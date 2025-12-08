غادر جيف كينت “غير مستعد على الإطلاق” لانتخابه في قاعة مشاهير البيسبول

أورلاندو، فلوريدا – تم انتخابه عضواً في قاعة مشاهير لعبة البيسبول بعد أكثر من 17 عاماً من مباراته الأخيرة، ولم يتمكن جيف كينت من السيطرة على مشاعره.

وقال بعد إعلان التصويت يوم الأحد: “غير مستعد على الإطلاق. وغير مستقر عاطفياً”. “الأفكار غائمة حتى الآن.”

حصل كينت على 14 صوتًا من أصل 16 من لجنة العصر المعاصر، أي أكثر من صوتين من الأصوات الـ12 المطلوبة للحد الأدنى البالغ 75%. كان النجمان الملوثان بالمنشطات باري بوندز وروجر كليمنس من بين سبعة لاعبين فشلوا مرة أخرى.

سيتم تجنيد كينت في كوبرستاون بنيويورك يوم 26 يوليو مع أي شخص تختاره رابطة كتاب البيسبول الأمريكية، والذي سيتم الإعلان عن اقتراعه في 20 يناير.

قال كينت بصوت متقطع: “لقد عانقت زوجتي بعد تلقي المكالمة الهاتفية، وأخبرتها أن الكثير من أحداث المباراة عادت إليّ مسرعة في تلك اللحظة. وعلى غرار خطاب اعتزالي، وخطاب الوداع الذي ألقيته في لوس أنجلوس، فهو يذكرني بشعار “ممنوع البكاء في لعبة البيسبول”. حسنًا، لقد كنت أصرخ عندما غادرت اللعبة لأن كل تلك المشاعر تغلبت عليك.

حقق كينت، وهو لاعب أساسي ثاني كل النجوم خمس مرات، 0.290 مع 377 هوميروس و1518 من RBIs على مدار 17 موسمًا مع تورونتو (1992)، ونيويورك ميتس (1992-96)، وكليفلاند (1996)، وسان فرانسيسكو (1997-2002)، وهيوستن (2003-04) ولوس أنجلوس دودجرز (2005-08).

إن أشواط منزله البالغ عددها 351 بصفته لاعبًا أساسيًا ثانيًا هي أكبر عدد من الضربات التي يقوم بها لاعب في هذا المركز. كانت المواسم الأكثر إنتاجية في كينت مع العمالقة، وانضمت إليهم السندات التي سجلت الأرقام القياسية.

قال كينت: “أعتقد أنني قمت بتحويل اللعب المزدوج بشكل أفضل من أي شخص آخر في اللعبة خلال حقبتي”.

حصل كارلوس ديلجادو على تسعة أصوات، يليه دون ماتينجلي وديل ميرفي بستة أصوات لكل منهما. حصل كل من بوندز وكليمنس وغاري شيفيلد وفرناندو فالينزويلا على أقل من خمسة أصوات ولا يمكنهم الظهور على بطاقة الاقتراع مرة أخرى حتى عام 2031.

كما فشل بوندز وكليمنس في عام 2022 في ظهورهما العاشر والأخير في اقتراع BBWAA. نفى بوندز استخدام أدوية تحسين الأداء عن عمد، ويؤكد كليمنس أنه لم يستخدم أبدًا أجهزة PED.

قال كينت: “كان باري زميلًا جيدًا لي. لقد كان الرجل الذي حفزته ودفعته”. “لقد صدمنا الرؤوس قليلاً. لقد كان الرجل الذي حفزني في بعض الأحيان، بالإحباط والحب، وفي بعض الأحيان على حد سواء. … إذا كنت تتحدث عن القواعد الأخلاقية وكل ذلك، فأنا لست ناخبًا وأحاول الابتعاد عن كل ذلك بأفضل ما أستطيع لأنني لا أفعل ذلك، فأنا حقًا ليس لدي رأي”.

توترت علاقة كينت مع العمالقة عندما كسر عظمة في معصمه الأيسر أثناء التدريب الربيعي في عام 2002. أخبر كينت مدرب الفريق الرياضي ستان كونتي أنه أصيب أثناء غسل شاحنته في اليوم السابق، لكن المدير العام للعمالقة بريان سابيان قال بعد ثلاثة أسابيع “هناك أدلة متزايدة من جميع أنواع شهود العيان تقول إنه سقط من دراجة نارية تفرقع حركة بهلوانية بالدراجة”.

تشاجر كينت مع بوندز في المخبأ في 25 يونيو خلال مباراة في سان دييغو.

حصل كينت على 15.2% في أول ظهور له في BBWAA في عام 2014 وأعلى نسبة 46.5% في آخر 10 مرات له على بطاقة الاقتراع في عام 2023.

قال كينت: “يبدو أن اللحظات تمر ليس بخيبة أمل مطلقة، بل فقط بخيبة أمل، وإحباط قليلاً لأنه لم يتم التعرف علي بشكل أفضل”.

تمت صياغة كينت من قبل تورونتو وبعد أربعة أشهر من ظهوره الأول تم تداوله مع ميتس مقابل ديفيد كون، الذي ساعد بلو جايز على الفوز ببطولة العالم.

قال كينت: “ربما بدأت موسيقى الراب بالنسبة لي في الاتجاه الخاطئ في نيويورك”. “كان هناك تصور عندما غادرت نيويورك وأتيت إلى الساحل الغربي بأنه لم يكن لاعب وسط جيدًا، وكان هذا خاطئًا للغاية.”

أعادت القاعة في عام 2022 هيكلة لجان المحاربين القدامى للمرة الثالثة خلال 12 عامًا، وأنشأت لجانًا للنظر في العصر المعاصر بدءًا من عام 1980 فصاعدًا، بالإضافة إلى العصر الكلاسيكي. يحمل عصر البيسبول المعاصر بطاقات اقتراع منفصلة للاعبين وأخرى للمديرين والمديرين التنفيذيين والحكام.

وتجتمع كل لجنة كل ثلاث سنوات. سيتم النظر في المديرين والمديرين التنفيذيين والحكام المعاصرين في ديسمبر 2026، ومرشحي العصر الكلاسيكي في ديسمبر 2027 ولاعبي العصر المعاصر مرة أخرى في ديسمبر 2028.

وبموجب التغيير الذي أعلنته القاعة في مارس الماضي، فإن المرشحين الذين حصلوا على أقل من خمسة أصوات لن يكونوا مؤهلين لاقتراع تلك اللجنة خلال دورة الثلاث سنوات القادمة. المرشح الذي تم إسقاطه، ثم ظهر مرة أخرى في بطاقة الاقتراع وحصل مرة أخرى على أقل من خمسة أصوات، سيتم منعه من الظهور في الاقتراع في المستقبل.

يعد تصويت ديسمبر 2027 أول فرصة لبيت روز للظهور في بطاقة اقتراع في القاعة بعد أن قرر مفوض البيسبول روب مانفريد في مايو أن الإيقاف الدائم لروز انتهى بوفاته في سبتمبر 2024. وتمنع القاعة أي شخص في القائمة الدائمة غير المؤهلة من الظهور في بطاقة الاقتراع.