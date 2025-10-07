غزاة قطع جيرمين برات وسط بداية بيت كارول الصخرية

ليس هناك شك في أن لاس فيجاس بحاجة لإجراء تغيير.

لكنها الخطوة التي قام بها المغيرين التي رفعت بعض الحواجب.

انفصل The Raiders في ظروف غامضة مع Germaine Pratt ، إحدى لاعبي الفريق الرئيسيين للفريق ، خمس مباريات فقط في الموسم.

أعلن المدير الفني للمدرب بيت كارول عن الخطوة يوم الاثنين بعد أن لم يسافر برات مع المغيرين قبل خسارة يوم الأحد 40-6 إلى إنديانابوليس كولتس في ملعب لوكاس أويل.

حافظ كارول على منطقه غامضًا ، وأخبر الصحفيين أن الفريق “قرر الذهاب في اتجاه مختلف”.

كان برات ، 29 عامًا ، يتصدر دوران لاعب الظهير الضعيف الذي ظهر أيضًا في جمال آدمز وديفين وايت.

انتهت مدة رايدرز بعد أربع مباريات فقط ، حيث سمح 74 ياردة في 105 لقطات التغطية ، ونشر تصنيف 70.7 المارة على 13 هدفا كأقرب مدافع ، في ESPN.

وقع منتج NC State على صفقة مدتها عام واحد بقيمة 4.25 مليون دولار مع Raiders في يونيو ، بعد نشر 143 معالجة مهنية ، واعتراضين وزوجين من التعثر مع Cincinnati Bengals.

<br />

تم إطلاق سراح برات من قبل البنغالز بعد ستة مواسم ، حيث ساهم في ألقاب الاتحاد الآسيوي لشركة AFC North وظهور بطولة الاتحاد الآسيوي AAME في عامي 2021 و 2022.

عبر 96 مباراة مهنية ، قام بتجميع 616 مباراة ، و 23 تمريرات تمريرة ، وسبعة اختبارات قسرية وسبعة اعتراضات.

تم إطلاق سراح برات وسط بداية 1-4 في السنة الأولى لكارول التي تهدف إلى الغزاة ، وهو امتداد مضطرب قال المدرب إنه يعالج “سيئًا”.

خسرت لاس فيجاس أربعة على التوالي بعد يوم الأحد ، وكان هامش 34 نقطة يمثل ثاني أكبر هزيمة غير متوازنة في مسيرته التدريبية في كارول.

وقالت كارول للصحفيين بعد المباراة: “أنا أعالج الأمر بشكل سيء لأخبرك بالحقيقة لأنني كنت أتوقع أن أفوز مباشرة من المزالق”.

يتمتع Raiders بفرصة للارتداد في الأسبوع السادس ، حيث يرحبون بـ Tennessee Titans المتواضع (1-4) إلى ملعب Allegiant يوم الأحد.