فاز فريق Gotham FC بكأس تحدي NWSL بانتصار مذهل

رياضة
فاز فريق Gotham FC بكأس تحدي NWSL بانتصار مذهل

كولومبوس ، أوهايو – حولت إستير غونزاليس ركلة جزاء في الشوط الأول وأضاف جوردين دودلي هدفًا متأخرًا ليمنح نادي جوثام الفوز 2-0 على كانساس سيتي كرنت في كأس التحدي مساء الجمعة.

تأهلت جوثام للمباراة بصفتها بطلة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات الموسم الماضي، بينما كان التيار هو الفائز بدرع 2025 لأفضل سجل موسم عادي.

أقيمت المباراة على ملعب ScottsMiracle-Gro Field، وكانت أول مباراة كرة قدم نسائية احترافية تُلعب في ولاية أوهايو.

حصلت مدينة كولومبوس على امتياز NWSL في أبريل والذي سيبدأ اللعب في عام 2028 وسيضم الدوري إلى 18 فريقًا. الفريق مملوك لمجموعة Haslam Sports Group، التي تمتلك أيضًا فريق كولومبوس كرو في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

جاءت ركلة الجزاء التي نفذها جونزاليس في الدقيقة 37 بعد أن قام لو لابونتا لاعب كانساس سيتي بإسقاط جايلين هاول داخل منطقة الجزاء. وختمها دادلي بتسديدة منخفضة في الزاوية البعيدة لم يتمكن الحارس الحالي ماريسا جوردان من الوصول إليها.

وكان من المقرر المباراة خلال العطلة الصيفية لبطولة NWSL لكأس العالم للرجال. ويستأنف الدوري الموسم العادي في 3 يوليو.

المكّي ساهل

المكّي ساهل

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

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