فاشل حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 في Memoriam مرة أخرى

جوائز الأوسكار هي أكبر ليلة في العام لهوليوود. يتجمع أعضاء أكاديمية فنون الصور والعلوم المتحركة لتكريم الأفلام والمخرجين والأداء والفنيين الذين يحكمون على عملهم ليكون أفضل ما في العام ويتخلصون من الجوائز المرموقة لرجل ذهبي صغير يحمل سيفًا يسمونه أوسكار. إنها ليلة من السحر والمشهد ، والأهم من ذلك كله ، الاحتفال – بالأفلام ، وأيضًا الأشخاص الذين يصنعونها ، على بعد سنة.

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التاريخ ليس بعيدًا عن عقول وقلوب المشاركين في جائزة الأوسكار ، ويمكن للمشاهدين الاعتماد على حزمة “في Memoriam” السنوية. مونتاج تم تعيينه على موسيقى عاكسة ، يعترف هذا الجزء بجميع النجوم في صناعة السينما الذين ماتوا بين يوم البث التلفزيوني الأخير لجوائز الأوسكار والذات الحالية. يتم تكريم كل شخص من الممثلين إلى كتاب السيناريو إلى مصممي الأزياء إلى المديرين التنفيذيين الذين ماتوا بقليل من وقت الشاشة حيث يتمنى لهم العالم وداعًا. ولكن لا يوجد سوى الكثير من الوقت والمساحة ، وبدون فشل ، على الأقل عدد قليل من الناس يستحقون التضمين لا يجعلونه في الجزء “في Memoriam”. في حفل توزيع جوائز الأوسكار 97 ، التي تم تقديمها في 2 مارس 2024 ، أفسد منتجي العرض بشدة بعد تحية مؤثرة قدمها مورغان فريمان إلى صديقه وجين هاكمان المشارك. فيما يلي أكبر الأسماء التي تم تركها خارج الجزء التذكاري.

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