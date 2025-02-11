عيوب محتملة لاستخدام لاصق بلاط بلح البحر

يعد تغيير Packsplash طريقة سريعة لتحديث مظهر خزاناتك ، ولحسن الحظ ، إنها مهمة صديقة للديي بشكل لا يصدق والتي أصبحت أسهل مع توفر مواد مفيدة مثل حصيرة بلاط لاصق. بدلاً من الاضطرار إلى خلط الملاط وتطبيق البلاط بسرعة على الحائط ، يمكن لـ Diyers استخدام ما هو في الأساس شريط ثنائي الجوانب يلتصق بالجدار والبلاط. ماذا يمكن أن يكون أسهل؟

Musselbound لديه العديد من المزايا وراء القضاء على الحاجة إلى الهاون. يمكنك العمل وفقًا لسرعتك الخاصة ، فقط تقشير ما يكفي من الدعم للقيام بأي قسم من البلاط ، أنت مستعد للعمل عليه في الوقت الحالي ، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى التفكير في الخطوة التالية إذا كنت تريد أن تأخذ وقتك. يمكنك الجرو مباشرة بعد وضع البلاط – حيث لا تحتاج إلى انتظار جفاف الملاط – أو يمكنك الانتظار حتى 24 ساعة ، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند تطبيق البلاط الخاص بك. لن ترغب في الانتظار لفترة طويلة للانتقال إلى الحمولة.

هل هذا كله يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا؟ حسنًا ، هذا ليس كذلك. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل الغوص في مشروع البلاط الخاص بك باستخدام Musselbound. ليس فقط أغلى من الهاون التقليدي وربما من الصعب العمل معه ، بل إنه أيضًا لا يعمل على جميع الأسطح.