنه لم يكن لديه خطة لعدد المباريات الأربع ضد ريد سوكس ستانتون سيلعب في الملعب الصحيح ، على الرغم من أنه لا يوجد أي مؤشر على أن قاضي هارون سيكون مستعدًا للعب الملعب بحلول نهاية هذا الأسبوع ، والذي سيستمر في ربط بقعة DH.

“(ستانتون) في حالة جيدة” ، قال بون. “لكنني أريد أن أستمع إلى ما كانت عليه في الأيام القليلة الماضية ، ومن الواضح أننا نبدأ منزلًا يوميًا (تمتد) ، في وقت متأخر من الليل إلى سلسلة بوسطن. لا اعتبار (لبدءه في الحقل الصحيح).”

هذا يعني وجود أحد أهم خفافيش يانكيز من التشكيلة ضد درو راسموسن.

دخل ستانتون يوم الأربعاء وهو يضرب .347 مع 1.189 OPS و 13 منزلًا على مدار 30 مباراة له.

وقال بون: “إنه في مكان جيد في صندوق الخليط كما رأيته من قبل”. “أعتقد أنها شهادة على مدى جودة حصوله على مهنته ولديه فهم جيد حقًا لمن هو الضارب. نحن نرى النتائج ليلا.”

يجب أن يكون Yankees على بعد أيام فقط من الحصول على مساعدة من الثيران في شكل فرناندو كروز (سلالة مائلة) ، الذي ظهر لاعب إعادة التأهيل الثالث ليلة الثلاثاء.

وقال بون إن أقرب ما يمكن أن يلعبه مع يانكيز هو يوم الجمعة ، على الرغم من أن يانكيز كان لا يزال يناقش ما إذا كانوا يريدون منه أن يظهر رابعًا لإعادة التأهيل قبل تنشيطه.

في غضون ذلك ، استدعى يانكيز آلان وينانز من Triple-A Scranton/Wilkes-Barre يوم الأربعاء لملء بقعة Bullpen التي أخلتها Brent Headrick ، ​​الذي هبط في IL يوم الثلاثاء مع كدمة الساعد.

بدأ ريان ياربرو (سلالة مائلة) بداية إعادة التأهيل الثانية يوم الأربعاء في Triple-A ، حيث بناء ما يصل إلى 50 ملعبًا عبر 3 ¹/₃ أدوار.