غرفة المعيشة الأساسية التي تقطع شوطا طويلا مع الأشخاص الذين ولدوا في الستينيات

إذا نشأت في الستينيات، فمن المحتمل أن مشاهدة الرسوم المتحركة صباح يوم السبت على شاشة تلفزيون ضخمة كان جزءًا من طفولتك. ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يعيد الناس. كانت الموسيقى من الستينيات ملحمية، والاستماع إليها على أسطوانات الفينيل كان أيضًا ملحميًا. بدلاً من تركها ذكرى بعيدة، لماذا لا تحيط نفسك بهذه السجلات من خلال دمجها في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك؟ يتذكر العديد من الأشخاص وجود مشغل أسطوانات في غرفة المعيشة بالإضافة إلى جهاز التلفزيون الخاص بهم، لكن هذا ينقل الفكرة إلى مستوى آخر. وذلك لأنه بدلاً من مجرد الاستماع إلى التسجيلات، يمكنك استخدامها كديكور للمساعدة في توجيه تلك الأجواء الرائعة.

قد يكون لديك مجموعة أسطوانات مع بعض الفنانين الكلاسيكيين (سواء كانوا فرقة البيتلز أو أريثا فرانكلين أو إلفيس أو أوتيس ريدينغ) من الستينيات. بدلاً من الاحتفاظ بهذه الألبومات في صندوق، يمكنك عرضها كلوحة فنية جدارية في غرفة المعيشة الخاصة بك. لن يثير ذلك الحنين إلى الماضي فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا بداية ممتازة للمحادثة في أي وقت يأتي فيه الضيوف. هناك مجموعة متنوعة من الطرق لتعليق ألبوماتك؛ يعتمد الأمر أكثر على عدد الأشخاص الذين تريد تسليط الضوء عليهم في المرة الواحدة. يمكنك إنشاء شاشة عرض جدارية من الفينيل بالكامل باستخدام خطافات L مقاس 1 بوصة حول حدودها الجانبية والسفلية (وليس من خلال أكمام الورق المقوى أبدًا). ستتمكن من تحريكها للداخل والخارج عندما تكون مستعدًا لتغيير مظهر غرفة المعيشة الخاصة بك.