عيوب وجود سقف الجملون التي ربما لم تفكر فيها

إذا نظرت إلى المنازل في منطقتك، فمن المحتمل أن يكون لمعظمها أسطح الجملون. يعد السقف الجملوني أحد أكثر الأنواع شيوعًا التي ستراها في الولايات المتحدة نظرًا لمزاياه العديدة. لا يعتبر أنيقًا فحسب، حيث تلتقي طائرتان في سلسلة من التلال في الأعلى، ولكن السقف الجملوني يوفر أيضًا تهوية جيدة وتصريفًا فعالاً في أوقات هطول الأمطار الغزيرة. ومع ذلك، قبل شراء أو بناء منزل بسقف الجملون، يجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار عيوب هذا النمط من التسقيف. تشمل العيوب الرئيسية لسقف الجملون انخفاض مساحة العلية القابلة للاستخدام ونقص المقاومة ضد الرياح العاتية.
بشكل عام، أسطح الجملون ليست باهظة الثمن أو معقدة في البناء. ومع ذلك، إذا كنت معتادًا على استخدام مساحة العلية الخاصة بك كغرفة إضافية في منزلك، فقد يجعل السقف الجملوني هذا الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء. نظرًا لمستوياتها العمودية المثيرة والسلسلة المركزية، قد تكون مساحة العلية التي تم إنشاؤها بواسطة سقف الجملون ضيقة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها كغرفة نوم إضافية أو مساحة عمل أو منطقة لعب. إذا كنت تخطط لشراء منزل بهذا النمط من السقف، فقد تتمكن من استخدام مساحة العلية للتخزين، ولكن ليس كمكان يمكنك الوقوف فيه بسهولة والتحرك فيه بالطريقة التي تفعلها مع السقف ذي النمط المائل أو السقف المائل .
أسطح الجملون لا تصمد أمام الرياح العاتية
واحدة من أكبر عيوب سقف الجملون هو عدم قدرته على الصمود في وجه أحداث الرياح الشديدة، مثل تلك الناجمة عن العواصف الرعدية الشديدة والأعاصير والأعاصير. يرتبط هذا الضعف بتصميم السقف ذي الجانبين، والذي يمكن أن يجذب الرياح القادمة. يمكن أن تؤدي أحداث الرياح القوية إلى فقدان القوباء المنطقية، وفي بعض الحالات، يمكنها حتى أن تمزق سقف الجملون مباشرة من هيكل المنزل.
إذا تعرض السقف الجملوني لأضرار بسبب الرياح، فقد تحتاج إلى استبدال القوباء المنطقية على أقل تقدير. مع مرور الوقت، يمكن أن تؤدي الإصلاحات المتعلقة بالرياح إلى زيادة التكلفة والمتاعب. ومع ذلك، يمكنك مساعدة سقف الجملون الخاص بك على تحمل الرياح العاتية إلى حد ما من خلال الاستثمار في القوباء المنطقية عالية الجودة والدعم الهيكلي المناسب. وبالمثل، اختر القوباء المنطقية المصنوعة من المعدن أو الأسفلت، أو ربما حتى بلاط السقف الخزفي. قد تكون هذه الخطوات قادرة على توفير دعم إضافي في حالة حدوث رياح شديدة. ومع ذلك، إذا كنت تعيش في منطقة معرضة للأعاصير – على سبيل المثال، في مناطق على طول ساحل الخليج أو المحيط الأطلسي – فقد ترغب في التفكير في تصميم سقف على طراز الورك بدلاً من ذلك. توفر الأسطح الوركية مرونة أكبر للرياح بفضل تكوينها الشبيه بالهرم، والذي يدعم الطائرات الفردية ويبقيها أكثر استقرارًا.