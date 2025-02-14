غلاف مؤرخ أبواب خزانة مراقبة مع حل ميسور التكلفة

هناك سياقات تعتبر فيها أبواب الخزانة المتطابقة هي الحل المثالي في المنزل – ولكن بدون بعض العناصر الزخرفية المتعمدة ، يمكنها بسهولة أن تبدو رخيصة أو مؤرخة. إذا سقطت لك في الفئة الأخيرة ، خذ قلبك. هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك من خلالها تغطية تلك المرايا المؤرخة دون كسر ميزانية التصميم الخاصة بك. Peel and Stick Wallpaper المطبقة على المرايا هو حل يمكن الوصول إليه ويجعل من السهل جدًا تغيير النمط إذا ضربتك المزاج. لكنك لا تقتصر على خلفية. ضع في اعتبارك استخدام بلاط قشر الأرضيات وللتعلق لتزويد نفسك بخيارات التصميم (وربما تغطية أكثر متانة).
قطعت خلفية القشر والعصا شوطا طويلا من حيث التصميم. في الواقع ، توسعت خيارات الأسلوب إلى درجة أن خلفية مؤقتة (كما يطلق عليها أحيانًا) تم تبنيها بالكامل من قبل ديكورات ومصممي المنزل على حد سواء. بالطبع ، إذا كنت تفضل مظهر الخشب على أبواب الخزانة الخاصة بك ، فإن أرضيات القشر والعصا ستعمل على العجائب.
تشبه هذه الفكرة DIY السهلة التي ستحديث باب الخزانة المرآة المؤرخة ، والذي يتضمن استخدام شريط كهربائي أسود لجعله يشبه النوافذ. يمكنك أيضًا صقيع الزجاج بهذه الطريقة الرخيصة لإعطاء أبواب الخزانة المرآة ترقية أنيقة. ومع ذلك ، فإن الخلفية أو الأرضيات ستغطي الأبواب بالكامل ، متخفيها تمامًا. نظرًا لأن هذه الخيارات هي قشر وعصا ، فستتمكن من تخصيص مظهرك بالطريقة التي تضع بها تصميمك وتغييره بسهولة إذا لم ينجح تمامًا.
كيفية تغطية باب خزانة مرآة
مفتاح إعطاء أبواب الخزانة الخاصة بك هذا التحديث الزخرفي هو اختيار المواد المناسبة وتركيبها على الأبواب بشكل صحيح. اختر النمط الذي يعمل بشكل أفضل لمساحتك وتصميمك. قد يكون النمط الهندسي المشرق مثاليًا في غرفة الأطفال ، في حين أن المظهر الأكثر تحفظًا والمخطط سيكون مثاليًا في مكتبك.
قبل البدء في التثبيت ، قم بتنظيف أي غبار أو حطام يمكن أن يمنع التصاق. قد تحتاج أيضًا إلى تطبيق طبقة من خلفية التمهيدي. ثم ، ابدأ في تطبيق خلفية. قشر أسفل الدعم والالتزام به إلى الحافة العلوية من المرآة. قم بتلميح الورق برفق في الوسط وعمل أي فقاعات نحو الحافة. بمجرد تغطية بابك بالكامل ، استخدم سكين فائدة لقطع الزائد. إذا أردت ، قم بتغطية حواف أبوابك المتطابقة مع تقطيع القشر والعصا ، مثل حدود إطار مرآة الحبوب الخشبية السوداء.
يعد إنشاء مظهر باب خشبي خيارًا آخر يستخدم نفس العملية بشكل أساسي ولكن مع قشر الأرضيات والعصا. ومع ذلك ، قد ترغب في الحصول على سطح المرآة ثم تنظيفه لتحسين التصاق. ضع القطع الخاصة بك في خطوط أفقية مستقيمة أو قم بقطع البلاط إلى قطع أكثر نحافة ووضعها رأسياً. يمكنك حتى إنشاء نمط شيفرون عن طريق وضع القطع بزاوية. البلاط سهلة بما يكفي لقطع سكين فائدة. فقط تأكد من اتخاذ احتياطات السلامة المناسبة لضمان عدم قطع أكثر من البلاط.