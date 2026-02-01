فاز كارلوس الكاراز على نوفاك ديوكوفيتش ليفوز ببطولة أستراليا المفتوحة، ليكمل مسيرته في البطولات الأربع الكبرى

كارلوس الكاراز هو أصغر لاعب على الإطلاق يكمل مسيرته في البطولات الأربع الكبرى بعد فوزه بلقب أستراليا المفتوحة أمام نوفاك ديوكوفيتش، الذي لم يخسر مطلقًا في نهائياته العشر السابقة في ملبورن بارك.

وخسر ألكاراز المصنف الأول المجموعة الأولى يوم الأحد، حيث بذل ديوكوفيتش قصارى جهده سعياً لتحقيق اللقب الرئيسي رقم 25، وهو رقم قياسي، لكنه استجمع قواه ليفوز 2-6، 6-2، 6-3، 7-5.

وسعى اللاعب الإسباني البالغ من العمر 22 عاما لاستعادة التسديدات التي عادة ما تكون لصالح ديوكوفيتش، وواصل الضغط الشديد على منافسه البالغ من العمر 38 عاما.

كان كلا اللاعبين يخرجان من انتصارات مرهقة في نصف النهائي من خمس مجموعات وأظهرا لياقة بدنية استثنائية وروح رياضية وقدرة على التحمل لما يزيد قليلاً عن ثلاث ساعات سعياً لتحقيق إنجازاتهما التاريخية.

تم الآن إيقاف مساعي ديوكوفيتش للحصول على لقب فردي غير مسبوق رقم 25 في البطولات الأربع الكبرى من قبل ألكاراز أو يانيك سينر في تسع بطولات كبرى.

تغلب ديوكوفيتش على سينر في الدور قبل النهائي وكان يهدف إلى أن يكون أكبر رجل يفوز بلقب جراند سلام في العصر المفتوح، لكنه لم ينجح في ذلك أمام ألكاراز.

بعمر 22 عامًا و272 يومًا، أصبح الكاراز أصغر رجل يكمل مجموعة من الألقاب الأربعة الكبرى في الفردي. وكسر الرقم الذي وضعه دون بادج في بطولة فرنسا عام 1938 عندما كان عمره 22 عاما و363 يوما.

ويمتلك الكاراز الآن سبعة ألقاب كبرى، أولها في أستراليا بالإضافة إلى لقبين في بطولة ويمبلدون وفي افتتاح بطولة فرنسا والولايات المتحدة.