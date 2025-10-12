غاريت ويلسون يتحدث على هامش الخلاف مع آرون جلين

تركت كارثة جيتس التي استمرت دقيقتين في نهاية الشوط الأول غاريت ويلسون بمجموعة واسعة من المشاعر.

يمكن رؤية ويلسون وهو يجري محادثة مفعمة بالحيوية مع المدرب الرئيسي آرون جلين أثناء دخوله إلى غرفة خلع الملابس في الشوط الأول خلال خسارة جيتس 13-11 أمام برونكو يوم الأحد في لندن.

قال ويلسون بعد المباراة: “لم أكن أعرف ما هي الخطة”. “بمجرد أن اكتشفت ذلك، شعرت بخيبة أمل، سأقول ذلك فقط.”

كانت الطائرات تواجه المركزين الرابع والواحد من خط 47 ياردة الخاص بهم مع بقاء ما يقرب من 30 ثانية في الشوط وعدم وجود مهلات، وبعد ذلك تركوا الساعة تنفد دون تشغيل مسرحية أخرى.

وقال ويلسون: “لم أكن أعرف بالضبط ما هي الخطة”. “بمجرد أن قمنا بتحويل (الركلة المزيفة في وقت سابق من القيادة)، اعتقدت أننا سنذهب ونحاول تقديم مسرحية. من الواضح أننا وصلنا إلى المركز الرابع مرة أخرى، إنها نقطة صعبة للتواجد فيها. بعد فوات الأوان، أدركت سبب قيامهم بذلك. ولكن في هذه اللحظة، كنت مثل “الرجل”، لا أعرف.”

أوضح جلين أنه لا يريد إعادة الكرة إلى فريق برونكو قبل نهاية الشوط الأول، مع العلم أن جيتس على استعداد للحصول على الكرة مرة أخرى لبدء الشوط الثاني.

قال جلين: “في تلك المرحلة، لم نكن نعرف ما إذا كنا قد حصلنا على المركز الأول أم لا (في المركز الثالث).” “كان أحد الحكام يقول نعم، كان لا. لذلك بمجرد وصولنا إلى المركز الرابع، لست على وشك الجلوس هناك ومحاولة الحصول على مباراة فاصلة، وسوف يستعيدون الكرة، أعتقد أنه كان لديهم مهلة متبقية، ويمنحونهم فرصة لركلة هدف ميداني. لا أعتقد أن هذا هو أذكى شيء نفعله، لذلك دعونا ننهي الشوط، ونستعيد الكرة (في الشوط الثاني) ونرى ما إذا كان بإمكاننا الحصول على فرصة للتسجيل.”

كما قلل من أهمية الحادث الذي وقع مع ويلسون.

قال جلين: “إنه شخص تنافسي”. “من لن يغضب عندما لا تسير الأمور بشكل صحيح على الجانب الهجومي من الكرة؟ أنتم تعرفون كيف هو. لن يتغير. يعجبني ذلك فيه. عندما لا تسير الأمور بشكل صحيح، فإنه يغضب.”

أنهى ويلسون ثلاث عمليات صيد فقط لمسافة 13 ياردة – وكلاهما أدنى مستوياته في الموسم.

كانت لعبة تمرير جاستن فيلدز وجيتس غير كفؤة تاريخيًا – كان لديهم صافي تمريرات سالب 10 ياردات، وهو الأقل من قبل أي فريق في اتحاد كرة القدم الأميركي في آخر 27 عامًا والأسوأ في تاريخ الامتياز.