غابرييل بونفيم ضد راندي براون يختار، الاحتمالات، أفضل الرهانات

في الأسبوع الذي يسبق عرض الدفع الضخم، عدنا إلى مستودع UFC Vegas 111.

لدينا 12 قتالًا متقدمًا على البطاقة في ليلة القتال UFC الأفضل من المتوسط ​​في نهاية هذا الأسبوع.

من المتوقع أن تنتهي أربع نزالات فقط من أصل 12، لذا قد تكون الليلة أقصر من المعتاد. يبدأ الحدث في الساعة 4 مساءً بالتوقيت الشرقي على ESPN +. فيما يلي توقعاتي لبطاقة UFC الكاملة:

غابرييل بونفيم ضد راندي براون

إنها الفرصة الأخيرة لراندي “Rudeboy” Brown للركض في وزن الوسط. فاز براون، البالغ من العمر 35 عامًا، في ثماني من آخر 10 مباريات خاضها، لكن لم يكن أي من تلك الانتصارات مثيرًا للإعجاب بشكل خاص، وكانت خسائره أمام المنافسة الأولى في هذه الرياضة.

خسر براون أمام البطل الحالي، جاك ديلا مادالينا، بينما خسر أيضًا بفارق ضئيل أمام برايان باتل.

سيواجه براون صعوبة في التعامل مع تصارع بونفيم، الذي يعد من بين الأفضل في UFC، كما أنه يتمتع باستسلام استثنائي.

كان Bonfim عمومًا يبيع كل شيء للتشطيبات في حياته المهنية في طريقه إلى رقم قياسي قوي 18-1. لديه معدل إنهاء مجنون. من أصل 18 انتصارًا له، 14 منها كانت عن طريق التقديم.

لكن في الآونة الأخيرة، رأيناه يبطئ الأمور قليلاً، وهو ما أعتقد أنه قرار غير حكيم ضد براون، الذي لديه تاريخ من الذبول تحت الأضواء الساطعة.

ومع ذلك، أعتقد أن خط القرار في هذه المعركة خارج عن السيطرة. يجب أن يكون براون جذابًا للغاية لو تم عرضه بوتيرة أبطأ، في حين أن بونفيم لم يسبق له أن خاض خمس جولات ويبدو أنه يذبل مع تقدم ستيفن “Wonderboy” Thompson للأمام في المرة الأخيرة.

خط القرار عند +240 يكفي بالنسبة لي للقفز، ولكن إذا انتهى مبكرًا، فمن المحتمل أن ينتهي عبر ضربة رأس أمامية في أول جولتين. لذلك لا تستهدف الدعائم الزائدة في هذا.

توصية: القتال يقطع المسافة (+240، المتعصبون).

مات شنيل ضد جوزيف موراليس

شنيل لا يزال في UFC ويواجه موراليس، الذي يخوض مهمته الثانية في الترويج.

لم يكن موراليس، البالغ من العمر 29 عامًا، هو المقاتل الأكثر ثباتًا، حيث قاتل مرة واحدة فقط منذ عام 2023.

شنيل، 35 عامًا، يبلغ من العمر 17-9 سنوات، بعد أن خسر ثلاثًا من معاركه الأربع الأخيرة بعد أن هزم جيمي فليك في أبريل.

بشكل عام، شنيل هو الرجل الذي يتطلع إلى القتال ولديه متانة مشكوك فيها للغاية عند الدفاع عن الضربات.

لقد كان موراليس هناك وفعل ذلك في UFC، وهو مرشح جدير بـ-400 هنا بعد أن قاتل نخبة النخبة بالفعل.

لا يمثل شنيل تراجعاً في المنافسة مع موراليس، الذي يعمل بسرعة ويتمتع بالقوة المشروعة والقدرة على القتال.

قد تكون هذه نهاية طريق UFC لشنيل، ويعد موراليس قطعة استثمار ممتازة على خط المال.

توصية: موراليس يفوز داخل المسافة (-110، BetMGM).

بقية البطاقة

مسلم ساليخوف ضد أوروس ميديك: أكثر من 1.5 جولة (+140، DraftKings).

كريس باديلا ضد إسماعيل بونفيم: بونفيم مل (-195، قيصر).

ريكي سيمون ضد راوني بارسيلوس: سيمون بالقرار (+130، رهان ESPN).

كريستيان ليروي دنكان ضد ماركو توليو: القتال لا يمتد لمسافة (-130، FanDuel).

حيدر أميل ضد جمال إيمرز: أميل بواسطة KO/TKO (+165، متعصبون).

مايرا بوينو سيلفا ضد جاكلين كافالكانتي: بوينو سيلفا بالقرار (+460، المتعصبين).

جوش هوكيت ضد ماكس جيمينيس: يبدأ القتال الجولة الثانية (-130، DraftKings)

تيشيا بنينجتون ضد دينيس جوميز: جوميز بالقرار (+110، DraftKings).

مايلز جونز ضد دانييل ماركوس: ماركوس بالقرار (+350، BetMGM).

جاكسون ماكفي ضد زاكاري ريس: ريس وأكثر من 1.5 طلقة عند توفرها.

