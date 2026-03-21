غنى تشاك نوريس أغنية “عيون الحارس” – لكن خياره الأول كان أسطورة الريف هذه

فنان عسكري. نجم الاكشن. موسيقي؟ وكما تبين، فإن الأسطوري تشاك نوريس يمكنه أن يفعل كل شيء ثم بعضًا منه. لم يقتصر الأمر على ارتداء قبعة رعاة البقر للحفاظ على القانون والنظام مثل كورديل ووكر في فيلم “Walker, Texas Ranger” فحسب، بل غنى أيضًا الأغنية الرئيسية الجذابة والسيئة جدًا للمسلسل، “Eyes of a Ranger”.

يعلم الجميع أن تشاك نوريس كان قويًا، لكن لا يدرك الكثير من الناس أنه كان يمتلك الأنابيب الصوتية الصلبة لإخراج مثل هذه النغمة الريفية الرائعة. وفقًا لتعليقات نوريس لـ Us Weekly في عام 2025، أراد أن يقوم شخص آخر بالمسار في البداية، قائلاً: “أردت أن يغني راندي ترافيس الأغنية الرئيسية، “The Eyes of a Ranger”، لكن شبكة سي بي إس أصرت على أنه يجب علي أن أغنيها.”

وفقًا لنوريس، فقد تم اتخاذ القرار بالنسبة له بـ “موسيقى الراب بأسلوب جوني كاش”. حقق المسار نجاحًا كبيرًا بين الجمهور وحصل على وسام. كانت الشبكة سعيدة جدًا باستقبال الأغنية لدرجة أنها نظمت عرضًا موسيقيًا ليلة رأس السنة الجديدة للممثل ليتباهى بأغراضه. يظهر أن تشاك نوريس لم يعزف الموسيقى. عاشت الموسيقى من خلال تشاك نوريس.