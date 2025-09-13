فانويل لدفع Jaguars 5 ملايين دولار مقابل أموال مسروقة من قبل موظف الفريق السابق

سيحصل Jaguars على بعض الأموال بعد أن سرقت الملايين من قبل موظف سابق لأغراض المقامرة.
سيدفع Fanduel Sportsbook للفريق حوالي 5 ملايين دولار مقابل 22 مليون دولار ، سرق أميت باتيل ، الذي عمل في قسم المالية في جاكسونفيل ، من خلال برنامج بطاقة ائتمان افتراضية بين عامي 2019 و 2023 ، وفقًا لـ ESPN.
قام باتيل بتحويل 20 مليون دولار من تلك الأموال المسروقة إلى فاندويل ومليون دولار أخرى إلى Draftings للمراهنات الرياضية والخيال اليومي.
وفقا لمحاميه ، أليكس كينغ ، خسر باتيل “حوالي 99 في المئة” من الأموال المسروقة من خلال المقامرة.
وقد وصفه لاعب خيالي يوميًا بأنه “الخاسر الأكبر على الإطلاق على فاندويل” و “سيئ الأسطوري” في الرياضة في تقرير من ESPN في ديسمبر 2023.
تم تشجيع فانويل من قبل اتحاد كرة القدم الأميركي على التوصل إلى قرار مع الفريق ، على الرغم من أن الدوري لم يشارك بنشاط في المناقشات “، وفقًا للمنفذ.
“كان فانويل متحمسًا لدفع جاكوارز لصالح كونه شريكًا جيدًا في الدوري” ، ذكرت ESPN.
في مارس 2024 ، حُكم على باتيل بالسجن لمدة ست سنوات ونصف ، وأمر بدفع 21.1 مليون دولار كتعويض إلى جاكوار والمشاركة في اجتماعات المقامرين المجهولة.
قال باتيل: “لا يمكنني أبدًا أن أنقل حقًا مدى آسف للجميع على أفعالي”.
تم إطلاقه من قبل الفريق قبل عام من إصدار حكمه.
“لقد قدمنا له وظيفة أحلامه. لقد وثقنا به. لقد عملنا معه. لقد كسرنا الخبز معه. لقد مررنا بوباء وأعلى مستوياته في اتحاد كرة القدم الأميركي.”
في أكتوبر الماضي ، رفع باتيل دعوى قضائية ضد فانويل ، قائلاً إن الشركة “فازت على إدمانه على المقامرة” ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.