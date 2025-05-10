عودة DJ Lemahieu إلى Yankees تأخر بسبب الطقس العاصف

ويست ساكرامنتو ، كاليفورنيا – لم تكن هناك نكسة ، لكن عودة DJ Lemahieu تأخرت قليلاً.

لم يتمكن لاعب كرة القدم لإعادة التأهيل من لعب ألعاب متتالية مع Triple-A Scranton/Wilkes-Barre بسبب مضاعفات الطقس.

دعت الخطة الأصلية إلى أن يلعب Lemahieu الثلاثاء والأربعاء قبل تنشيط محتمل لبدء المسلسل ضد A.

بدلاً من ذلك ، تم هدم مباراة الثلاثاء – وكذلك ألعاب SWB الخميس والجمعة.

إذا تمكنت Lemahieu من اللعب يومي السبت والأحد ، فسيتم تنشيطه خلال السلسلة في سياتل التي تبدأ الاثنين.

في سبع مباريات مع Double-A Somerset و SWB ، ذهب Lemahieu 9 مقابل 19 مع اثنين من المشي ، وركض المنزل ومضاعفة. كانت العائدات المبكرة “بالتأكيد” مشجعة لآرون بون.

وقال المدير قبل فوز يانكيز الذي يفتح سلسلة 10-2 على سلسلة A في Sutter Health Park “أكبر شيء أريده هو أن يكون قادرًا على تأسيس دور”. “السيناريو الأفضل هو أنه يعود إلى كونه بطل الضرب. ولكن هناك كل شيء بين ذلك أيضًا ، سواء كان عاملاً حقيقياً ضد اليساريين ، والقدرة على الدفاع حقًا. سنرى نوعًا ما.”

لعب Lemahieu في 67 لعبة غير فعالة العام الماضي بسبب مشاكل الورك والقدم.

استمر اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا اثنين فقط من خفافيش الجريب فروت قبل أن يعاني من سلالة من ربلة الساق اليسرى التي أدت إلى تهميشه منذ أوائل مارس.

أثناء مهمته لإعادة التأهيل ، طلب من طلقة كورتيزون في مفصله أن بون أطلق عليه اسم “وقائي”.

يانكيز يأمل أن يتمكن ليماهو ، لكنهم يأملون أيضًا أن يتمكن من البقاء بصحة جيدة.

وقال بون: “الشيء الأكبر هو كيف يتعافى ويعود إلى الوراء ويمكنه القيام بذلك مرارًا وتكرارًا – سيكون هذا هو السؤال”. “أعتقد أنه متفائل للغاية بشأن ما يشعر به. أعتقد أن الشهر الماضي ، كان الشهر الزائد من أجله جيدًا ، بقدر ما يشعر به.”

يمكن لليانكيز ، الذين يتجولون في موسيقى الجاز تشيشولم جونيور ، استخدام برايم ليماايو.

عندما يعود ، من المحتمل أن يلعب الكثير من القاعدة الثانية ويدفع Jorbit Vivas أو Oswald Peraza أو Pablo Reyes.

ضد Osvaldo Bido ، وهو يمين مع انشقاقات عكسية ، اختار Boone الجلوس Lefty Cody Bellinger.

قاد ترينت جريشام وعبّر في المركز بينما كان بن رايس شغل منصب DH و Jasson Domínguez ، اللذان حققوا ثلاثة من Homers في The Win ، يلعب في الملعب الأيسر.

قال بون: “لقد حصلت على خمسة أو ستة لاعبين لمدة خمسة أو أربعة مواقع”.

تلقى أوستن ويلز أيضًا يوم عطلة بعد لعب جميع المباريات الثلاث ضد Padres.

JC Escarra اشتعلت ويل وارن.

من المتوقع أن تبدأ ويلز يوم السبت.

كانت الزيارة الأولى لليانكيز إلى عاصمة كاليفورنيا ، وهي نوع من المطهر لـ Nomadic A’s ، هي المرة الأولى التي رأى فيها بون – من مواليد الولاية – ساكرامنتو.

وقال بون الذي خرج لتناول العشاء في المدينة مع فريق التدريب ليلة الخميس “الانطباع الأول عن الأمر جيد حقًا”. “لم أكن هنا لفترة طويلة بما فيه الكفاية حتى يكون لدي رأي كبير في ذلك ، لكن انطباعاتي الأولى جيدة.”