غرفة المعيشة أساسية يجب عليك دائمًا شراؤها، وفقًا للمصممين

يظل الديكور والمفروشات المنزلية العتيقة مشهورة بأسلوبها المميز واستدامتها وحرفيتها. ينطبق هذا بشكل خاص على السجاد العتيق، الذي يقدم تاريخًا غنيًا وتصميمات فريدة وتفاصيل رائعة وحرفية عالية الجودة – وغرفة المعيشة الأساسية التي يجب عليك دائمًا شراؤها هي السجاد الفارسي، المشهور بفنه وارتباطه بالتاريخ.
ينجذب المصممون وأصحاب المنازل الشباب إلى السجاد الفارسي لأكثر من مجرد المظهر الجمالي. يقدم السجاد الفارسي العتيق مزيجًا من القديم والجديد. تمثل هذه السجاد قصصًا فريدة وتعرض براعة عمرها قرون تتناقض مع قطع البسكويت والسجاد المنتج بكميات كبيرة والتأثير البيئي للأثاث السريع. شاركت سارة سواب من Storie Collective أن “السجاد الفارسي العتيق يرسي مساحة بالمعنى الحرفي والعاطفي.” (عبر المنازل والحدائق)
السجاد العتيق يجعل أي مساحة تشعر بأنها متجذرة في التاريخ والتقاليد. يمكن العثور عليها بألوان تتراوح من الزنجار الغامق إلى الباهت، مع ظلال أكثر هدوءًا. يمكن إقران السجادة الفارسية العتيقة بعناصر التصميم التقليدية والبسيطة والحديثة. على الرغم من أنه يمكنك العثور على سجادات تقريبية مصنوعة آليًا، إلا أن السجاد العتيق تمت حياكته يدويًا على يد حرفيين ماهرين، باستخدام تقنيات تم صقلها على مدار قرون.
أين تتسوق للسجاد الفارسي القديم
عندما تبدأ البحث عن السجاد الفارسي العتيق، يمكنك العثور على مجموعة رائعة من بائعي السجاد العتيق المتخصصين في منطقتك أو عبر الإنترنت. هناك مواقع ويب تركز على السجاد العتيق والعتيق الأصلي مع مجموعات منسقة. ومع ذلك، يمكن أن تكون هذه هي الخيار الأكثر تكلفة، حيث تتراوح الأسعار من عدة مئات إلى عدة آلاف من الدولارات، اعتمادًا على عمر السجادة ونمطها وحجمها.
لا يعد بائع التجزئة للسجاد العتيق عبر الإنترنت أو تاجر السجاد العتيق هو الخيار الوحيد لشراء السجاد الفارسي الأصيل. قد تكون السجادة الفارسية العتيقة هي أفضل ما تجده في مبيعات العقارات التالية التي تزورها. يمكنك أيضًا أن تكون محظوظًا وتكتشف اكتشافًا رائعًا في متجر التحف المحلي أو متجر التوفير أو ساحة البيع. غالبًا ما يستخدم الأشخاص أسواق السلع المستعملة عبر الإنترنت مثل eBay أو Facebook Marketplace لبيع السجاد القديم أيضًا.
يعد تقييم جودة السجادة وأصالتها أكثر صعوبة عند الشراء من بائع خاص أو من سوق عبر الإنترنت، ولكن لا تزال هناك أشياء يمكنك البحث عنها. السجاد الفارسي العتيق مصنوع من مواد طبيعية عالية الجودة، مثل الصوف والحرير والقطن. اقلب السجادة وابحث عن عقد فردية تعكس النمط الموجود في المقدمة وظهر من القطن أو الصوف الناعم، بدلاً من البلاستيك. الاختلافات الطفيفة في العقد شائعة في السجاد المصنوع يدويًا. فحص الهامش، الذي ينبغي أن يكون جزءا لا يتجزأ من السجادة. تعتبر الحافة التي يتم لصقها أو حياكتها بشكل منفصل علامة على وجود سجادة مصنوعة آليًا.
ما يجب مراعاته عند تصميم السجاد الفارسي العتيق
عند التسوق لشراء سجادة عتيقة، كن منفتحًا على الألوان الأكثر جرأة والأنماط التفصيلية. يعد الحفاظ على الأمور محايدة للغاية أحد الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الأشخاص عند اختيار سجادة جديدة. بغض النظر عن اللون أو النمط، ستثبت هذه السجاد بالتأكيد أنها نقطة محورية في أي غرفة أو مدخل. في مساحة ذات ألوان محايدة، يمكن للسجادة إضافة لمسة من الألوان اللازمة للملمس وإضفاء الطابع الجمالي.
على سبيل المثال، في غرفة المعيشة، يمكن للسجادة أن تثبت المساحة، خاصة في المنزل ذو المخطط المفتوح. يمكنك ترتيب الأثاث الخاص بك حوله لتحديد المساحة وإنشاء مظهر متماسك للغرفة. في هذه الحالة، تأكد من أن السجادة كبيرة بما يكفي لملء المساحة التي خلقها الأثاث المحيط بها. يمكن استخدام السجاد العتيق في أي غرفة بالمنزل؛ فقط تأكد من أن الحجم مناسب ليناسب المساحة.
قد تحتاج سجادتك العتيقة الجديدة إلى التنظيف. يمكنك تنظيف سجادة المنطقة بشكل احترافي مقابل ما يتراوح بين 2 إلى 8 دولارات للقدم المربع، مع وضع السجاد العتيق والفارسي على الجانب الأكثر سعرًا. يمكنك أيضًا استخدام هذه النصيحة لتنظيف سجادتك بشكل أعمق في المنزل: ابدأ بتنظيف جانبي السجادة بالمكنسة الكهربائية ببطء لإزالة أكبر قدر ممكن من الأوساخ والحطام، مع الحرص على تجنب إتلاف الأطراف. استخدم شامبو السجاد الآمن للسجاد الفارسي، أو قم بخلط ملعقة كبيرة من صابون الأطباق السائل في نصف كوب من الماء الدافئ. بلل السجادة، واستخدم فرشاة ناعمة لفركها بلطف باستخدام عامل التنظيف، ثم اشطفها بالماء. اشطفه جيدًا لتجنب بقاء الصابون الذي يمكن أن يجذب الأوساخ، وقم دائمًا بفحص البقعة للتأكد من عدم نزف الأصباغ.