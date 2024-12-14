عيوب وجود سقف الجملون التي ربما لم تفكر فيها

إذا نظرت إلى المنازل في منطقتك، فمن المحتمل أن يكون لمعظمها أسطح الجملون. يعد السقف الجملوني أحد أكثر الأنواع شيوعًا التي ستراها في الولايات المتحدة نظرًا لمزاياه العديدة. لا يعتبر أنيقًا فحسب، حيث تلتقي طائرتان في سلسلة من التلال في الأعلى، ولكن السقف الجملوني يوفر أيضًا تهوية جيدة وتصريفًا فعالاً في أوقات هطول الأمطار الغزيرة. ومع ذلك، قبل شراء أو بناء منزل بسقف الجملون، يجب عليك أن تأخذ بعين الاعتبار عيوب هذا النمط من التسقيف. تشمل العيوب الرئيسية لسقف الجملون انخفاض مساحة العلية القابلة للاستخدام ونقص المقاومة ضد الرياح العاتية.

بشكل عام، أسطح الجملون ليست باهظة الثمن أو معقدة في البناء. ومع ذلك، إذا كنت معتادًا على استخدام مساحة العلية الخاصة بك كغرفة إضافية في منزلك، فقد يجعل السقف الجملوني هذا الأمر أكثر تعقيدًا بعض الشيء. نظرًا لمستوياتها العمودية المثيرة والسلسلة المركزية، قد تكون مساحة العلية التي تم إنشاؤها بواسطة سقف الجملون ضيقة جدًا بحيث لا يمكن استخدامها كغرفة نوم إضافية أو مساحة عمل أو منطقة لعب. إذا كنت تخطط لشراء منزل بهذا النمط من السقف، فقد تتمكن من استخدام مساحة العلية للتخزين، ولكن ليس كمكان يمكنك الوقوف فيه بسهولة والتحرك فيه بالطريقة التي تفعلها مع السقف ذي النمط المائل أو السقف المائل .