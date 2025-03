فاشل حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 في Memoriam مرة أخرى

كل عام ، يضع حفل توزيع جوائز الأوسكار بضع دقائق لتكريم عظماء الأفلام الذين ماتوا في العام الماضي. غالبًا ما يتم تضمين الجهات الفاعلة الشخصية – أولئك الذين يعانون من العشرات من الاعتمادات يلعبون أدوارًا صغيرة ولكن محورية في الأفلام عبر المهن التي تستمر عدة عقود. كان برنارد هيل هذا النوع من الممثل. ظهر في أكثر من 130 مشروعًا يعود تاريخه إلى منتصف سبعينيات القرن العشرين واستمر خلال وفاته في مايو 2024 عن عمر يناهز 79 عامًا.

عمل هيل في كثير من الأحيان في الإنتاج الذي يتخذ من المملكة المتحدة في المملكة المتحدة ، لكنه لم يكن معروفًا لصناعة الأفلام الأمريكية أو الجماهير السائدة. جاء أدواره المعروفين في جائزة الفائزين الأخيرة إلى حد ما بجائزة الأوسكار لأفضل صورة. في عام 1997 ، لعب الكابتن إدوارد سميث من بطانة المحيطات المحكوم عليها في “Titanic” ، وفي عام 2003 ، صور الملك Théoden في “The Lord of the Rings: The Return of the King”.