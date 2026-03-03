غنى باري مانيلو أغنية في عام 1972 تتميز بواحدة من أكثر الخطوط شهرة في التاريخ التجاري

قد يكون باري مانيلو هو الأكثر معاصرة للبالغين بين جميع الفنانين المعاصرين البالغين. شق المغني ذو الشعر المرن طريقه إلى قلوب الحاضرين في الحفلات الموسيقية في كل مكان بدءًا من ألبومه الأول الذي يحمل اسمه عام 1973 وانتهاءً بأكثر من 85 مليون ألبوم مباع، و15 ترشيحًا لجائزة جرامي وفوزًا واحدًا (لأغنية “كوباكابانا” التي كان لدى مانيلو شكوك جدية بشأنها)، وثلاثة أغاني في المركز الأول في قائمة Billboard Hot 100، و25 من أفضل 40 أغنية من عام 1974 إلى عام 1974. 1983. هذا سجل مثير للإعجاب. والتفكير في أغنية مألوفة كانت موجودة في بداية حياته المهنية: “أنت تستحق استراحة اليوم”.
في الوقت الحاضر، قد يربط الناس كلمة “استراحة” في الشعارات مع كيت كات. بعد كل شيء، كان شعار المنتج “خذ استراحة – احصل على كيت كات” هو شعار المنتج منذ عام 1957 وحتى عام 2004. ولكن في عام 1972، كانت ماكدونالدز هي التي استخدمت عبارة “أنت تستحق استراحة اليوم” في تلفزيوني يظهر أطفالًا مبتسمين يملأون بعض أطعمة ماك. في الإعلان التجاري، يصدر صوت لطيف نغمة جانبًا بمصاحبة البوق وفوق مشهد الوجبات السريعة، وهو يغني، “هناك الكثير من الحياة التي يجب أن نعيشها / هناك الكثير مما يجب تجربته / وعندما تشاركها ستشعر / بإحساس خاص في الداخل.” ثم هناك الشعار الرئيسي، “أنت تستحق استراحة اليوم”. ومن هو الرجل الذي يغني تلك السطور؟ نعم. إنه باري مانيلو. وعلى الرغم من أنه لم يكتب الأغنية، إلا أنها حصلت على تباطؤ في عرض فيغاس يشبه مانيلو وتصعيد يؤدي إلى الجوقة.
والأكثر إثارة للاهتمام هو أن هذا الإعلان تم بثه قبل ألبوم مانيلو الأول عام 1973. إنها مجرد واحدة من العديد من الأناشيد التي بدأت مسيرة مانيلو المهنية.
سيد الأغنية يضرب مرة أخرى
في عام 1972، عندما بثت ماكدونالدز إعلانها التجاري “أنت تستحق استراحة اليوم”، لم يكن أحد يعرف اسم “باري مانيلو”. حسنًا، لا أحد سوى الأشخاص في شبكة سي بي إس، حيث عمل كمدير موسيقى لبرنامج مواهب يسمى “رد الاتصال” في عام 1968 – بعد العمل في غرفة بريد شبكة سي بي إس والمعروف باسم “صبي البريد الذي يعزف على البيانو”، أي (كما قال لمجلة فارايتي في عام 2019). كان يذهب أيضًا إلى معهد الفنون الموسيقية (الذي سمي فيما بعد جوليارد) في ذلك الوقت ويتعلم بشكل عام فن تأليف الموسيقى وترتيبها. هذا هو المكان الذي تلعب فيه صناعة الأناشيد، والتي كانت “أفضل كلية موسيقى يمكن أن أتخيلها على الإطلاق”، كما نقل عنه AdWeek.
كان مانيلو قد كتب بالفعل مجموعة من الأناشيد بحلول أوائل السبعينيات، بما في ذلك أغنية “Feelin’ Free” لبيبسي و”Bathroom Bowl Blues” لمنظف المراحيض Green Bowlene. وانتهى به الأمر أيضًا بكتابة أغنية ناجحة عام 1971 والتي ما زلنا نغنيها حتى اليوم، وهي أغنية State Farm “مثل جار جيد، State Farm موجودة.” لقد حصل على أجر ثابت قدره 500 دولار مقابل ذلك، والذي “كان رائعًا بالنسبة لي في تلك المرحلة” لكل أكاديمية التلفزيون. لكن غناء الأناشيد؟ هذا هو المكان الذي كان فيه المال، حيث حصلوا على المدفوعات المتبقية.
أدخل الإعلان التجاري “أنت تستحق استراحة اليوم” لعام 1972، حيث يغني مانيلو نفسه. تم بث هذا الإعلان التجاري في نفس العام الذي حصل فيه مانيلو على استراحة من نوع مختلف أثناء عمله كعازف بيانو ومنسق موسيقى لـ Bette Midler. (لقد نجح بالفعل في ذلك الوقت.) أنتج عرضًا توضيحيًا في ذلك العام، ومرره إلى Irv Beigel من Bell Records، وboom: صفقة قياسية فورية. من الجيد أنه أتيحت له الفرصة للتدرب على الغناء حول تناول الطعام في ماكدونالدز.