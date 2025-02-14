غطاء الأرض المورقة المورقة المورقة التي تتميز بزهور تشبه الأزرار

لقد قضيت للتو فترة ما بعد الظهيرة في أعمذ حديقتك. بينما تنظر بالرضا عن التقدم الذي أحرزته وتهرب من مدى جودة الساحة الآن ، يدور سؤال يدور في عقلك: “هل هناك طريقة أفضل للحفاظ على الأعشاب الضارة دون بذل كل هذا الجهد؟” للإجابة على سؤالك ، هناك حل أفضل – إنه ينمو غطاءًا أرضيًا خصبًا ليس ممتازًا فقط في قمع الأعشاب الضارة ولكن يبدو رائعًا أيضًا. Cotula ‘Tiffindell Gold’ هو مثال مثالي. إنه غطاء أرضي جميل مع أوراق الشجر الخضراء المورقة والزهور الذهبية التي تشبه الأزرار. سيوفر لك هذا الجمال الكثير من الوقت في الحديقة ويجعلك تبتسم في كل مرة تنظر فيها إلى نافذتك وترى تلك الإزهار الصغير السعيد.
يُعرف هذا الغطاء الأرضي المعروف باسم “أزرار الذهب الزاحفة” ، وهو أمر مذهل مع أوراق الشجر الناعمة التي تشبه السرخس والتي تنتشر على التربة بسهولة. يمكن أن يزرع في مناطق صلابة وزارة الزراعة الأمريكية من 5 إلى 10 ، ويمكن أن ينتشر كل نبات بعرض قدمين. على الرغم من أن أوراق الشجر جذابة في حد ذاتها ، إلا أن لا شيء يمكن أن يعدك لوفرة أزهار الأزرار الصفراء التي تظهر في أواخر الربيع إلى أوائل الصيف. الأمر الأكثر إغراءً هو أن هذه الأزهار ، على سيقانها القامة القامة ، هي مثالية للقطع وستستمر بشكل جيد في مزهرية في الداخل. إذا كان هذا شيء تحب القيام به ، فقد ترغب في معرفة كيفية الحفاظ على زهورك المقطوعة طازجة لفترة أطول.
لماذا سترغب في زراعة أزرار الذهب الزاحفة في كل مكان
يتم تضخيم تأثير هذا النبات على المناظر الطبيعية بكثافة عندما يكون لديك الكثير من الحدود التي تشكل حصيرة رائعة من الأخضر والذهب في جميع أنحاء أسرة الحديقة. تنمو أوراق الشجر نفسها فقط إلى ارتفاع حوالي 4 بوصات ولكنها تخلق حصيرة كثيفة ، حيث تنتشر السيقان الزاحفة على طول الأرض وتجذر. عادةً ما تجعل عادة النمو أزرار الذهب الزاحفة جيدة بشكل استثنائي في قمع الأعشاب الضارة – تغطي الأرض ظلال التربة حتى لا تحصل بذور الأعشاب على أي ضوء الشمس لا تنبت. بالإضافة إلى ذلك ، فإن نظام الجذر الخاص به واسع النطاق ويسعى إلى الرطوبة في عمق التربة ، مما يجعل هذا الصنف يتحمل الجفاف نسبيًا بمجرد تأسيسه بالكامل. في الواقع ، تعتبر أزرار الذهب الزاحفة البديل المثالي للأغطية الأرضية الغازية سريعة الانتشار ، مثل Vinca Minor.
تفضل أزرار الذهب الزاحفة بقعة مشمسة لأقصى قدر من الإزهار. ومع ذلك ، يمكنهم التعامل مع القليل من الظل المغطى إذا كنت ترغب في زرعها تحت أو حول الأشجار الأطول النمو. ولكن ، إذا لم يكن ذلك كافيًا لإغراءك بإعطاء أزرار ذهبية زاحفة في المناظر الطبيعية الخاصة بك ، فإن الزهور الزاهية تجذب الملقحات ، بحيث تبدو النبات رائعة تنمو كحدود حول أسرتك الخضار. أخيرًا ، تكون أزرار الذهب الزاحفة مقاومة للغزلان أيضًا ، وهذا سبب آخر لتنموها في فناءك.