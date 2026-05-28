فاجأ يانيك سينر في بطولة فرنسا المفتوحة 2026 في انهيار غير مسبوق

خرج يانيك سينر بشكل مذهل من بطولة فرنسا المفتوحة لعام 2026 في الجولة الثانية بعد أحد الانهيارات الرياضية على الإطلاق.

كان المصنف الأول واللاعب الأول في العالم متقدمًا 6-3، 6-2، 5-1 أمام خوان مانويل سيروندولو – على بعد مباراة واحدة من النصر – قبل أن يخسر 18 نقطة متتالية ويخسر في النهاية المجموعات الثلاث الأخيرة 7-5، 6-1، 6-1 أثناء التعامل مع مشاكل التشنج في طقس 90 درجة في باريس.

خسر Sinner 18 من آخر 20 مباراة حيث انهار تمامًا في الحرارة.

وكان سينر، البالغ من العمر 24 عامًا، هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بأول بطولة له في بطولة فرنسا المفتوحة، حيث خرج كارلوس ألكاراز بسبب إصابة في المعصم. بطولة فرنسا المفتوحة هي البطولة الكبرى الوحيدة التي لم يفز بها آثم. وخسر الإيطالي أمام الكاراز في الشوط الفاصل بالمجموعة الخامسة خلال النهائي الملحمي العام الماضي.

ويحتل سيروندولو، البالغ من العمر 24 عامًا، المركز رقم 56 عالميًا وهو غير مصنف في هذه البطولة.

يمثل هذا أول لاعب يتم إقصاؤه من بطولة جراند سلام منذ خسارته في الدور الثاني في رولان جاروس في عام 2023.

وقطعت الخسارة سلسلة انتصارات متتالية من 30 مباراة لسينر، وهو أول لاعب يخسر قبل الدور الثالث في بطولة فرنسا المفتوحة منذ أن خسر أندريه أغاسي أمام السلوفاكي كارول كوسيرا في عام 2000.

وسيتعين على سينر إعادة تجميع صفوفه قبل بدء بطولة ويمبلدون خلال شهر.