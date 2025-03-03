فاشل حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 في Memoriam مرة أخرى

جوائز الأوسكار هي أكبر ليلة في العام لهوليوود. يتجمع أعضاء أكاديمية فنون الصور والعلوم المتحركة لتكريم الأفلام والمخرجين والأداء والفنيين الذين يحكمون على عملهم ليكون أفضل ما في العام ويتخلصون من الجوائز المرموقة لرجل ذهبي صغير يحمل سيفًا يسمونه أوسكار. إنها ليلة من السحر والمشهد ، والأهم من ذلك كله ، الاحتفال – بالأفلام ، وأيضًا الأشخاص الذين يصنعونها ، على بعد سنة.
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التاريخ ليس بعيدًا عن عقول وقلوب المشاركين في جائزة الأوسكار ، ويمكن للمشاهدين الاعتماد على حزمة “في Memoriam” السنوية. مونتاج تم تعيينه على موسيقى عاكسة ، يعترف هذا الجزء بجميع النجوم في صناعة السينما الذين ماتوا بين يوم البث التلفزيوني الأخير لجوائز الأوسكار والذات الحالية. يتم تكريم كل شخص من الممثلين إلى كتاب السيناريو إلى مصممي الأزياء إلى المديرين التنفيذيين الذين ماتوا بقليل من وقت الشاشة حيث يتمنى لهم العالم وداعًا. ولكن لا يوجد سوى الكثير من الوقت والمساحة ، وبدون فشل ، على الأقل عدد قليل من الناس يستحقون التضمين لا يجعلونه في الجزء “في Memoriam”. في حفل توزيع جوائز الأوسكار 97 ، التي تم تقديمها في 2 مارس 2024 ، أفسد منتجي العرض بشدة بعد تحية مؤثرة قدمها مورغان فريمان إلى صديقه وجين هاكمان المشارك. فيما يلي أكبر الأسماء التي تم تركها خارج الجزء التذكاري.
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أوليفيا حسي
كانت نسخة الشاشة النهائية من الرومانسية المراهقة في ويليام شكسبير “روميو وجولييت” هي التي أصدرت في عام 1968 ، من إخراج فرانكو زيفريلي. كانت الممثلة الأرجنتينية البريطانية أوليفيا هوسي في السادسة عشرة من عمرها عندما هبطت بدور البطلة جولييت ، والتي أدت إلى النجومية الفورية وجائزة غولدن غلوب لأكثر الوافدين الواعدة. في السبعينيات من القرن الماضي ، ظهر هوسي في العديد من الأفلام المفضلة للعصر ، بما في ذلك “Lost Horizon” و “Death on the Nile” و “Black Christmas” ، وصورت ماري في مسلسلات التلفزيون الملحمية “يسوع الناصري”. واصل Hussey العمل طوال الثمانينيات والتسعينيات في أفلام مستقلة وتقديم أعمال صوتية.
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ظهر Hussey آخر مرة على الشاشة في فيلم “الانتحار الاجتماعي” لعام 2015. توفي الممثل من آثار السرطان في ديسمبر 2024 عن عمر يناهز 73 عامًا. أهملت أكاديمية فنون السيرتين والعلوم لإدراج Hussey في تكريمها “في Memoriam” في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025 في مارس 2025.
برنارد هيل
كل عام ، يضع حفل توزيع جوائز الأوسكار بضع دقائق لتكريم عظماء الأفلام الذين ماتوا في العام الماضي. غالبًا ما يتم تضمين الجهات الفاعلة الشخصية – أولئك الذين يعانون من العشرات من الاعتمادات يلعبون أدوارًا صغيرة ولكن محورية في الأفلام عبر المهن التي تستمر عدة عقود. كان برنارد هيل هذا النوع من الممثل. ظهر في أكثر من 130 مشروعًا يعود تاريخه إلى منتصف سبعينيات القرن العشرين واستمر خلال وفاته في مايو 2024 عن عمر يناهز 79 عامًا.
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عمل هيل في كثير من الأحيان في الإنتاج الذي يتخذ من المملكة المتحدة في المملكة المتحدة ، لكنه لم يكن معروفًا لصناعة الأفلام الأمريكية أو الجماهير السائدة. جاء أدواره المعروفين في جائزة الفائزين الأخيرة إلى حد ما بجائزة الأوسكار لأفضل صورة. في عام 1997 ، لعب الكابتن إدوارد سميث من بطانة المحيطات المحكوم عليها في “Titanic” ، وفي عام 2003 ، صور الملك Théoden في “The Lord of the Rings: The Return of the King”.
توني تود
كان توني تود ممثلًا للشخصية الحرباء ، يميل إلى الاختفاء في أدواره السينمائية ، والتي جاءت بشكل عام في أفلام الحركة والخيال والرعب. بما أن تود كان أسطورة لمحبي الأفلام ذات النقد بشكل عام من النوع الذي تم الإشارة إليه ، فقد يفسر هذا استبعاده من مونتاج “في Memoriam” تم بثه كجزء من جوائز الأوسكار 2025. ومع ذلك ، كان تود محترفًا حقيقيًا في الصناعة. كواحد من أكثر الممثلين غزارة في الذاكرة الحديثة ، حصل تود على أدوار في ما يقرب من 250 فيلمًا ومسلسلات تلفزيونية على مدار العقود الأربعة الماضية ، حيث كان يعمل بشكل مطرد حتى وفاته من السرطان في سن 69 في نوفمبر 2024.
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من المحتمل أن تود كان معروفًا بدوره باعتباره الشرير الفاتح في ثلاثة أفلام رعب “Candyman” في التسعينيات. كما صور شهيرة Guy Henchman Guy Grange في النسخة الأصلية من “The Crow” ، ومدير الجنازة الغامض في “الوجهة النهائية” ، والكابتن دارو في “The Rock”.
شانين دوهرتي وميشيل تراختنبرغ
تكرم جوائز الأوسكار والاحتفال بالفيلم والأشخاص الذين يصنعون الأفلام. على هذا النحو ، يركز قطاعه السنوي “في Memoriam” عمومًا على المهنيين المتوفرين مؤخرًا والذين تتكون مهنهم في المقام الأول من أعمال الأفلام. في بعض الأحيان ، قد يتم ترك الممثلين الذين ارتبطوا بشكل أوثق بالتلفزيون أكثر من الفيلم. وقعت هذه الظاهرة في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2025. في يوليو 2024 ، توفي شانين دوهرتي بعد تسع سنوات من تشخيص إصابته بسرطان الثدي. كانت دوهرتي تبلغ من العمر 53 عامًا ، وبينما ظهرت في بعض الأفلام – وأبرزها “سر نيمه” و “هيثرز” و “مالرات” – كانت نجمًا للتلفزيون. كممثلة طفل في الثمانينيات من القرن الماضي ، لعبت دور البطولة في “Little House on the Prairie” و “منزلنا” قبل أن تنتقل إلى الأجرة المتمركزة في المراهقين في التسعينيات مثل “Beverly Hills ، 90210” و “Charmed”.
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تلقت ميشيل تراختنبرغ علاجًا مماثلًا من الأكاديمية. توفي الممثل البالغ من العمر 39 عامًا قبل أربعة أيام فقط من حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2025 وتم حذفه من قطعة “في Memoriam”. اشتهرت بعملها على “Gossip Girl” و “The Adventures of Pete and Pete” و “Buffy the Vampire Slayer” ، لعبت Trachtenberg دور البطولة في مجموعة من الأفلام في منتصف العقد الأول من القرن العشرين ، مثل “Ice Princess ،” Skin Mysterious ، “Eurotrip”.