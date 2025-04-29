فاكهة معروفة بمساعدتك أنبوب يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو واحد من أكثر الحالات الصحية شيوعًا ولكنه خطير ، وغالبًا ما تتطور دون أي أعراض ملحوظة. إذا لم يتم فحص ضغط دمك بانتظام ، فقد لا تعرف حتى أنه لديك. لهذا السبب يطلق على ارتفاع ضغط الدم “القاتل الصامت”. ترك ضغط الدم غير المُدار ، يمكن أن يزيد من خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.
تتمثل إحدى الطرق البسيطة والطبيعية للمساعدة في خفض ضغط الدم في تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والبوتاسيوم المنخفضة في الصوديوم ، مثل الخوخ. على الرغم من أنك قد تربط عصير التقليم بأجدادك ، إلا أن الخوخ (التي هي مجرد الخوخ المجفف) هي وجبة خفيفة قوية في القلب. تقدم ثلاثة خوخ فقط حوالي 2 غرام من الألياف لإبقائك منتظمة ، ويمكن أن تساعد 220 ملليغرام من البوتاسيوم على استرخاء جدران الأوعية الدموية ومواجهة آثار الصوديوم.
تحتوي الخوخ على أقل من ملليغرام من الصوديوم ، مما يجعلها ممتازة لتحسين نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم. من الناحية المثالية ، يجب أن تهدف إلى نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم في نطاق من 0.6 إلى 0.8 للحفاظ على ضغط الدم الخاص بك تحت السيطرة ، وفقًا لصحة المدخول. الخزانات لديها نسبة 0.002 الصوديوم إلى البوتاسيوم.
ابحث عن الأطعمة المنخفضة الصوديوم والبوتاسيوم
معظم الناس لا يحصلون على ما يكفي من البوتاسيوم في وجباتهم الغذائية ، ولكن الكثير من الناس في جميع أنحاء العالم في المتوسط أكثر من 6 غرامات من الصوديوم كل يوم. وفقًا لمقال عام 2009 في BMJ ، فإن ارتفاع تناول الصوديوم يؤدي إلى ارتفاع خطر الإصابة بنسبة 23 ٪ من السكتة الدماغية وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 14 ٪. تقترح جمعية القلب الأمريكية الحفاظ على صوديومك عند 2300 ملليغرام في اليوم ، ولكن يجب أن يكون حوالي 1500 ملليغرام إذا كان لديك ارتفاع في ضغط الدم.
ولكن ببساطة قد لا يكون تقليص الصوديوم كافيًا ، خاصة إذا كان نظامك الغذائي منخفضًا في البوتاسيوم. وبالمثل ، فإن زيادة البوتاسيوم دون خفض الصوديوم قد لا تكون كافية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم ، وفقًا لمراجعة 2014 في التقدم في التغذية. بدلاً من ذلك ، من المهم التركيز على النظر إلى كيفية تقليل خيارات الأطعمة في نظامك الغذائي من نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم في نظامك الغذائي العام. في حين أن وجبة الخوخ قد توفر فقط حوالي 7 ٪ من احتياجات البوتاسيوم الخاصة بك ، فإن إضافة المزيد من الأطعمة عالية البوتاسيوم/المنخفضة الصوديوم قد تساعدك على إدارة ضغط الدم بشكل أكثر فعالية.
الخوخ لها فوائد صحية أخرى
الخوخ ليست جيدة فقط للتهاب وضغط الدم. الفواكه المجففة مثل الخوخ مليئة بمركبات نباتية قوية توفر مجموعة من الفوائد الصحية تتجاوز مجرد التغذية الأساسية.
وفقًا لمراجعة 2023 في العناصر الغذائية ، فإن الخوخ مصدر غني للبيتا كاروتين. هذا نوع من الكاروتينويد الذي يدعم الرؤية الصحية ، ويعزز نظام المناعة الخاص بك ، ويساعد على الحفاظ على بشرة متوهجة.
تحتوي الخوخ أيضًا على فيتوستروغنز ، والتي تحدث بشكل طبيعي مركبات نباتية قد تساعد في تحقيق التوازن بين الهرمونات ودعم صحة العظام ، وخاصة أثناء انقطاع الطمث. تحاكي هذه المركبات الشبيهة بالهرمونات الاستروجين في الجسم وقد تلعب دورًا في تقليل خطر الإصابة بهشاشة العظام.
إذا كنت تتطلع إلى زيادة كمية مضادات الأكسدة الخاصة بك ، فإن الخزانات هي خيار ممتاز. لديهم قيمة ORAC عالية نسبيا (قدرة الامتصاص الجذرية الأكسجين) ، وهو مقياس لنشاط مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلاياك من الأضرار الناجمة عن الجذور الحرة.
لا تساعد الألياف في الخوخ فقط في الحفاظ على الهضم منتظمًا ، ولكنها تغذي البكتيريا المفيدة أيضًا في أمعائك. يرتبط تحسين ميكروبيوم الأمعاء الخاص بك بوظيفة المناعة ، والتمثيل الغذائي ، وحتى الحالة المزاجية.