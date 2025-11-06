غادر كوينسي ويليامز من Jets للتعامل مع خروج أخيه أثناء القتال لاستعادة الوظيفة

رياضة
غادر كوينسي ويليامز من Jets للتعامل مع خروج أخيه أثناء القتال لاستعادة الوظيفة

في اليوم السابق للحلم الذي شاركه هو وشقيقه كوينن باللعب معًا في نفس الفريق، والذي تحطم في الموعد النهائي للتجارة يوم الثلاثاء، علم كوينسي ويليامز أنه فقد مركزه الأساسي في مركز الظهير.

قال كوينسي ويليامز: “تحدث المدربون معي وقالوا إن أدائي كان ضعيفًا، ولم أكن على مستوى الفريق”. “لقد كان الأمر أشبه بأحد تلك الأشياء التي ضربتك بشكل جانبي، وكنت مثل، “انتظر الآن. أنت تتحدث عني.” لذا فقد أتيحت لي الفرصة لسؤالهم والتحدث معهم مثل، “مرحبًا، ما الذي أحتاجه للبدء في القيام به؟” ما هي تلك الأشياء التي أحتاج إلى العمل عليها كل يوم؟

“لقد دمر ذلك كبريائي حتى أتيحت لي الفرصة للتحدث معهم وقاموا باستعراض المسرحيات وأشياء من هذا القبيل، وكنت أقول، “حسنًا، أراهن الآن، ما الذي يجب علي فعله كل يوم لاستعادة نقطة البداية؟” “

سألته عما أخبره به على وجه التحديد المنسق الدفاعي ستيف ويلكس ومدرب الظهير آرون كاري.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

مرحبًا بكم في آراء الإخبارية، وجهتكم الأولى للأخبار الشاملة والمستجدات من جميع أنحاء العالم. نحن هنا لنقدم لكم تغطية دقيقة وتحليلات متعمقة للأحداث الجارية في مختلف المجالات، سواء كانت سياسية، اقتصادية، رياضية، ثقافية، أو اجتماعية. فريقنا من الصحفيين والمحللين ملتزمون بتزويدكم بأحدث الأخبار والمعلومات الموثوقة التي تهمكم. نشكركم على ثقتكم ونعتز بتقديم خدمة إخبارية رائدة لكم.

[email protected]

© 2025 آراء الإخبارية