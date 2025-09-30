فاجأ مشجعو اتحاد كرة القدم الأميركي رد فعل Tyreek Hill المتحمس على إصابة الرعب

أثار Tyreek Hill المتلقي الواسع Dolphins بعض الحواجب مع رد فعله البهيج بعد تعرضه لإصابة مروعة في نهاية الساق في ميامي 27-21 على الطائرات في “Night Night Football”.

كان كل من هيل يبتسم ويلوح ويصفق على الحشد المنزلي بينما كان يتم نقله من الملعب في استاد هارد روك حيث تقدمت ميامي 10-3 على نيويورك في الربع الثالث.

كافح الكثيرون لالتفاف رأسهم حول سلوك هيل بعد أن تلاشت ساقه اليسرى وانحنى بشكل محرج عندما اشتعلت تمريرة حاسمة إلى أسفل ونفد الحدود.

وكتب أحد الأشخاص على X. “لقد بدت أكثر بؤسًا لأني أستيقظ للعمل هذا الصباح أكثر من Tyreek Hill التي تم نقلها بعد هذه الإصابة الشنيعة”.

وأضاف آخر: “من الغريب أن يرى الابتسامة. من الواضح في حالة صدمة”.

تم قطع جهاز استقبال All-Pro له ، وتم وضع ساقه في استقرار ، وفقًا لبث ESPN.

خضع هيل ، الذي قيل إنه عانى من خلع في الركبة ، و ACL الممزقة وغيرها من الأربطة الممزقة ، لعملية جراحية يوم الثلاثاء. ربما سيخضع لعمليات جراحية متعددة.

شارك وكيله ، درو روزنهاوس ، صورة هيل في المستشفى قبل الجراحة ، مع والديه ، ديريك شو وأنشا سانشيز ، في جانب سريره.

“لقد حصلت على هذا Cheetah” ، كتب روزنهاوس.

شارك هيل لقطة أخرى عن نفسه في المستشفى أثناء قيامه بإيماءة.

“هنا نذهب” ، كتب ، بما في ذلك علامة سلام تعبيرية وقلب أحمر ، في قصته على Instagram.

طلب هيل الصلوات في مقطع فيديو آخر نشره على X.

قال هيل: “على وشك الدخول في هذه الجراحة. حافظ على صبيك في صلاتك”. “لقد كنت يا رفاق رجل رائع – Fins Nation فقط كان اتحاد كرة القدم الأميركي بأكمله مدهشًا ، حيث أرسل لي الكثير من الحب ، والكثير من الصلوات.

يحتوي عقد هيل على 1.8 مليون دولار من مكافآت القائمة النشطة لكل لعبة في عام 2025-1.4 مليون دولار منها سيفتقدها الآن ، وفقًا لـ Spotrac.

مع ارتفاع 2026 في الهواء ، فإن مبلغ 36 مليون دولار مدين له في تلك السنة غير مضمون.

إذا كان هيل في قائمة دولفينز في مارس ، فسيضمن 11 مليون دولار (29.9 مليون دولار) مكافأة بالكامل ، بالإضافة إلى مكافأة قائمة بقيمة 5 ملايين دولار ، لكل من NFL Insider Ian Rapoport.

تواجه الدلافين (1-3) الفهود (1-3) يوم الأحد.