عيوب محتملة لاستخدام لاصق بلاط بلح البحر

يعد تغيير Packsplash طريقة سريعة لتحديث مظهر خزاناتك ، ولحسن الحظ ، إنها مهمة صديقة للديي بشكل لا يصدق والتي أصبحت أسهل مع توفر مواد مفيدة مثل حصيرة بلاط لاصق. بدلاً من الاضطرار إلى خلط الملاط وتطبيق البلاط بسرعة على الحائط ، يمكن لـ Diyers استخدام ما هو في الأساس شريط ثنائي الجوانب يلتصق بالجدار والبلاط. ماذا يمكن أن يكون أسهل؟
Musselbound لديه العديد من المزايا وراء القضاء على الحاجة إلى الهاون. يمكنك العمل وفقًا لسرعتك الخاصة ، فقط تقشير ما يكفي من الدعم للقيام بأي قسم من البلاط ، أنت مستعد للعمل عليه في الوقت الحالي ، على الرغم من أنك قد تحتاج إلى التفكير في الخطوة التالية إذا كنت تريد أن تأخذ وقتك. يمكنك الجرو مباشرة بعد وضع البلاط – حيث لا تحتاج إلى انتظار جفاف الملاط – أو يمكنك الانتظار حتى 24 ساعة ، لذا ضع ذلك في الاعتبار عند تطبيق البلاط الخاص بك. لن ترغب في الانتظار لفترة طويلة للانتقال إلى الحمولة.
هل هذا كله يبدو جيدًا جدًا ليكون صحيحًا؟ حسنًا ، هذا ليس كذلك. ومع ذلك ، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها قبل الغوص في مشروع البلاط الخاص بك باستخدام Musselbound. ليس فقط أغلى من الهاون التقليدي وربما من الصعب العمل معه ، بل إنه أيضًا لا يعمل على جميع الأسطح.
هل بلح البحر مكلف ويصعب العمل معه؟
هل هناك بعض العيوب لاستخدام بلعقل بلح البحر؟ بالتأكيد ، لكن من غير المحتمل أن تردع DIYers المصممة. أولاً ، بلح البحر أغلى من الملاط التقليدي. تكاليف بلح البحر التي تبلغ مساحتها 15 قدمًا مربعًا أقل بقليل من 50 دولارًا ، بينما تكلف كيس من Thinset 50 رطلاً ، والتي تغطي ما يصل إلى 150 قدمًا مربعًا ، أقل من 40 دولارًا.
بالإضافة إلى ذلك ، إذا كنت ترغب في معالجة مشروع بلاط الأرضية ، فإن Musselbound ليس خيارًا – فهو فقط للاستخدام على الأسطح الرأسية. (تأكد من مراجعة نصائحنا لتركيب بلاط الأرضية المثالي.) وإذا كانت جدرانك محذوفة ، فقد تواجه صعوبة في الحصول على رابطة قوية ما لم تقم ببعض الأعمال الصنفرة والإعدادية.
يعتقد بعض Diyers أن بلع البحر قد يكون من الصعب العمل معه ، كما بمجرد التمسك ببلاط على حصيرة ، إنه عالق ؛ ومع ذلك ، فقد وجدنا أنه إذا قمت بلمسة خفيفة مع التطبيق الأولي للبلاط وكنت مستعدًا لوضع بعض الشحوم في نقله ، فهذا ممكن. ومع ذلك ، يُنصح بالتأكد من أن لديك وضعك قبل التمسك بالبلاط على حصيرة بلح البحر ، لذا استخدم الفواصل. من ناحية أخرى ، إذا كنت تستخدم منشار البلاط الرطب لقطع البلاط الخاص بك ، فستحتاج إلى التأكد من جفافها تمامًا قبل وضعها ، لأن البلاط الرطب لن يلتزم بحصيرة. إذا لم تزعجك هذه العيوب ، فقد حان الوقت للانتقال إلى الأشياء الممتعة ، مثل اختيار أفضل لون ل backsplash.