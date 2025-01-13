غيّر تحسس بيكر مايفيلد كل شيء بالنسبة للقراصنة في الخسارة أمام القادة

غادر لاعب الوسط القراصنة بيكر مايفيلد الملعب في ملعب ريموند جيمس مكتئبًا بعد سقوط تامبا أمام القادة 23-20 لإنهاء الجولة الفاصلة بالسرعة التي بدأت بها.

من المحتمل أن تكون معاناة الهزيمة التي تعرض لها مايفيلد أكثر قسوة بعض الشيء بعد أن أدى تعثره في الربع الرابع إلى تغيير مسار لعبة NFC Wild Card للقراصنة، مما أدى إلى إعداد الضوء الأخضر للقادة والمساعدة في تمهيد الطريق لـ هدف ميداني فائز بالمباراة والذي سيأتي لاحقًا في الربع ليلة الأحد.

وقال مايفيلد للصحفيين بعد المباراة عن الارتباك: “الأمر يعود إليّ”. “فقط قم بتوقيته بشكل صحيح. أول واحد حدث طوال العام. من الواضح أن التوقيت ليس رائعًا. يجري النسخ الاحتياطي. لقد قام الدفاع بعمل جحيم فقط في إيصال الكرة إلينا. توقف رابع آخر وهو أمر مؤسف، لكن هذا (الارتباك) وقع على عاتقي.

جاء الارتباك في أربع مسرحيات بعد أن أوقف تامبا باي واشنطن في المركز الرابع وهدف من خط 3 ياردات.

في أول و 10 على خط 15 ياردة الخاص بهم، ذهب مايفيلد إلى ما يبدو أنه لعبة ولكنه بدلاً من ذلك تخبط الكرة عندما صادف جالين ماكميلان عملية التسليم المزيفة.

انتهى الأمر بالكرة بالطيران من يدي مايفيلد إلى الأرض، مما خلق تدافعًا مجنونًا عليها وانتهت بخروج بوبي واجنر من القادة بالاستحواذ على خط تامبا باي الذي يبلغ طوله 13 ياردة.

كان فريق Bucs متقدمًا بنتيجة 17-13 وقت حدوث الخطأ واستغرق الأمر من واشنطن أربع مسرحيات للعثور على منطقة النهاية والتقدم 20-17 مع بقاء 9:46 في المباراة.

فوضى! بيكر يخسر الكرة وهو @القادة الكرة في المنطقة الحمراء 👀 📺: #WASvsTB على ان بي سي

📱: جاري البث @NFLPlus + الطاووس pic.twitter.com/0Oq5lmBhsF – اتحاد كرة القدم الأميركي (@ NFL) 13 يناير 2025

أظهرت لقطات تم بثها لاحقًا مايفيلد على الخط الجانبي وهو يستغل الخطأ أثناء الارتباك.

نزل القراصنة إلى الملعب بعد استحواذهم على الكرة ليعادلوا النتيجة عند 20 من هدف ميداني بمسافة 32 ياردة بواسطة تشيس ماكلولين

ومع ذلك، مع بقاء ما يقرب من خمس دقائق على نهاية المباراة، أعطى فريق Bucs للقادة فرصة أخرى بالكرة واستغلت واشنطن الاستفادة الكاملة.

تم تتويج القيادة التي تبلغ مساحتها 51 ياردة بهدف ميداني من 37 ياردة بواسطة Zane Gonzalez والذي اصطدم بالقائم وشق طريقه لتحقيق الفوز دون ترك وقت.