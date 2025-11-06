غرفة المعيشة الأساسية التي تقطع شوطا طويلا مع الأشخاص الذين ولدوا في الستينيات

إذا نشأت في الستينيات، فمن المحتمل أن مشاهدة الرسوم المتحركة صباح يوم السبت على شاشة تلفزيون ضخمة كان جزءًا من طفولتك. ليس هذا هو الشيء الوحيد الذي يعيد الناس. كانت الموسيقى من الستينيات ملحمية، والاستماع إليها على أسطوانات الفينيل كان أيضًا ملحميًا. بدلاً من تركها ذكرى بعيدة، لماذا لا تحيط نفسك بهذه السجلات من خلال دمجها في تصميم غرفة المعيشة الخاصة بك؟ يتذكر العديد من الأشخاص وجود مشغل أسطوانات في غرفة المعيشة بالإضافة إلى جهاز التلفزيون الخاص بهم، لكن هذا ينقل الفكرة إلى مستوى آخر. وذلك لأنه بدلاً من مجرد الاستماع إلى التسجيلات، يمكنك استخدامها كديكور للمساعدة في توجيه تلك الأجواء الرائعة.
قد يكون لديك مجموعة أسطوانات مع بعض الفنانين الكلاسيكيين (سواء كانوا فرقة البيتلز أو أريثا فرانكلين أو إلفيس أو أوتيس ريدينغ) من الستينيات. بدلاً من الاحتفاظ بهذه الألبومات في صندوق، يمكنك عرضها كلوحة فنية جدارية في غرفة المعيشة الخاصة بك. لن يثير ذلك الحنين إلى الماضي فحسب، بل يمكن أن يكون أيضًا بداية ممتازة للمحادثة في أي وقت يأتي فيه الضيوف. هناك مجموعة متنوعة من الطرق لتعليق ألبوماتك؛ يعتمد الأمر أكثر على عدد الأشخاص الذين تريد تسليط الضوء عليهم في المرة الواحدة. يمكنك إنشاء شاشة عرض جدارية من الفينيل بالكامل باستخدام خطافات L مقاس 1 بوصة حول حدودها الجانبية والسفلية (وليس من خلال أكمام الورق المقوى أبدًا). ستتمكن من تحريكها للداخل والخارج عندما تكون مستعدًا لتغيير مظهر غرفة المعيشة الخاصة بك.
احتضن ماضيك مع ديكور غرفة المعيشة المصنوع من الفينيل
إذا لم تكن من محبي تغطية جدار كامل بالسجلات، يمكنك أيضًا تعليق الرفوف العائمة وعرض كمية أقل. من خلال تباعد الرفوف في جميع أنحاء غرفة المعيشة، سيكون هناك لمسة من الموسيقى والطفولة في كل اتجاه تنظر إليه. ضع قطع أخرى من ديكور المنزل على الرفوف التي تتناسب مع النمط. فقط تأكد من عدم تعرض سجلاتك للرطوبة أو الكثير من ضوء الشمس من خلال النافذة. يمكنك أيضًا إنشاء محطة موسيقى كاملة في غرفة المعيشة الخاصة بك كإشارة إلى الماضي، مع استكمالها بمشغل تسجيلات ومجموعة الألبومات الخاصة بك. اجعلها نقطة محورية في المساحة، وزينها بالأضواء، ويمكن أن تكون مسلية كما كانت من قبل.
يمكن دمج السجلات القديمة في غرفة المعيشة الخاصة بك بطرق أخرى لا تتضمن عرض السجلات الخاصة بك. إذا وجدت تسجيلات مخدوشة وغير قابلة للاستخدام في متجر التوفير، فمن الممكن أن تمنح تسجيلات الفينيل حياة جديدة من خلال طلائها أو إرفاق زهور مزيفة ملونة. فكرة أخرى هي استخدام العناصر الزخرفية التي تحتوي على صور للسجلات، مثل الأكواب أو الوسائد أو كتب طاولة القهوة أو الأعمال الفنية المؤطرة. لا يمكنك الحصول على ما يكفي من الستينيات؟ يمكنك إحضار قطع أخرى من ديكور غرفة المعيشة المميزة مثل السجادة والأريكة المزخرفة والستائر الثقيلة. أو فقط دع سجلاتك تسرق العرض.