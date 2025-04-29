فاكهة معروفة بمساعدتك أنبوب يمكن أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم هو واحد من أكثر الحالات الصحية شيوعًا ولكنه خطير ، وغالبًا ما تتطور دون أي أعراض ملحوظة. إذا لم يتم فحص ضغط دمك بانتظام ، فقد لا تعرف حتى أنه لديك. لهذا السبب يطلق على ارتفاع ضغط الدم “القاتل الصامت”. ترك ضغط الدم غير المُدار ، يمكن أن يزيد من خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

تتمثل إحدى الطرق البسيطة والطبيعية للمساعدة في خفض ضغط الدم في تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والبوتاسيوم المنخفضة في الصوديوم ، مثل الخوخ. على الرغم من أنك قد تربط عصير التقليم بأجدادك ، إلا أن الخوخ (التي هي مجرد الخوخ المجفف) هي وجبة خفيفة قوية في القلب. تقدم ثلاثة خوخ فقط حوالي 2 غرام من الألياف لإبقائك منتظمة ، ويمكن أن تساعد 220 ملليغرام من البوتاسيوم على استرخاء جدران الأوعية الدموية ومواجهة آثار الصوديوم.

تحتوي الخوخ على أقل من ملليغرام من الصوديوم ، مما يجعلها ممتازة لتحسين نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم. من الناحية المثالية ، يجب أن تهدف إلى نسبة الصوديوم إلى البوتاسيوم في نطاق من 0.6 إلى 0.8 للحفاظ على ضغط الدم الخاص بك تحت السيطرة ، وفقًا لصحة المدخول. الخزانات لديها نسبة 0.002 الصوديوم إلى البوتاسيوم.