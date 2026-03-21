غنى تشاك نوريس أغنية “عيون الحارس” – لكن خياره الأول كان أسطورة الريف هذه

فنان عسكري. نجم الاكشن. موسيقي؟ وكما تبين، فإن الأسطوري تشاك نوريس يمكنه أن يفعل كل شيء ثم بعضًا منه. لم يقتصر الأمر على ارتداء قبعة رعاة البقر للحفاظ على القانون والنظام مثل كورديل ووكر في فيلم “Walker, Texas Ranger” فحسب، بل غنى أيضًا الأغنية الرئيسية الجذابة والسيئة جدًا للمسلسل، “Eyes of a Ranger”.
يعلم الجميع أن تشاك نوريس كان قويًا، لكن لا يدرك الكثير من الناس أنه كان يمتلك الأنابيب الصوتية الصلبة لإخراج مثل هذه النغمة الريفية الرائعة. وفقًا لتعليقات نوريس لـ Us Weekly في عام 2025، أراد أن يقوم شخص آخر بالمسار في البداية، قائلاً: “أردت أن يغني راندي ترافيس الأغنية الرئيسية، “The Eyes of a Ranger”، لكن شبكة سي بي إس أصرت على أنه يجب علي أن أغنيها.”
وفقًا لنوريس، فقد تم اتخاذ القرار بالنسبة له بـ “موسيقى الراب بأسلوب جوني كاش”. حقق المسار نجاحًا كبيرًا بين الجمهور وحصل على وسام. كانت الشبكة سعيدة جدًا باستقبال الأغنية لدرجة أنها نظمت عرضًا موسيقيًا ليلة رأس السنة الجديدة للممثل ليتباهى بأغراضه. يظهر أن تشاك نوريس لم يعزف الموسيقى. عاشت الموسيقى من خلال تشاك نوريس.
أعطى تشاك نوريس مباركته لـ ووكر، تكساس رينجر
سيتذكر أي شخص نشأ في التسعينيات أن مسلسل “Walker, Texas Ranger” كان من البرامج التلفزيونية الأساسية في ذلك الوقت. من عام 1993 إلى عام 2001، تم بث البرنامج لمدة تسعة مواسم، تلاها فيلم تلفزيوني في عام 2005. أصبح “ووكر، تكساس رينجر” مرادفًا لتشاك نوريس – لدرجة أنه كان من البدعة رؤية أي نسخة من البرنامج بدونه.
لكن هوليوود تحب تحدياتها وتحب أن ترى إلى أي مدى يمكنها تجاوز حدودها. في عام 2021، وصلت نسخة جديدة بعنوان “Walker” من بطولة نجم “Supernatural” جاريد باداليكي في دور كورديل ووكر. على الفور، كانت أفكار الجميع: ما رأي تشاك نوريس في هذا؟
وفقًا لباداليكي، أعطى نوريس إبهامه لأعلى. وقال باداليكي لبرنامج “صباح الخير يا أمريكا” “كان عليه أن يبارك”. “لقد ساعد في إنشاء النسخة الأصلية، ولذا فهو لا يزال يملكها. ولم يكن لديه أي مشكلة معها، والحمد لله، لأنني لا أريد العبث مع تشاك نوريس.” هذا أمر منطقي، لأن تشاك نوريس هو بطل كاراتيه حقيقي. تم بث مسلسل “Walker” لمدة أربعة مواسم، ولكن لنكن واقعيين هنا لثانية واحدة، فهو لم يكن مناسبًا حتى للتألق في المسلسل الأصلي. بالإضافة إلى ذلك، من المؤسف أن موضوع “Eyes of the Ranger” لم يتم العثور عليه هنا.