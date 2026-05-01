فانيسا براينت تكرم جيانا براينت في عيد ميلادها على إنستغرام

شاركت فانيسا براينت عدة تحيات لابنتها الراحلة جيانا يوم الجمعة – وكان كل منها عاطفيًا للغاية.

جيانا، إحدى أبناء فانيسا وكوبي براينت الأربعة، كانت ستبلغ العشرين من عمرها في هذا التاريخ، وللاحتفال، شاركت فانيسا لأول مرة صورة لهما وهما يقبلان بعضهما على صفحتها على إنستغرام.

وكتبت فانيسا في تعليق على الصورة: “عيد ميلاد سعيد لملاكتي الصغيرة جيانا”. “لا يمكن للكلمات أن تعبر عن مدى حبي وأفتقدك يا ​​ماماسيتا. أمي تحبك كثيراً! #عيد_ميلاد_سعيد #20.”

ثم نشرت فانيسا مقطع فيديو على تطبيق التواصل الاجتماعي تعلن فيه عن منح دراسية بقيمة 500 ألف دولار تم توزيعها على 20 طالبًا رياضيًا تكريمًا لها.

“تهانينا لجميع طلابنا لعام 2026! يشرفنا بشدة أن نستثمر في مستقبلكم،” شاركت فانيسا ومؤسسة Mamba & Mambacita الرياضية في تعليق على اللقطات.

“وإلى جيجي، عيد ميلادها العشرين السعيد! رؤيتك وروحك وقلبك الجميل تستمر في إضاءة الطريق.”

جاء تكريم فانيسا الثالث في قصصها، حيث كتبت رسالة عيد ميلاد سعيد أخرى لابنتها.

توفيت جيانا وكوبي وسبعة آخرين بشكل مأساوي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في يناير 2020. كان كوبي يبلغ من العمر 41 عامًا؛ كانت جيانا تبلغ من العمر 13 عامًا.

عملت فانيسا بلا كلل على طرق للتأكد من أن تراثها سيبقى في الذاكرة إلى الأبد، بما في ذلك إنشاء المؤسسات، وإطلاق أحذية رياضية خاصة وتكريم المناسبات الخاصة على مر السنين مع الشكر والتقدير.