غضب ماوريسيو بوتشيتينو من USMNT بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها فولارين بالوغون

دافع ماوريسيو بوتشيتينو مدرب منتخب الولايات المتحدة بقوة عن المهاجم الأمريكي فولارين بالوغون بعد حصوله على البطاقة الحمراء بعد اصطدامه بمدافع البوسنة طارق موهريموفيتش في الدقيقة 61 من مباراة دور الـ 32 لكأس العالم يوم الأربعاء.

وقال بوكيتينو بعد فوز الولايات المتحدة 2-0 على البوسنة والهرسك بإنهاء المباراة بتشكيلة مكونة من 10 لاعبين: “بالنسبة لي؟ لم أحصل على بطاقة حمراء قط. ولم يكن لدي أي نية للدوس على اللاعب”.

لقد كان تصرفا عاديا في كرة القدم حدث بالصدفة».

وقال بوكيتينو إن بالوغون، الذي سجل هدفه الثالث في كأس العالم في الشوط الأول، شعر “بخيبة أمل كبيرة” بعد أن طرده الحكم رافائيل كلوز ببطاقة حمراء بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد (VAR)، وهو القرار الذي أدى إلى إيقاف بالوغون عن مباراة دور الـ16 لاتحاد كرة القدم الأمريكية ضد بلجيكا يوم الاثنين.

وقال بوكيتينو: “لقد كان تصرفاً غير متعمد، إنه حزين”. “لا يمكننا أن نفعل أي شيء لتغيير هذا الشعور.”

“هذه هي كرة القدم، هذه هي كرة القدم. بالتأكيد، سيساعدنا على الأداء ونأمل أن نتمكن من الذهاب إلى الدور التالي حتى يكون متاحًا مرة أخرى.”

حول لاعب خط وسط USMNT مالك تيلمان من ركلة حرة في الدقيقة 82 ليضمن فوز الولايات المتحدة على ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو.

التوى كاحل موهاريموفيتش الأيمن تحت تأثير بالوغون عندما كان كلا اللاعبين يتنافسان على الكرة.

اتخذ VAR قراره للحكم بناءً على الحركة البطيئة والإعادة الثابتة، وهو ما لا يتماشى مع بروتوكولات VAR، حيث يجب استخدامها فقط لأغراض نقطة الاتصال في حالة التدخل بالبطاقة الحمراء، كما لاحظت ESPN.

قال الحكم السابق لمجموعة Select Group، آندي ديفيز، إنه يعتقد أن حكم الفيديو المساعد اتخذ قرارًا خاطئًا.

وقال ديفيز: “قدمت تقنية VAR توصيتها إلى الحكم بناءً على الحركة البطيئة والإعادة الثابتة، وهو ما لا يتماشى مع بروتوكولات VAR”.

تعرض كلاوس لانتقادات بسبب عدد من المكالمات والتناقضات المشكوك فيها.

وقال بوكيتينو: “اليوم، هل تعرفون قرارات 50/50؟ لا أحد يذهب لصالحنا”. وأضاف: “كان رد فعل اللاعبين جيدًا للغاية، لقد سيطرنا على الجانب العاطفي من المباراة”.

بالوغون هو أول لاعب يسجل هدفاً ويحصل على بطاقة حمراء في كأس العالم للرجال منذ أن نطح زين الدين زيدان ماركو ماتيراتزي في نهائي 2006.