غادر كيث هيرنانديز “عاجزًا عن الكلام” بعد خروج بيت ألونسو من ميتس

لقد ترك فريق Mets خارج الموسم أحد أساطير الامتياز تقريبًا “عاجزًا عن الكلام”.

انضم كيث هيرنانديز إلى “SportsNite” على SNY لمناقشة حالة المنظمة بعد مغادرة بيت ألونسو إلى الأوريولز بعقد مدته خمس سنوات بقيمة 155 مليون دولار يوم الأربعاء.

ويأتي رحيل اللاعب بعد أن تم تداول براندون نيمو مع رينجرز في نوفمبر ووافق إدوين دياز على صفقة مدتها ثلاث سنوات بقيمة 69 مليون دولار مع دودجرز هذا الأسبوع.

وقال هيرنانديز، مذيع ميتس الذي تقاعد من قبل الفريق، إن التغييرات في هذا الموسم تبدو غير مسبوقة.

قال: “أنا عاجز عن الكلام قليلاً”. “هذا أمر متفجر للغاية. في السنوات التي قضيتها مع فريق ميتس، لم أر هذا النوع من التحرك في اتجاه جديد، على ما أعتقد. إنه أمر واضح – إنه عميق”.

بعد انهيار فريق ميتس الذي دام أشهرًا والذي جعلهم غير قادرين على الوصول إلى التصفيات، أوضح رئيس عمليات البيسبول ديفيد ستيرنز تمامًا أن الفريق بحاجة إلى التركيز على التحسن في “منع الركض” – مما يعني أنهم بحاجة إلى دعم طاقم الدفاع والنصب.

قال هيرنانديز عن الاتجاه الجديد للفريق: “سيكون الأمر يتعلق بالدفاع والرمي أيضًا”. “إنني أتطلع دائمًا إلى ميتس 69 عندما يكون لديك فريق فاز ببطولة العالم برميات رائعة ولم يكن لديه هجوم كبير … ليس بأي حال من الأحوال الخيال.”

لقد حصل فريق Mets على رجل القاعدة الثاني Marcus Semien، الذي يحظى بتقدير كبير لدفاعه المتوسط، في تجارة Nimmo، لكن سيكون لديهم ثغرات لملءها في القاعدة الأولى والميدان الأيسر. علاوة على ذلك، لا يزال لديهم أسئلة يجب حلها في طاقم العرض الترويجي الخاص بهم.

أخبر المالك ستيف كوهين مراسل صحيفة The Post جون هيمان أنه يتفهم إحباط الجماهير بسبب خسارة ثلاثة لاعبين محبوبين، على الرغم من أنه كان لديه بعض التفاؤل بشأن إنشاء نادي كرة ناجح.

كتب كوهين إلى هيمان: “أتفهم تمامًا رد فعل الجماهير”. “هناك الكثير من الوقت المتبقي لوضع فريق فاصل في الملعب.”