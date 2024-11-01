غاريت ويلسون أم أوديل بيكهام جونيور؟

لقد جعل غاريت ويلسون الجميع يشعرون بذكريات الماضي ليلة الخميس.

قام جهاز استقبال Jets بإمساك هبوط مثير بيد واحدة في الربع الرابع من فوز 21-13 على فريق تكساس، وهو الفوز الذي أعاد رؤى انتزاع Odell Beckham الأسطوري لعام 2014 مع العمالقة.

إضافة إلى ديجافو؟ جاءت نتيجة ويلسون البالغة 26 ياردة على نفس ملعب MetLife Stadium – في نفس منطقة النهاية بالضبط.

وبطبيعة الحال، كانت المقارنات بين الاثنين ستحدث مع سرعة إعلان البعض عن الفائز.

“هذا هو أفضل ما في العام” ، قال Cornerback DJ Reed لـ SNY. “لا يوجد حتى صيد يمكن أن يأتي – هذا أفضل من صيد أوديل! لريال مدريد. لم أشاهد شيئًا كهذا على الهواء مباشرة يا أخي. لكي يكون ذلك في ليلة الخميس لكرة القدم، وقت الذروة. غاريت هو ذلك الرجل.

قال مدرب جيتس المؤقت جيف أولبريتش: “سينافس صيد أوديل”. “لقد كان مذهلاً.”

كان على صوص جاردنر أن يواصل مشاهدة الشريط قبل أن يصدر حكمه.

“هذا اللحاق بـ Odell’s،” قال النجم الركني. “لن أقول فقط إنها أفضل من شركة Odell، ولكنها موجودة هناك. يجب أن أقوم بتحليل كلام أوديل مرة أخرى. لكن هذا كان صيدًا رائعًا يا رجل.

كان ويلسون سعيدًا بأن يتم ذكره في نفس الوقت الذي يلعب فيه اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا والذي يلعب الآن مع فريق Miami Dolphins.

قال ويلسون مبتسماً: “يا رجل، يا أوديل، كان الأمر مختلفاً”. “لقد نزل على قدمين. كانت الكرة مناسبة للهبوط خارج الحدود. وكان أوديل، رجل. لقد كان أوديل ضد رعاة البقر. كان هذا هو الحال. لذلك حتى يتم طرحه في تلك القافلة. أنا مباركة. يشرفني.”

وإليك كيفية تكديس المصيد، الذي تم استدعاؤه بواسطة آل مايكلز:

غاريت ويلسون، 31 أكتوبر 2024

آرون رودجرز، الذي رمي من خط 35 ياردة في تكساس في المركزين الثالث والتاسع عشر، وجد ويلسون يتجه نحو منطقة النهاية من منطقة النهاية وأطلق تمريرة شهدت قيام المتلقي بتحريف جسده ومد ذراعه اليمنى بالكامل لسحب الكرة مرة واحدة. تم تسليمه كظهير ركني من تكساس كاماري لاسيتر ليتعجب.

لقد هبط بقدمه اليسرى، محاولًا عبثًا وضع ساقه اليمنى داخل الخط الخلفي قبل أن يسقط من منطقة النهاية – مع قيام أولبريتش بالانقضاض على التحدي حيث اعتبر المسؤولون أنه غير مكتمل.

بعد الفحص الدقيق، تبين أن ويلسون أصيب بساقه وهو الحدث الأبرز الذي يتحدث عنه الجميع يوم الجمعة.

أوديل بيكهام جونيور، 23 نوفمبر 2014

تصدى بيكهام، وهو لاعب مبتدئ، لتدخل ركنية كاوبويز براندون كار أثناء الركض على الخط الجانبي الأيمن في مباراة “Sunday Night Football”، وعاد إلى الوراء في الوقت المناسب تمامًا ليرى تسديدة إيلي مانينغ من ما وراء خط الـ 50 ياردة.

ما حدث بعد ذلك جعل من بيكهام نجمًا: قفز للأعلى ووصل خلف رأسه، بينما كان يتحرك بشكل أفقي تقريبًا، يترنح في الكرة بأطراف أصابعه الممدودة ويسقط في منطقة النهاية ليسجل نتيجة مذهلة من مسافة 46 ياردة.

وخسر فريق كاوبويز 31-28، لكن أسطورة بيكهام ولدت.