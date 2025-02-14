غلاف مؤرخ أبواب خزانة مراقبة مع حل ميسور التكلفة

هناك سياقات تعتبر فيها أبواب الخزانة المتطابقة هي الحل المثالي في المنزل – ولكن بدون بعض العناصر الزخرفية المتعمدة ، يمكنها بسهولة أن تبدو رخيصة أو مؤرخة. إذا سقطت لك في الفئة الأخيرة ، خذ قلبك. هناك مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك من خلالها تغطية تلك المرايا المؤرخة دون كسر ميزانية التصميم الخاصة بك. Peel and Stick Wallpaper المطبقة على المرايا هو حل يمكن الوصول إليه ويجعل من السهل جدًا تغيير النمط إذا ضربتك المزاج. لكنك لا تقتصر على خلفية. ضع في اعتبارك استخدام بلاط قشر الأرضيات وللتعلق لتزويد نفسك بخيارات التصميم (وربما تغطية أكثر متانة).

قطعت خلفية القشر والعصا شوطا طويلا من حيث التصميم. في الواقع ، توسعت خيارات الأسلوب إلى درجة أن خلفية مؤقتة (كما يطلق عليها أحيانًا) تم تبنيها بالكامل من قبل ديكورات ومصممي المنزل على حد سواء. بالطبع ، إذا كنت تفضل مظهر الخشب على أبواب الخزانة الخاصة بك ، فإن أرضيات القشر والعصا ستعمل على العجائب.

تشبه هذه الفكرة DIY السهلة التي ستحديث باب الخزانة المرآة المؤرخة ، والذي يتضمن استخدام شريط كهربائي أسود لجعله يشبه النوافذ. يمكنك أيضًا صقيع الزجاج بهذه الطريقة الرخيصة لإعطاء أبواب الخزانة المرآة ترقية أنيقة. ومع ذلك ، فإن الخلفية أو الأرضيات ستغطي الأبواب بالكامل ، متخفيها تمامًا. نظرًا لأن هذه الخيارات هي قشر وعصا ، فستتمكن من تخصيص مظهرك بالطريقة التي تضع بها تصميمك وتغييره بسهولة إذا لم ينجح تمامًا.