غادر الأوريولز غاضبين بعد مكالمة تشغيل القاعدة المثيرة للجدل

أثار تسلسل غريب غضب فريق الأوريولز خلال خسارتهم 6-4 أمام بلو جايز يوم الأحد بعد أن تحول ما بدا وكأنه مسرحية مزدوجة في نهاية الشوط الأول إلى حافز لرالي تورونتو.

تقدم الأوريولز 4-1 في الشوط السادس في مركز روجرز عندما وصل إرني كليمنت إلى القاعدة بسبب خطأ ميداني من قبل جونار هندرسون والذي وضع العدائين في الزوايا مع خروج واحد.

وذلك عندما وصل براندون فالينزويلا إلى اللوحة وضرب الكرة في المنتصف إلى هندرسون، الذي بدا كما لو أنه مد يده ليضع علامة على العداء الأساسي ثم قام بالرمية إلى الأول.

اعتقدت بالتيمور أن كليمنت قد نفد من المسار الأساسي وسيتم استدعاؤه للقيام بذلك، ولكن بدلاً من ذلك، دعا نيك لينتز، لاعب القاعدة الثاني، كليمنت آمنًا، معتقدًا أن العداء قد غير طريقه من أجل السماح لهندرسون بالقيام باللعبة.

كان الأوريولز غاضبين من المكالمة وأكثر من ذلك عندما سمح لكازوما أوكاموتو وأندريس جيمينيز وناثان لوكس بالقيادة في جولات.

خرج رايتي شين باز من المباراة بعد أن تلقى أوكاموتو وجيمينيز ضربات، وأثناء قيامه بذلك، صرخ الرامي في اتجاه الحكم، “لقد أخطأت”، وفقًا لـ Jomboy Media.

وقال باز للصحفيين بعد المباراة، بحسب وكالة أسوشيتد برس: “السبب الوحيد الذي يجعلني لا أتحدث عن تلك المسرحية هو أنني سأتعرض لغرامة”. “هذا هو السبب الوحيد.”

وقال هندرسون للصحفيين إنه “شعر بأن المكالمة ليست رائعة”.

وفي حديثه مع أحد مراسلي البلياردو بعد المباراة، توسع الحكام في مبررات المكالمة.

قال لينتز، وفقًا لصحيفة بالتيمور بانر: “يحق للعداء إنشاء المسار الأساسي الخاص به، ولذلك أنشأ كليمنت المسار الأساسي الخاص به لتجنب التدخل المحتمل للاعب”. “على الرغم من أن هندرسون وصل للحصول على علامة، إلا أن المسار الأساسي لكليمنت كان موجودًا بالفعل هناك، متجهًا إلى القاعدة الثانية، لذلك لم يكن خارج خط الأساس.”

ذهب رئيس الطاقم Hunter Wendelstedt إلى حد وصف قرار تغيير المسار الأساسي بأنه “أمر مهذب للغاية يجب القيام به”.

وتابع: “لقد كان يبتعد عن الطريق للسماح للاعب باللعب نحو القاعدة الأولى”. “لقد حدث ذلك، كما تعلمون، ثم حاولوا تدويره للحصول على اثنين، ولكن تم إنشاء قاعدة (كليمنت) الخاصة به بالفعل، ولم يكن يحاول الخروج من ذلك.”

قال مدير الأوريولز كريج ألبرناز إن الحكام أخبروه أن السبب في ذلك هو عدم وجود محاولة كافية للعلامة من قبل هندرسون.

قال ألبرناز بعد المباراة: “أعتقد أنه عندما تضع قفازك لوضع علامة على شخص ما، فهذه محاولة لوضع علامة على شخص ما”. “لا توجد قاعدة بشأن المدى الذي يجب أن تمد فيه ذراعك لوضع علامة على شخص ما.”