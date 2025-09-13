فانويل لدفع Jaguars 5 ملايين دولار مقابل أموال مسروقة من قبل موظف الفريق السابق

سيحصل Jaguars على بعض الأموال بعد أن سرقت الملايين من قبل موظف سابق لأغراض المقامرة.

سيدفع Fanduel Sportsbook للفريق حوالي 5 ملايين دولار مقابل 22 مليون دولار ، سرق أميت باتيل ، الذي عمل في قسم المالية في جاكسونفيل ، من خلال برنامج بطاقة ائتمان افتراضية بين عامي 2019 و 2023 ، وفقًا لـ ESPN.

قام باتيل بتحويل 20 مليون دولار من تلك الأموال المسروقة إلى فاندويل ومليون دولار أخرى إلى Draftings للمراهنات الرياضية والخيال اليومي.

وفقا لمحاميه ، أليكس كينغ ، خسر باتيل “حوالي 99 في المئة” من الأموال المسروقة من خلال المقامرة.

وقد وصفه لاعب خيالي يوميًا بأنه “الخاسر الأكبر على الإطلاق على فاندويل” و “سيئ الأسطوري” في الرياضة في تقرير من ESPN في ديسمبر 2023.

تم تشجيع فانويل من قبل اتحاد كرة القدم الأميركي على التوصل إلى قرار مع الفريق ، على الرغم من أن الدوري لم يشارك بنشاط في المناقشات “، وفقًا للمنفذ.

“كان فانويل متحمسًا لدفع جاكوارز لصالح كونه شريكًا جيدًا في الدوري” ، ذكرت ESPN.

في مارس 2024 ، حُكم على باتيل بالسجن لمدة ست سنوات ونصف ، وأمر بدفع 21.1 مليون دولار كتعويض إلى جاكوار والمشاركة في اجتماعات المقامرين المجهولة.

قال باتيل: “لا يمكنني أبدًا أن أنقل حقًا مدى آسف للجميع على أفعالي”.

تم إطلاقه من قبل الفريق قبل عام من إصدار حكمه.

“لقد قدمنا ​​له وظيفة أحلامه. لقد وثقنا به. لقد عملنا معه. لقد كسرنا الخبز معه. لقد مررنا بوباء وأعلى مستوياته في اتحاد كرة القدم الأميركي.”

في أكتوبر الماضي ، رفع باتيل دعوى قضائية ضد فانويل ، قائلاً إن الشركة “فازت على إدمانه على المقامرة” ، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس.