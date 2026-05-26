غادر جالين برونسون بالتواضع بعد تكريم سلسلة MVP مع وصول نيكس إلى النهائيات

كليفلاند – بعد أربع سنوات، لا أحد يشكك في العقد الذي تبلغ قيمته 104 ملايين دولار والذي منحه نيكس لجالين برونسون.

إذا نظرنا إلى الوراء الآن، فقد كانت صفقة.

حصل برونسون على كأس لاري بيرد، الممنوح لأفضل لاعب في نهائيات المؤتمر الشرقي، كدليل.

في فترة ما بعد الموسم الرابعة له كنيك، قاد برونسون الفريق مرة أخرى إلى نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين للمرة الأولى منذ 27 عامًا، وتوج ذلك باكتساح سلسلة كافالييرز ليلة الاثنين.

قال برونسون بعد إحرازه 15 نقطة وخمس تمريرات حاسمة في المباراة الفاصلة 130-93 على كافالييرز في المباراة الرابعة: “لقد كان الإيمان بالتنظيم بداخلي أمرًا رائعًا، وهو شيء لا أعتبره أمرًا مفروغًا منه، وهو شيء لا يحظى الكثير من الناس بفرصة القيام به. لذلك أنا ممتن للغاية. إنه لشرف كبير أن أكون هنا في هذه المدينة من أجل هذه المنظمة مع زملائي في الفريق”.

حدد برونسون النغمة في المباراة الافتتاحية للمسلسل، حيث سجل 38 نقطة وحشد نيكس من عجز قدره 22 نقطة في الربع الرابع. بشكل عام، بلغ متوسطه 25.5 نقطة و7.8 تمريرة حاسمة في عملية الاجتياح.

لقد تغير برونسون كثيرًا بالنسبة لنيكس خلال فترة قصيرة. وفي الأعوام الـ 21 التي سبقت وصوله، فاز الفريق بسلسلة فاصلة واحدة فقط. منذ وصوله، حصلوا على سبعة ألقاب وسيواصلون أول بطولة لهم منذ عام 1973 بدءًا من الأسبوع المقبل، ضد توتنهام أو ثاندر.

قبل المباراة، سُئل المدرب مايك براون عما إذا كانت قيادة برونسون تذكره بأي شخص دربه، فلم يتردد: تيم دنكان وستيفن كاري.

وقال براون: “إن الهالة التي يتمتع بها هؤلاء الرجال، والقوة الهادئة التي يتمتعون بها، أمر لا يصدق”.

إشادة كبيرة بقائد نيكس – الثناء الذي حصل عليه منذ انضمامه إلى الامتياز قبل أربع سنوات هذا الصيف.