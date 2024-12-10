فائدة تناول الكرياتين عندما تكون محرومًا من النوم

الأشخاص الذين يحاولون اكتساب كتلة عضلية يدركون جيدًا دور الكرياتين في توفير الطاقة للعضلات. ومع ذلك، فإن الكرياتين ليس مخصصًا للاعبي كمال الأجسام فقط. قد تساعد مكملات الكرياتين في إدارة الكوليسترول والسكر في الدم، وتحسين الوظيفة الإدراكية، وتعزيز فعالية بعض مضادات الاكتئاب، وفقًا لمراجعة عام 2021 في مجلة Nutrients.

في الأيام التي لا تحصل فيها على قسط كافٍ من النوم، قد يساعد مكمل الكرياتين عقلك. وفقا لدراسة أجريت عام 2006 في علم الأدوية النفسية، فإن الأشخاص الذين تناولوا 20 جراما من الكرياتين يوميا لمدة أسبوع كان لديهم أوقات رد فعل وتوازن ومزاج وذاكرة أفضل عندما كانوا محرومين من النوم.

حتى لو كنت لا تتناول الكرياتين كل يوم، فإن جرعة واحدة قد تساعد في مواجهة الضغط المعرفي الناتج عن الحرمان من النوم. وجدت مقالة نشرت عام 2024 في التقارير العلمية أن جرعة كبيرة من الكرياتين عززت طاقة الدماغ بشكل مؤقت وحسنت الأداء المعرفي لدى الأشخاص الذين تعرضوا للحرمان من النوم. وهذا يوضح أن الكرياتين قد يمنع تدهور دماغك أثناء التعرض للضغط، خاصة عندما لا تحصل على قسط كافٍ من النوم.