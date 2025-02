فاز ماركو بيمونت ماركو بيمونت بمبلغ مليون دولار

محتوى المقامرة 21+. قد تتلقى New York Post لجنة تابعة إذا قمت بالتسجيل من خلال روابطنا. اقرأ معايير التحرير لدينا لمزيد من المعلومات.



“مليون دولار” Marco Piemonte هو الفائز الكبير في Super Bowl 2025.

بعد نشر أكبر الرهان المبلغ عنه على قسوة النسور ، فإن Piemonte هو بالتأكيد محبة للحياة بعد النصر الكبير ، كما دفعته كتاب المتعصبين الرياضي.

كان يراه 1.1 مليون دولار على النسور لتغطية 1.5 نقطة من المستضعفين وفاز 2.1 مليون دولار عبر 40-22 من زعماء البطل المتتاليين.

إن مواطن شيكاغو هو رهان معروف عميق الجيب ، على الرغم من أنه يبدو أنه شخص يأمل الكتب الرياضية أن تواصل استثمار هذه الأموال-وربما بعضها-في ذلك.

وقال متحدث باسم المتعصبين لصحيفة “ذا بوست”: “نحن سعداء لماركو وعائلته على فوزه الكبير”. “من المحتمل أن يكون الحديث عن هذا الرهان لحظة يجب الاستماع إليها في الحلقة التالية من بودكاست” All In “. كان الرهان أيضًا واحدًا أكبر دفعات فانكاش الفردية في تاريخنا (11000 في فانكاش). “

وصف بيمونت فوزه “فيلي ميلي” في منشور على Instagram ، والذي تم تأكيده على أنه رهان شرعي من قبل المتعصبين.

لكي نكون منصفين ، تم الرهان على أعلى رهان تم الإبلاغ عنه على BETMGM مقابل 800،000 دولار على خط Eagles Moneyline ، على الرغم من أنه من المحتمل أن يكون هناك العديد من الرهانات الأخرى التي تطفو على سبعة أرقام تطفو هناك لم يتم الإبلاغ عنها.

كان لدى Circa Sportsbook في لاس فيجاس حدود بقيمة مليون دولار على خط Moneyline في Super Bowl Sunday ، ومن المحتمل أن يكون المراهنات أو اثنين مؤيدين قد التقى هذا الحد ، على الرغم من أن الكتاب الرياضي لا يمنح هذه المعلومات.

يخبر المتعصبين بوست أن الفوز بالنسور كان نتيجة سيئة للكتاب ، حيث كان 58 في المائة من مقبض Moneyline على فيلادلفيا وأن 54 في المائة من إجمالي الرهانات كانت في الفريق الفائز.

ومن المثير للاهتمام ، أن أكثر من ذلك كان لديه عدد فاحش من الرهانات عليه مع 74 في المائة من الرهانات التي تتوقع أن تقوم الفرق بمسح 48.5 نقطة ، وحصلت على 77 في المائة من الأموال.

الرهان على اتحاد كرة القدم الأميركي؟

صرفت Over بسهولة إلى حد ما حيث قامت فيلادلفيا أخيرًا بإيقاف قدمها من الغاز في الربع الرابع وسجل رؤساء القبائل 16 نقطة في الربع الأخير من المباراة.

حصلت هذه اللعبة على اهتمام كبير للمراهنة ، كما أخبرت Betmgm Post أنها كانت الحدث الأكثر رهانًا على الإطلاق.

