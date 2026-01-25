فاز Coco Gauff في ثلاث مجموعات ليبلغ ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة

ملبورن ، أستراليا – تغلبت كوكو جوف المصنفة الثالثة على مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات لتتغلب على كارولينا موشوفا 6-1 و3-6 و6-3 يوم الأحد لتتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة لتواصل سجلها المثالي ضد اللاعبة التشيكية إلى خمسة انتصارات متتالية.

وتبشر النتيجة بالخير بالنسبة للأمريكية، التي فازت بكل بطولة تغلبت فيها على موتشوفا، بما في ذلك بطولة أمريكا المفتوحة 2023.

وقال جوف: “أعتقد أن اليوم لم أشعر بالذعر. شعرت أن المجموعة الثانية كان من الممكن أن تسير في صالحي بسهولة”. “لذا كنت أعلم أنه كان علي استغلال تلك الفرص في المجموعة الثالثة وفعلت ذلك”.

ما بدأ كمهمة هدم سرعان ما تحول إلى معركة متأرجحة مقنعة في ملبورن بارك، مع اقتحام جوف لتقدم 5-0 في 20 دقيقة فقط.

ولم تتمكن موتشوفا، التي وصلت بانتصارين بين العشرة الأوائل في برزبين، من السيطرة على المباراة حتى الشوط السادس وبحلول ذلك الوقت كانت المجموعة الأولى قد تراجعت بالفعل حيث حسمتها جوف بفعالية.

لكن الأمور انقلبت في المجموعة الثانية وكسرت موشوفا إرسال منافستها مرتين لتتقدم 4-1 بينما عانت جوف في إرسالها وارتكبت أخطاء مزدوجة.

عندما سنحت الفرصة للإرسال للمجموعة، لم تضيعها موتشوفا، وساعدت كثيرًا في الفوز بمجموعة على جوف لأول مرة في خمس لقاءات.

وخرجت جوف، التي نظرت باستمرار إلى منطقة جزاء اللاعبين في المجموعة الثانية، متأرجحة في المجموعة الفاصلة، مما أجبر موتشوفا على المزيد من الأخطاء لتتقدم 4-1.

شهدت المباراة السابعة المثيرة تدافع كلا اللاعبين في تبادلات طويلة حيث تحول الزخم ذهابًا وإيابًا حتى أطلق جوف ضربة خلفية فائزة وصرخ منتصرًا.

أنقذت موتشوفا ثلاث نقاط من المباراة قبل أن تتأهل جوف إلى دور الثمانية.

قال جوف: “إنها تلعب بتنوع كبير”. “أنت لا تعرف أبدًا ما الذي ستفعله.

“في تلك المباراة الأخيرة، كنت أثق بإرسالي الثاني، والذي أشعر أنه بمثابة نقطة انطلاق في الاتجاه الصحيح لأتمكن من تسديد أكبر عدد من الإرسالات الثانية في الملعب، كما فعلت، خاصة في المباراتين اللتين تم تعليقهما لفترة طويلة.”